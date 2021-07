Emilia Piipponen, 25, on ahertanut yli vuoden pölyttäjien vuoksi – katso videolta, miltä hänen perhospelloillaan näyttää nyt

Perhosten ja pölyttäjien auttaminen pörriäispeltojen avulla vaatii raakaa työtä, mutta perinnemaisemassa varttunut Emilia Piipponen on valmis siihen. Kahta erilaista perhospeltoa hoidetaan eri tavoin.

Kimalaisten pörinä kuuluu kukkivasta pellosta kangasajuruohon seasta. Emilia Piipposen, 25, työ ei ole mennyt hukkaan, vaikka kukkapeltoa katsellessa hirvittää. Kaikki kasvit on istutettu tai kylvetty riveihin ja nopean laskutoimituksen perusteella kitkettäviä rivejä on satoja metrejä.

Viime vuonna saatu Ilmastonmuutosvoima-apuraha (siirryt toiseen palveluun) sysäsi Emilia Piipposen urakkaan, jolle ei näy päätöstä. Viime vuonna apurahan saannin jälkeen pellotkin olivat vielä lumen alla, kun kävimme paikan päällä Pohjois-Karjalan itäosassa, Ilomantsin Maukkulassa, Emilian lapsuudenkotitilalla.

Piipponen on nyt reilua vuotta myöhemmin valmistunut pianistiksi ja pianonsoitonopettajaksi ja pölyttäjien vaaliminen on edelleen harrastus, on se varsin vakavasti otettava sellainen.

– Olen kyllä täysin hurahtanut näihin. Nyt olemme opiskelukavereiden ja entisen oppilaitokseni Turun Taideakatemian kanssa suunnittelemassa myös pölyttäjäaiheisten konserttien pitämistä.

Kangasajuruoho on kimalaiselle mieleen. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Kimalaisen lento soi mielessä kun eksoottinen kukkapelto jää kitkuu-urakkoineen Seppälänvaaran päälle ja siirrytään Piipposen toiselle, naapurilta vuokraamalle kotimaiselle luonnonkukkapellolle.

– Kun naapuri kuuli, että vuokraan tämän pörriäispelloksi, vuokra jäi nollaan euroon.

Oikean niityn tuntua

Kedolla kukkivat kissankellot, keltamatara, hirvenkello ja ruijaruohokannus, mutta pelto-ohdake nousee niidenkin ylle.

– Ohdakkeessa on ihan hirveästi perhosia ja leppäkerttujakin, miten nämä raaskii kitkeä tai edes niittää, pohtii Piipponen.

Haavanversot sen sijaan saavat kyytiä. Pian pelto niitetään kokonaan ja korret kootaan seipäille, siten ravinnekuorma ei kerry maaperään, vaan keto pysyy monilajisena kukkaniittynä.

– Sekä eksoottisten kukkien pellon kitkemisessä, että täällä suomalaisella kedolla kitken pois vain sellaisia lajeja, jotka valtaavat tilaa uhanalaisemmilta. Jos kasvi näyttää olevan pörriäisille mieleen, en kitke.

Keltamatara on harvinaistunut. Kedolla on monenlaisia kukkia. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Voiko kahden kesän perusteella sanoa, että perhospellot olisivat tuoneet maisemaan lisää pölyttäviä hyönteisiä? Sitä on vaikea arvioida, mutta työ palkitsee, eikä Piipponen ole lopettamassa,vaikka tekee nyt apurahan käytettyään kaiken omalla kustannuksellaan. Työtunteja kuluu ja rahaakin, vaikka apurahan tuhannet eurot ja spesiaalit perhoskukkasiemenet ja -taimet ovat vaihtuneet Lidlin siemensekoituksiin.

– Viime vuonna oli tosi huono perhosvuosi ja tänä vuonna ihan tosi hyvä. Siitä miten paljon minun pellot ovat vaikuttaneet on vaikea sanoa mutta kyllähän se ero on ihan huomattava!

