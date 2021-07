Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kumoaa Suomen saaman tuomion "valekuolleen irakilaismiehen" tapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on kumonnut Suomen saaman langettavan tuomion niin sanotussa valekuolleen irakilaismiehen tapauksessa.

EIT antoi Suomelle vuonna 2019 langettavan tuomion, koska valtio oli käännyttänyt maasta irakilaisen turvapaikanhakijan. Miehen väitettiin joutuneen tapetuksi kotimaassaan heti paluunsa jälkeen. Lisäksi valtion piti maksaa 20 000 euron korvaukset miehen Suomessa asuvalle tyttärelle.

Vuonna 2020 juttu paljastui kuitenkin huijaukseksi. Miehen tytär ja ex-vävy olivat valehdelleet kuolemasta harhauttaakseen suomalaisia viranomaisia.

Suomi pyysi EIT:tä tarkastelemaan uudelleen tuomiota. Valtion maksettavaksi määrättyjä korvauksia ei ehditty maksaa ennen rikostutkinnan alkamista.

EIT:n mukaan hakija on tietoisesti pettänyt oikeutta. Sen vuoksi vuonna 2019 tehty päätös on kumottava ja valitus hylättävä. Tuomioistuimen päätös on yksimielinen.

Kuolleeksi väitetyn miehen tyttären ja ex-vävyn rikosoikeudenkäynti jatkuu edelleen Suomessa. Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu Helsingin hovioikeuteen.