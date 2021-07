Järviin päästetyt lemmikkikultakalat kasvavat valtaviksi ja uhkaavat alkuperäislajeja Yhdysvalloissa

Vuonna 2013 Tahoejärvestä jätetyistä verkoista löytyi kultakala, joka oli lähes puolen metrin pituinen ja painoi vajaat kaksi kiloa.

Kultakalalla on haitallisia vaikutuksia alkuperäiselle vesiluonnolle. Kuva: ullstein bild - INSADCO / McPhoto/ All Over Press