Ennätyksellinen helleputki on rikkoutumassa lähipäivinä eikä loppua näy – ovatko pitkät kuumat kesät uusi normaali?

Suomen pisin yhtämittainen ja samalla sääasemalla mitattu helleputki on 26 päivää. Tuo ennätys on pian pelkkää paperia, sillä Kouvolan sääasemalla perättäisiä hellepäiviä on jo 25, ja lisää on luvassa.