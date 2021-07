Kymmeniä kuolleita koronasairaalan palossa Irakissa

Irakin pääministeri on määrännyt sairaalan johtajan vangittavaksi. Kuolleita on yli 40 ja loukkaantuneita yli 60. Useita ihmisiä on kateissa. Uhrien sukulaiset ovat kerääntyneet eteläisessä Nasiriyahissa sijaitsevan sairaalan edustalle osoittamaan mieltään kehnoa terveydenhuoltojärjestelmää vastaan.

Kymmeniä kuolleita koronasairaalan palossa Irakissa