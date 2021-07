Näkikö harmaantuva Suomi jo parhaat vuotensa? Talousasiantuntija lataa kovaa tekstiä poliitikoille: “Pitää lopettaa näpertely ja ajatella isosti”

Martin Paasin mielestä Suomessa pitäisi miettiä, pitävätkö ulkomaiset yritykset Suomea houkuttelevana maana investoida. "Jos Tesla, Amazon tai Google miettii akkutehtaan tai serverihallin perustamista Suomeen, niin he katsovat poliittista vakautta, logistiikan toimivuutta ja sitä, onko työlle tekijöitä. Meillä on poliittinen vakaus."

Martin Paasin mielestä Suomessa pitäisi miettiä, pitävätkö ulkomaiset yritykset Suomea houkuttelevana maana investoida. "Jos Tesla, Amazon tai Google miettii akkutehtaan tai serverihallin perustamista Suomeen, niin he katsovat poliittista vakautta, logistiikan toimivuutta ja sitä, onko työlle tekijöitä. Meillä on poliittinen vakaus." Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Ihan ensin poliitikkojen olisi hyvä tunnustaa tosiasiat, sanoo osakevälittäjä Nordnetin talousasiantuntija ja suositun Rahapodi-podcastin toinen isäntä Martin Paasi. Vasta sitten voi alkaa muutos.

Tosiasioiden tunnustaminen voi olla ikävää. Esimerkiksi näin: Suomen bruttokansantuote ei ole vieläkään noussut vuoden 2008 finanssikriisiä edeltävälle tasolle.

Tai näin: Suomen väestö vanhenee ja ikäluokat pienenevät, mikä tarkoittaa vähemmän työikäisiä ja enemmän hoidettavia.

Ja vielä: Poliitikot ovat puhuneet vuosikausia työperäisen maahanmuuton kasvattamisesta, mutta mitään ei tapahdu.

Tehdään liian vähän, liian hitaasti, Paasi sanoo.

– Suomessa uinutaan ruususen unta. Kriisitietoisuus loistaa poissaolollaan.

Suomen asialla

Paasi toivoo Suomen menestyvän. Siihen on hänen mukaansa olemassa tarvittavat eväät. Paasia turhauttaa, kun Suomi tuntuu hukkaavan mahdollisuuksiaan.

Hän sanoo asiat suoraan. Paasi ei kiertele ja kaartele, ettei vain joku suuttuisi.

Paasi sanookin, että hänet palkattiin Nordnetiin puhuvaksi pääksi, joka saa kertoa ajatuksiaan pelkäämättä sitä, että työnantajalta tulee sapiskaa.

Martin Paasi sanoo, että taloudellisista haasteista huolimatta Suomessa on moni asia hyvin. Vakaa yhteiskunta ja poliittinen ilmapiiri ovat yrityksille tärkeitä kriteerejä, kun ne suunnittelevat liiketoimintansa laajentamista. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Talousasiantuntijan mielestä poliitikkojen on aika herätä viimeistään nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Pitää lopettaa näpertely, pienten juttujen säätäminen ja ajatella isosti, kuten osattiin tehdä, kun Suomea rakennettiin sotien jälkeen, Paasi sanoo.

Tekijät loppuvat kesken

Mitä poliitikkojen sitten pitäisi tehdä?

Paasi sanoo, että maailmassa tuotetaan tietty määrä tavaroita ja palveluja. Kuinka paljon Suomi saa tästä kakusta tulevaisuudessa riippuu siitä, kuinka houkuttelevana ulkomaiset yritykset ja sijoittajat Suomea pitävät. Nyt se kuva ei ole kovin hohdokas.

Suomessa on ensinnäkin pulaa tekijöistä. Työvoimapula vaivaa monilla aloilla jo nyt, mutta silti Suomea ei tunnu työperäinen maahanmuutto oikein kiinnostavan. Paasin mielestä Suomen pitäisi ottaa jokainen tänne töihin haluava avosylin vastaan.

– Kyse on ihmisistä, jotka alkavat tuottaa siitä päivästä lähtien, kun he astuvat Suomeen. Työperäinen maahanmuutto on matalalla roikkuva hedelmä, jonka muut maat ymmärtävät poimia, mutta Suomessa tähän jostakin syystä suhtaudutaan ynseästi.

Luotijunia ja lentoyhteyksiä

Paasi laittaisi isoja paukkuja myös nopeiden liikenneyhteyksien kehittämiseen, mikä helpottaisi yritysten logistiikkaa ja Suomen tavoitettavuutta.

– Suomi on länsimaisessa Euroopassa saari. Se on meille haitta.

