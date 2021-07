Viron presidentti Raumalla rakennettavan uuden Tallinnan-lautan kummiksi – Kersti Kaljulaid: "Osa virolaisen merenkulun tarinaa"

Raumalla rakennettavan Tallinkin uuden matkustaja-autolautan kummiksi on lupautunut Viron presidentti Kersti Kaljulaid.

Presidentti Kaljulaid luonnehtii yhtiön tiedotteessa, että MyStar on osa virolaisen merenkulun tarinaa.

– Vuosi vuodelta kasvavaan laivueeseemme on nyt tulossa sekä kooltaan että teknologialtaan erityinen alus, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä entisestään. Tallinkilla on puolestaan erityinen rooli Viron taloudessa sekä työnantajana että kymmenien tuhansien ihmisten työmatkojen mahdollistajana, hän sanoo.

Tallinnan ja Helsingin väliä tällä hetkellä liikkennöivän Tallinkin Megastarin kummi on presidentti Tarja Halonen.

RMC-telakan historian suurimman matkustaja-autolautan rakennustyöt alkoivat viime vuoden huhtikuussa.

Tämän vuoden aikana telakalla on muun muassa laskettu aluksen köli, asennettu pääkoneet ja tankit LNG-polttoaineelle. Huhtikuussa rakennusaltaassa oleva alus saavutti täyden 212 metrin pituutensa.

Parhaillaan MyStaria valmistellaan kaste- ja vesillelaskutilaisuutta varten, joka järjestetään RMC:n telakalla elokuun puolivälissä.

Tavoitteena puhtaampi Itämeri

Itämeren ympäristöystävällisimmän aluksen on määrä valmistua ensi vuonna.

Tallink Gruppin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo tiedotteessa, että alus edustaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

MyStar on Tallinkin toinen nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä käyttävä alus vuonna 2017 valmistuneen Megastarin lisäksi.

– Ympäristöystävällisemmät ja energiatehokkaammat laivat tarkoittavat puhtaampaa Itämerta ja parempaa elinympäristöä meille kaikille. Ensi vuodesta alkaen Tallinnan ja Helsingin välillä on vihreä yhteys, kun reitillä liikennöivät Megastar ja MyStar.

– On erityisen hienoa, että olemme pandemiavuodesta huolimatta pystyneet edistämään strategisia päähankkeitamme sovitusti, ja että MyStarin rakennustyöt ovat edenneet myös haastavissa olosuhteissa, toimitusjohtajaNõgene kiittelee.

