Herätys: Syntyvyyden kasvu jatkunut, Klarnan tietoturva-aukko mahdollistaa ostamisen toisen nimiin, soiden ennallistamisella suuret hyödyt

Syntyvyys jatkoi alkuvuonna kasvuaan

Syntyvyyden kasvu kiihtyi tammi-toukokuussa jo kuuteen prosenttiin edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Tutkija Kimmo Jokisen mukaan korona-aika on todennäköisesti nostanut perhesuhteiden merkitystä ja saanut sen vuoksi yhä useamman hankkimaan lapsia. Pelkkä korona ei kuitenkaan selitä syntyvyyden kasvua, joka ehti alkaa jo viime keväänä. Jyväskyläläiselle Elina Vierimaalle tärkeintä perheen perustamisen ajankohdassa oli, että omat voimavarat riittävät perhearjesta nauttimiseen.

MOT:n testi osoittaa, kuinka pahasti maksufirma Klarnan tietoturva vuotaa

Ruotsalaisen Klarnan maksunvälityspalveluita käyttävät monet suositut verkkokaupat. Kuva: Thiago Prudencio / AOP

Maksunvälitysyhtiö Klarnan tietoturvassa on aukko, joka mahdollistaa tavaroiden tilaamisen toisen henkilön nimiin. Haavoittuvuus paljastui Ylen MOT-toimituksen tekemissä testeissä. Klarnan heikko tietoturva on ollut tiedossa useiden vuosien ajan, ja tietoturva-aukkoa on hyödynnetty toistuvasti rikosten tekemiseen, kuten petoksiin, identiteettivarkauksiin ja kiusantekoon. Tietosuojavaltuutetulle on tehty yli 150 kantelua Klarnasta.

Soiden ennallistaminen lisäisi luonnon monimuotoisuutta

Etelä-Suomessa on ojitettu 75 prosenttia soista, joillain alueilla vieläkin enemmän. Kuva: Eijaleena Martikainen / Yle

Luontopaneelin tuoreen raportin mukaan soiden ennallistamisesta olisi hyötyä, kun halutaan säilyttää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vähentää vesistö- ja ilmastopäästöjä. Ennallistetun suon lajisto palautuu melko nopeasti, mutta ojien tukkimisella on myös lyhytaikaisia haittavaikutuksia. Turpeen energiakäyttö on luontopaneelin mukaan lopetettava pikaisesti ja uusien turvetuotantoalueiden avaaminen pysäytettävä.

EIT antaa ratkaisun "valekuolleen" tapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, Ranskassa. Kuva: Patric Seeger / EPA

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antaa tänään ratkaisun niin sanotussa valekuolleen irakilaismiehen tapauksessa. EIT määräsi aiemmin Suomen maksamaan korvauksia naiselle, jonka isän väitettiin tulleen tapetuksi Irakissa sen jälkeen, kun Suomi oli käännyttänyt miehen. Myöhemmin paljastui, että miehen kuolema oli ollut petosta. Suomi on pyytänyt tuomioistuimelta tuomion kumoamista.

Aurinkoista ja poutaista koko maassa

Kuva: Yle

Suuressa osassa Suomea lämpötila nousee 25:n ja 30 asteen välille. Etelä- ja Itä-Suomessa voi olla paikoin lämpimämpääkin. Pääosin sää on aurinkoinen ja poutainen ympäri Suomea.

