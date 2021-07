Bussimatkojen järjestäjät ahdingossa – yrittäjä: "Syksy ei näytä hyvältä, eikä kysyntä palaudu ehkä ollenkaan entiselle tasolle"

LOIMAA Bussiretkiä järjestävät yritykset ovat jo aloittaneet matkojen järjestämisen koronatauon jälkeen, mutta niiden kysyntä on yhä vähäistä. Matkailijoiden alla on yleensä oma auto tai matkailuauto.

Loimaalla sijaitsevan Matka-Viitalan pihassa seisoo kuusi bussia, sillä vasta yksi on ajossa. Sitä ajaa tarvittaessa toinen yrittäjistä. Yksi vakituinen kuljettaja on lomautettuna, freelancereina työskenteleville kuljettajille ei ole töitä.

– Joitakin matkoja on jopa heinäkuulle ja ne ovat sellaisia, jotka ovat pääosin siirtyneet viime vuodelta. Bussimatkalle ei vielä uskalleta lähteä. Ne loppuivat kokonaan koronan takia, koska teattereihin, museoihin tai ravintoloihin ei päästy kokoontumisrajoitusten vuoksi, kertoo matkatoimistoyrittäjä Kirsi Viitala Loimaan Virttaalta.

– Varauskirja ei näytä hyvältä, mutta saaristoretkille on jonkin verran kysyntää. Myös luonto- ja pyöräilymatkat ovat kiinnostaneet, koska niissä ollaan paljon ulkona. Koronatilanne vaikuttaa koko ajan. Matkoja perutaan ja siirretään herkästi, kertoo Launokorven linja-autoyritystä edustava Riitta Launokorpi.

Matka-Viitalan linja-autot seisovat yrityksen pihalla. Viime kesänä matkoja tehtiin vähän, mutta uusi korona-aalto pysäytti bussit uudelleen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Matkailuala kaipaa maineensa puhdistusta

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kertoo, että matkatoimistojen liikevaihdosta on sulanut koronan takia jopa 90 prosenttia.

Toukokuussa myynti oli yhä 92 prosenttia miinuksella. 85 prosenttia alan henkilöstöstä on ollut lomautettuna.

Silti konkursseja on kirjattu vuodelta 2020 vain neljä. Toisaalta jotkut yritykset ovat saattaneet lopettaa toimintansa vähin äänin tai odottavat tilanteen parantumista ja selviävät kustannustukien avulla.

– Henkilöstöä voi olla hankalaa saada nyt, kun ihmiset ovat lähteneet töihin muulle toimialalle.

Saaristokierrokselle lähteviä matkustajia Turun linja-autoasemalla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Pienet matkanjärjestäjät ovat Mäki-Fräntin mukaan kansainvälisestikin tärkeitä toimijoita. Suuret matkatoimistot eivät enää pidä toimistojaan auki kaupunkien keskustoissa, vaan niiden matkat varataan lähes pelkästään verkosta.

– Tämäntyyppiset yritykset lisäävät Euroopassa suosiotaan, sillä matkailijat hakevat luotettavaa toimijaa, jonka kautta varauksia tehdään. Se on helppo ratkaisu asiakkaan kannalta.

Sirpa ja Mikko Salminen lähdössä saaristokierrokselle. "Ollaan niin kauan oltu paikallaan, lähikaupassa vaan on käyty. Nyt oli hyvä lähteä tänne. Meillä on kaksi rokotusta." Kuva: Minna Rosvall / Yle

Heli Mäki-Fräntin mukaan olisi tärkeää saada matkailijoiden tietoon, kuinka voidaan turvallisesti lähteä matkalle.

– Olen samaa mieltä kuin THL, että nyt ei pitäisi tuijottaa pelkästään ilmaantuvuuslukua, vaan esimerkiksi tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrää. Siihen perustuu esimerkiksi Britannian päätös avata maata, vaikka tartuntoja on runsaasti. Pelottavan maailmankuvan luominen ei olisi suotavaa. Toimintaa pitäisi saada käyntiin ja luoda sallivampi ilmapiiri. Matkailua ei voida pitää hengissä tukitoimilla, matkailun maine on saatava puhdistettua, sanoo Mäki-Fränti.

Bussimatkailijoita neuvotaan pitämään maskia ja ryhmämatkoille otetaan vähemmän väkeä kuin tavallisesti. Näin pystytään pitämään turvavälejä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Raisiolaisyrittäjä vaatii kaikilta koronatodistuksen

Raisiossa toimiva matkatoimistoyrittäjä Ritva Anttila kertoo, että hänen bussimatkoillaan kaikilla matkustajilla pitää olla rokotustodistus.

– Yhdelläkin rokotuksella pääsee mukaan, mutta lähes kaikilla on jo kaksi rokotusta. Vaadin, että myös oppaalla on rokotus. Sillä tavalla turvataan matkailijoiden turvallisuus.

