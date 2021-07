Kiista turvapaikanhakijoiden yksikön toiminnasta menee hallinto-oikeuteen – SPR ja kiinteistöyhtiö eivät tyydy kaupungin päätökseen

Tapanilan entisessä vanhainkodissa on tavanomaisten vuokra-asuntojen lisäksi SPR:n tehostetun tuen yksikkö turvapaikanhakijoille.

Kiista turvapaikanhakijoiden tehostetun tuen yksikön toiminnasta Lahden Tapanilan entisessä vanhainkodissa menee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Toimintaa pyörittävä SPR Hämeen piiri ja kiinteistöä SPR:lle vuokraava Tapanilan Kartanokodit Oy ovat molemmat jättäneet valituksen hallinto-oikeuteen kaupungin päätöksestä lopettaa toiminta asemakaavan ja rakennusluvan vastaisena.

Kaupunki tehosti vaatimustaan uhkasakolla, jonka on tarkoitus realisoitua heinäkuun loppuun mennessä, mikäli toimintaa ei ole lopetettu.

Kyseessä on Suomen ainoa mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu vastaanottokeskus.

Kaupunki pitää toimintaa hoitolaitostoimintana, joka vaatii erillisen lupamenettelyn. SPR Hämeen piirin ja Tapanilan Kartanokodit Oy:n mielestä kyse on tavanomaisesta tukiasumisesta, minkä nykyinen rakennuslupa mahdollistaa.

Osapuolilla erilaisia tulkintoja tilanteesta

SPR Hämeen piirin vastaanottotoiminnan johtaja Minna Jussila toteaa, että valitus hallinto-oikeuteen oli tehtävä, koska kyse on tukiasumisesta, eikä hoitolaitostoiminnasta.

– Ymmärrämme, että toimintamme on vaikeasti määriteltävää, koska yksikkö on ainoa laatuaan Suomessa. Toiveemme on, että voimme jatkaa meille erittäin sopivissa tiloissa Tapanilassa. Katsomme rauhassa miten asia etenee.

Kiinteistöä vuokraavan Tapanilan Kartanokodit Oy:n johtaja Juha Kukkosen mukaan asian käsittely on paras antaa lainoppineiden haltuun, koska osapuolten tulkinnat eroavat toisistaan merkittävästi.

– Sen verran on tunnetta ja tulkintaa tässä asiassa, että nähtiin tarpeelliseksi katsoa tämä homma ulkopuolisen silmillä vielä kerran läpi. Ei ole oikein muuta mahdollisuutta lähteä oikaisemaan tai arvioimaan tätä asiaa, kuin antaa tilanne ulkopuolisen arvioitavaksi.

Kukkosen mukaan kiistanalaisella alueella on varsin salliva kaava, joka mahdollistaa muun muassa hoitolaitos- ja majoitustoiminnan sekä toimistokäytön.

– Jos otetaan verrokkina, että mikäli siinä toimisi vanhusten tuetun asumisen yksikkö, niin onko se sallittua. Jos on, niin se on sitten taas eriarvoista, jos tähän vertauttaa. Mutta turha jossitella, odotellaan päätöksiä siitä, mitä pitää tehdä.

