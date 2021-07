Kärkölän moottoripyöräonnettomuuden tutkintaa jatketaan – Järvelän kylä suree turmassa menehtyneitä muistotilaisuudessa onnettomuuspaikalla

Poliisi jatkaa Kärkölän moottoripyöräonnettomuuden tutkintaa. Järvelän kuntakeskuksessa sattuneessa onnettomuudessa kuoli kolme ihmistä, kun kaksi eri suunnista tullutta pyörää törmäsi Järveläntiellä. Ylen tietojen mukaan yksi kuolleista on 15-vuotias. Poliisi ei kerro yksityiskohdista.

Sunnuntain ja maanantain völisenä yönä sattui Päijät-Hämeen Kärkölässä vakava moottoripyöräonnettomuus. Toimittaja Heidi Kononen kertoo, mitä onnettomuudessa tapahtui.

Järvelän kuntakeskuksessa Kärkölässä surraan kolmea toissa yönä liikenneonnettomuudessa menehtynyttä. Kaikki uhrit olivat kotoisia samalta paikkakunnalta. Onnettomuuspaikalla järjestettiin muistotilaisuus tiistaina iltapäivällä. Yksi muistotilaisuus pidettiin jo maanantai-iltana Kärkölän kirkossa.

Onnettomuus sattui poliisin mukaan keskellä taajamaa Järveläntiellä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä puoli kahden aikaan. Kaksi vastakkaisista suunnista tullutta pyörää törmäsi toisiinsa keskiviivan tuntumassa lähes suoralla tieosuudella. Molemmat ajoneuvot olivat moottoripyöriä, eivät mopoja. Liikenneonnettomuudessa kuoli kolme ihmistä.

Ylen tietojen mukaan yksi kuolleista on 15-vuotias. Poliisi ei kerro onnettomuuden yksityiskohdista muun muassa esitutkintalakiin vedoten. Lisäksi halutaan kunnioittaa omaisten ja koko pienen paikkakunnan surua.

"Kyllä tämä koskettaa"

Kärköläläinen motoristi Tomi Rosten ei usko, että onnettomuus johtui olosuhteista.

– Näkyvyys on hyvä ja tie on näissä olosuhteissa ollut varmasti kuiva.

Hän joutui itse moottoripyöräonnettomuuteen vuosi sitten, joten nyt tapahtunut kolari herättää paljon ajatuksia.

– Kyllä tämä koskettaa, koska olen itse moottoripyöräilijä ja olin vuosi sitten onnettomuudessa, jossa meinasi henki lähteä. Siinä käy aina huonosti, jos kaatuu pyörällä, sanoo Rosten.

Motoristi Tomi Rostén kertoo, että ajokulttuuri taajamassa on aika hurjaa. Hänen mielestään pienempiä kolareita ja ojaanajoja sattuu kylällä aika usein. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Kriisipäivystyksessä on ollut vielä hiljaista

Kärkölän pormestari Markku Koskinen kertoo, että monella on kunnassa vielä sekavat tuntemukset tapahtuneesta.

– Olemme aika pitkälti sanattomia. Järjestimme kriisiapua nuorille, mutta ainakin vielä illalla ja yöllä nuoret kokoontuivat paljolti keskenään pohtimaan asioita.

Jonkin verran nuoria on Koskisen mukaan käynyt seurakunnan ja SPR:n yhteisessä kriisipisteessä hakemassa keskusteluapua. Kriisiapua on ollut tarjolla eilisestä asti muun muassa Kärkölän nuorisotoimen Nuokku-talolla.

– Kriisipäivystyksessä on ollut hiljaisempaa kuin oletimme. Voi olla, että avun tarve ilmenee vasta muutaman päivän kuluessa alkujärkytyksen jälkeen.

Poliisi on ollut vaitelias onnettomuuden syistä ja yksityiskohdista. Tarkempaa tietoa ei ole Markku Koskisen mukaan tihkunut myöskään kunnalle.

Onnettomuuden tutkintaa jatketaan Poliisin apuna tutkinnassa on Onnettomuustietoinstituutti OTI, joka toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

Kärköläläinen Maila Masalin liikkuu paljon moottoripyörällä. Onnettomuus tapahtui hänen mielestään yllättävässä paikassa, koska näkyvyys molempiin suuntiin on hyvä. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Onnettomuus ei välttämättä liity nuorten kruisailuun

Nyt sattunut kuolonkolari ei liity välttämättä nuorten kaahailuun. Kärkölän kunta julkaisi keväällä asukkaille osoitetun huolikirjeen, jossa pelättiin, että nuorten holtiton kaahailu autoilla pitkin asutusalueita päättyy ikävästi.

Koskisen mukaan huolikirje julkaistiin, koska joidenkin autoilevien nuorten käytös herätti kunnassa paljon huolta. Aiempina vuosina taajamassa on kaahailtu myös mopoilla.

– Tässä vaiheessa ei pystytä sanomaan, liittyykö onnettomuus mitenkään tähän, painottaa Koskinen.

Moottoripyörien nokkakolareita tapahtuu harvoin

Vastaantulevien moottoripyörien kolarit ovat tilastojen mukaan harvinaisia. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosina 2010-2019 kuoli 197 motoristia onnettomuuksissa. Moottoripyöräilijöiden henkilövahinkojen määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuodenaikana.

Liikenneturvakeskuksen tilastotietojen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut keskimäärin 23 ja loukkaantunut 350 moottoripyöräilijää vuodessa. Loukkaantuneiden määrä on laskenut tasaisesti vuosi vuodelta, mutta kuolleiden määrä on jälleen muutaman vuoden ajan ollut hienoisessa nousussa.

Kolmen paikkakuntalaisen kuolema onnettomuudessa on musertava menetys koko kylälle. Kuva: Markku Heikkilä / Lehtikuva

Vuonna 2019 kuoli 25 ja loukkaantui vakavasti 51 moottoripyöräilijää. Henkilövahingoista yhdeksän kymmenestä tapahtuu miehille. Vakavammat onnettomuudet sattuvat useimmiten taajamien ulkopuolella. Asutuskeskusten ulkopuolella tapahtui kaksi kolmesta kuolemaan johtavista turmista ja puolet loukkaantumisista. Uhreista kolmannes menehtyi ulosajoissa ja lähes joka neljäs kohtaamisonnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui kolmannes kuolemantapauksista ja puolet loukkaantumisista. Asutuskeskuksissa sattuneissa kolareissa lähes puolet uhreista menehtyi ulosajoissa ja joka viides nokkakolareissa.