Anttila kertoo, että kun kaikki asiakkaat on rokotettu, bussi voi olla täynnä. Hänellä asiakkaita on riittänyt varsinkin taideretkille, esimerkiksi Helsinkiin Ilja Repin -näyttelyyn. Toisaalta kaikille matkoille ei ole riittävästi lähtijöitä.

Ritva Anttilan mukaan liikevaihtoon on tullut jopa 100 prosentin lovi. Tällä hetkellä hän ei edes ota ennakkoon maksuja, vaan matkat maksetaan vasta, kun ne toteutuvat.

– Muun muassa hotellit ja taidekohteet ovat valmiita siihen, että laskut maksetaan vasta toteutuneen matkan jälkeen. Niin paljon peruutuksia on tullut, että peruutuksien järjestelyyn menee tosi paljon aikaa, kertoo Anttila.

Ennen koronaa matkatoimistoilla meni lujaa

Vuoden 2020 maaliskuussa, juuri ennen koronan muuttumista maailmanlaajuiseksi vitsaukseksi matkatoimistoilla meni todella hyvin. Varsinais-Suomessa iloittiin Turun lentokentän lisääntyneistä lennoista.

Matka-Viitalassa harkittiin toisen toimistotyöntekijän palkkaamista, sillä matkat alkoivat täyttyä.

– Hyvä kehitys lakkasi kuin veitsellä leikaten koronapandemian vuoksi. Jouduin perumaan työntekijän palkkaamisen, sillä kaikki matkustus päättyi. Syksy ei näytä hyvältä, eikä kysyntä palaudu ehkä ollenkaan entiselle tasolle, sanoo Kirsi Viitala.

Viime vuoden keväällä useat matkatoimistot markkinoivat valmismatkoja Pohjois-Makedonian Skopjeen Turun kautta. Yle Turku oli seuraamassa matkalaisia maaliskuussa 2020.

Voit katsoa alla olevalta videolta, miten innostuneita matkailijat olivat ennestään monille tuntemattomasta kohteesta.

Kustannustukea ja uusia ideoita

Koronan vuoksi muun muassa Matka-Viitala ja Launokorpi ovat saaneet kustannustukea.

– Ennen koronaa ulkomaille lähetetyistä ennakkomaksuista ei saatu kaikista palautuksia, vaikka niitä perättiin kovasti. Ne jäivät tappioksi, mutta kustannustuella näitä tappioita on tasoitettu, kertoo Riitta Launokorpi.

Launokorvella osa busseista on seisontavakuutuksessa, eli kymmenestä bussista ajossa on ollut vain kaksi bussia. Liikevaihdon pudotus on tässäkin firmassa ollut noin 90 prosentin luokkaa.

Eino ja Sari Holappa viettivät yön telttamajoituksessa Loimaan Virttaalla. "Luettiin Loimaan lehden kesälehdestä juttu tästä. Eino haluaa tulla tänne uudelleen isänsä kanssa." Kuva: Minna Rosvall / Yle

Matka-Viitala on alkanut vuokrata fatbike-pyöriä ja aloittanut telttamajoituksen vuokraamisen.

Ulla ja Jari Helmisaari olivat tyytyväisiä, kun he saivat herätä linnunlauluun. "Jätimme sadesuojankin pois, että näimme koko ajan luontoa läpinäkyvän verkon läpi." Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Jotain pitää tehdä. Pyörien kysyntä on yllättänyt. Viime kesänä niitä oli kaksi ja nyt 13. Yöpuussa-majoitusta varten ostimme kaupungilta lisätontin, ja kahdessa Tentsile-teltassa, jotka on pingotettu kolmeen isoon puuhun, voi majoittua kotimme läheisyydessä sijaitsevassa metsikössä, kertoo Kirsi Viitala.

Yrittäjä Kirsi Viitala neuvoo Ulla ja Eino Holappaa, jotka ovat lähdössä pyöräilemään Harjureitistölle Loimaan Virttaalla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yhdistykset pelastavat bussimatkailun

Vaikka yritykset suhtautuvat vielä epäillen kysynnän nopeaan elpymiseen, Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti katsoo tulevaisuuteen luottavaisemmin.

– Suomi on yhdistysten ja seuratoiminnan maa. Suomalaiset matkustivat kotimaassa bussimatkoilla paljon jo ennen koronaa, vaikka nyt on puhuttu kotimaan matkailubuumista uutena asiana. Bussilla pääsee kohteisiin, joihin ei pääse junalla tai lentokoneella matkustettaessa. Monet matkanjärjestäjät tekevät bussimatkoja myös useisiin ulkomaan kohteisiin, muistuttaa Mäki-Fränti.