Paasi visioi luotijunayhteyksiä Tukholmasta Suomen kautta Pietariin ja Brysselistä Ouluun. Helsingistä tulisi näin metropoli, jonka vaikutusalueella olisi miljoonia ihmisiä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kapasiteetti pitäisi puolestaan moninkertaistaa. Lyhin tie Yhdysvaltojen itärannikolta ja manner-Euroopasta Aasiaan kulkee Suomen kautta, mutta nyt suurin osa näistä lennoista kulkee Lähi-idän kautta, Paasi sanoo.

Martin Paasi sanoo, että suomalaiset osaavat, mutta nyt pitää uskaltaa. Vaikka Nokian alamäki jätti Suomeen taloudellisen ja henkisen tyhjiön, suomalaiset ovat edelleen innovatiivista insinöörikansaa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Kolmantena asiana hän nostaa esiin suomalaisen byrokratian ja lupa-asiat, joissa “voisi olla parannettavaa”.

– Pitäisi herätä siihen, että jos aiotaan yrittää, pitää yrittää isosti. Sellainen ajattelu, että perustetaan komitea, joka miettii perustaako se työryhmän, joka ehkä joku päivä päättää jostain, on pielessä.

Paasi sanoo, että emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa nostamalla veroja “tappiin asti”. Siksi päätöksillä on “jäätävä kiire”.

– Ne olisi pitänyt tehdä kymmenen vuotta sitten. Suomen erottaa Ruotsista se, että siellä on ihan sama, minkä värinen hallitus on vallassa, niin taloutta tukevat päätökset jatkuvat. Suomessa ne menevät aina katkolle, kun hallitus vaihtuu. Tämä on Suomen isoin ongelma.

Suomi elää visalla

Mutta miten Paasin visioimat liikenneyhteyksien parannukset rahoitettaisiin? Suomi on jo joutunut ottamaan koronan takia tavallista enemmän velkaa, ja hallitus haluaa hillitä velkaantumista lähivuosina.

Tämä on juuri Paasin mielestä ongelma. Suomi ottaa velkaa, joka menee kädestä suuhun, arjen pyörittämiseen.

– Kulutukseen menevä velka on huono asia, sijoitettu, investoitu velka on hyvä asia.

Paasi vertaa. Jos yksityishenkilö ottaa koko ajan visalle juoksevia kuluja, niin jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, mutta jos rahat laittaa vaikka omaan asuntoon, niin se voi olla viisasta. Suomi on jo pitkään heiluttanut visaa.

Rohkeasti lisää velkaa

Paasin mukaan Suomen pitäisikin ottaa nyt, kun eletään lähes nollakorkojen aikaa, uutta velkaa “kokoluokkaa sata miljardia”.

Sitten suomalaisista huippuaivoista pitäisi perustaa investointinyrkki, joka päättäisi kymmenen merkittävää tulevaisuuden talouskasvua ja Suomen houkuttelevuutta parantavaa kohdetta. Kaikkien suunnitelmien ei tarvitsisi edes onnistua, yhdellä hyvällä ideallakin voisi saada jo paljon aikaan.

Paasin mukaan esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskuksella VTT:llä on käynnissä viisi “ihan scifi-tason” projektia, jotka ovat lähellä läpimurtoa.

– Pelkillä aivolihaksilla ei voi kuitenkaan tehdä ihmeitä, vaan tarvitaan satsauksia.

Paasi sanoo, että Suomessa kyllä osataan innovoida, mutta monissa muissa maissa tutkimus- ja tuotekehitysbudjetit ovat aivan toista luokkaa meihin verrattuna.

Martin Paasi puhuu Rahapodi-podcastissa muun muassa sijoittamisesta, yritysmaailmasta ja makrotalouden käänteistä. Etenevässä määrin juttua on riittänyt myös Suomen talouden menetetyistä mahdollisuuksista. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Paasin ajatus lisävelasta on täysin vastakkainen hallituksen suunnitelmiin nähden. Paasin mielestä Suomessa pelätään turhaan lainanottoa. Hän pitää Suomen velkasuhdetta maltillisena muihin EU-maihin verrattuna.

Mutta mitä tapahtuisi, jos kaikki maailman maat velkaantuisivat tällä tavalla? Räjähtäisikö koko kuvio jossain vaiheessa käsiin?

– Riski on olemassa, mutta silloinkin Suomen kaltainen velkaa säntillisesti välttävä maa häviää. Tilanne kuitenkin ratkaistaan jotenkin, ja kun niin tapahtuu, niin velkarahalla investoineille maille jää yhä parantunut kilpailukyky.

Ja ne luotijunat.