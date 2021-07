Kesäperunat kasvoivat tänä vuonna helteessä jättimäisiksi eivätkä kelpaa pikkupottuja haluaville kuluttajille

Varhaisperunoista on kesähelteillä kasvanut poikkeuksellisen suuria. Peruna on säilyttänyt makunsa isoksi venähtämisestä huolimatta, mutta se ei kelpaa kuluttajille. Ostoskassiin halutaan kesällä useimmiten kananmunan kokoisia pikkupottuja.

Perunanviljelijät pääsivät tänä vuonna istutustöihin aikaisin, jopa maalis- huhtikuun vaiheessa. Istutussäät olivat hyvät, ja peruna sai sadettakin. Kasvukausi on siis jo pitkällä. Kesä- ja heinäkuun kuumuus lämpimine öineen on kasvattanut perunan kokoa. Tammelalainen perunanviljelijä Ilkka Karjala kertoo, että peruna kasvaa 24 tuntia vuorokaudessa. Tällä hetkellä kesälajikkeetkin ovat suurikokoisia.

– Lämpöiset yöt ovat jouduttaneet kasvua todella paljon. Kesäperunat ovat harvinaisen suuria, sillä nyt ollaan jopa puolitoista viikkoa etuajassa verrattuna tavanomaiseen vuoteen.

Karjalan mukaan peruna jatkaa kasvuaan suunnilleen puoleen kiloon saakkka. Sen jälkeen se tuuleentuu ja varsisto kuolee pois.

Kaikki kuluttajat eivät nappaa kaupan laareista mukaansa suuria varhaisperunoita. Ilkka Karjalan mielestä isot eivät oikein kelpaa. Moni haluaa kesäperunansa kananmunan kokoisena, mutta tuottajalle ei ole helppoa kasvattaa kaikista sopivan kokoisia.

– Osa kasvaa isoksi ja niille pitää keksiä jokin muu myyntikeino. Maku on suurissakin ihan hyvä, mutta ulkonäkö ohjaa ostajaa.

Varhaisperunat rysähtivät markkinoille yhtä aikaa

Tänä vuonna varhaisperunasato on tullut markkinoille suunnilleen yhtä aikaa kesäkuun puolessa välissä Varsinais-Suomesta, Hämeestä ja Pirkanmaalta. Satoa on nostamatta niin paljon, että länsirannikolta Varsinais-Suomesta on ryhdytty viemään perunaa Baltiaan. Muuten se jouduttaisiin pahimmassa tapauksessa kyntämään takaisin maahan.

Runsas sato on laskenut hintoja. Peruna maksaa tässä vaiheessa kesää huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten. Viljelijähinta on vain vajaat 90 senttiä kilolta. MTK Varsinais-Suomen aluepäällikkkö Terhi Löfstedt kertoo, että tällä hinnalla tuottaja saa maksettua kustannuksia ja ulkopuolisen työvoiman palkkoja, mutta tuottajalle itselleen ei jää palkkaa.

Ilkka Karjala on ahertanut perunapelloilla koko ikänsä. Kuva: Eeva Hannula/Yle

Tämän hetkisten tietojen mukaan perunan viljelyala on pysynyt tänä vuonna suunnilleen samana kuin viime vuonna. Koko maassa viljeltiin varhaisperunaa vuonna 2020 katteen alla 811 hehtaarilla ja ruokaperunalla viljelyalaa oli noin 9130 hehtaaria. Tänä vuonna tukihakemusten ilmoitusten perusteella varhaisperunaa on katteen alla 798 hehtaaria ja ruokaperunaa on viljelty 8660 hehtaaria.

Potut eivät käy riittävän hyvin kaupaksi

MTK:n kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen sanoo, että tämä kausi on haasteellisempi kuin viime vuonna.

– Sato oli viime vuonna pienempi ja kysyntä suurempaa. Korona kasvatti varhaisperunan kysyntää.

Kauppa ei ota varhaisperunaa niin paljon kuin tuottajat toivoisivat, sillä kaupoissa ei varastoida tuoretuotteita suuria määriä. Näyttää myös siltä, että heinäkuun helteillä ihmisten halukkuus varhaisperunan syömiseen on hieman laskenut.

ProAgrian asiantuntija Marja Kallela summaa, ettei kauppa vedä riittävästi.

– Viime vuonna tavaraa ei ollut riittävästi, tänä vuonna se ei kulje.

MTK Varsinais-Suomen aluepäällikön Terhi Löfstedtin mukaan toivomuksena olisi vielä sellainenkin varhaisperuna, jota ei tarvitsisi keittää hellalla, vaan sen voisi heittää suoraan grilliin.

Tammelassa perunaa viljelevä Ilkka Karjala on säätänyt perunan myyntinsä suhteellisen turvalliseksi. Perunat viedään tilalta myyntiin toreille, ja suureksi kasvaneet lähtevät suurkeittöille keitto- ja muusiperunoiksi.