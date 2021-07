Loviisan edustalta löytyi uusi simpukkalaji – vieraslaji leviää Itämerellä

Simpukka on kotoisin Meksikonlahdelta, mistä se on levinnyt eri puolille maailmaa vieraslajina. Ensimmäiset havainnot Itämereltä on tehty 2010 Kaliningradin alueella. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori arvioi Rangia cuneata -simpukan löytävän paikkansa rannikkovesien pohjaeläinyhteisöstä.

Suomenlahdelta löydetyt simpukat ovat olleet nelisenttisiä tai pienempiä. Kuva: Maiju Lehtiniemi / SYKE