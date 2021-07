Keskustan ministeri Jari Leppä täysin eri mieltä vihreiden kanssa EU:n metsästrategiasta: “Tämä johtaa liittovaltiokehitykseen”

Hallituskumppanit vihreät ja keskusta kohtasivat illan A-studiossa EU:n metsästrategiaa koskevaan kiistaan liittyen.

Komission valmistelemasta strategiasta on tihkunut tietoja julkisuuteen, joihin puolueet ovat suhtautuneet täysin päinvastaisesti: vihreät puoltaa sitä, keskusta vastustaa.

Vuodettujen tietojen perusteella uusi strategia korostaa metsien suojelua ja muun muassa kehottaa harkitsemaan avohakkuita.

Keskustan maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän mielestä EU:lle ei saa antaa lisää päätösvaltaa Suomen metsiin. Hän kuvasi strategiaa jopa komission vallankaappaukseksi. Hänestä Suomen kanta asiassa on selvästi ilmaistuna EU-selonteossa.

– Jäsenvaltioilla on päätösvalta. Tämä johtaa liittovaltiokehitykseen, jos me jatkuvasti annamme uusia asioita EU:n ylikansallisten instituutioiden päätettäväksi. Näin me emme halua tehdä.

Leppä sanoi metsäriidan häiritsevän hallitusyhteistyötä.

Emma Kari: Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari on yhtä mieltä siitä, että metsäpolitiikan päätösvalta kuuluu jäsenvaltioille, muttei karta EU:n metsälinjauksia. Hän näkee ne tärkeänä välineenä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– EU:lla kuuluu olla päätösvaltaa ympäristökysymyksissä. Tämä on yhdessä sovittu.

– Tässä on kyse maailmanlaajuisista kysymyksistä: luontokadosta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta. Kaikki ymmärtävät, että näitä ongelmia ei pystytä torjumaan ilman kansainvälistä yhteistyötä.

Kari oudoksuu Lepän näkemyksiä siitä, että vuodetussa metsästrategiassa suojelua huomioidaan liikaa.

– Miten on mahdollista, että Suomi on lobbaamassa osana EU:ta kansainvälisen YK:n biodiversiteettisopimuksen puolesta ilman, että olemme valmiita samaan täällä?

