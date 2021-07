Valio on yhä enemmän muuta kuin meijeri – tavoitteena on silti 4 300 omistaja-maitotilan tulojen turvaaminen

Maidon ohessa Valio on jo pitkään pakannut muun muassa marjakeittoja ja mehuja.

Muun muassa Valion kasvipohjaisten tuotteiden myynti on voimakkaassa kasvussa. Uusi avaus on tukkukauppa, johon Valio tulee mukaan saatuaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolta luvan Heinon tukun ostoon.

Maidonjalostus on Suomen suurimpiin elintarvikealan yrityksiin kuuluvan Valion ydinliiketoimintaa, mutta sen ohessa Valio tekee yhä enemmän muuta. Toimintoja perustellaan sekä kuluttajien toiveilla että vahvan tuotekehityksen ja tuotanto-osaamisen hyödyntämisellä. Etenkin kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä on ollut vahvassa kasvussa.

– Kasvipohjaiset Oddlygood -tuotteet ovat osoittaneet, että olemme trendissä joka kasvaa. Ja myös sen kuinka me pystymme meidän tuotekehitys- ja valmistusosaamista hyödyntämään laajamittaisesti muissakin kuin maitotuotteissa, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

Muuhun kuin maitoon liittyvien liiketoimintojen merkitys on vuosien varrella kasvanut, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme. Kuva: Artyom Geodakyan / TASS /AOP

Kesäkuun lopussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksymän yrityskaupan myötä Valiosta tulee myös laajavalikoimainen tukkukauppias. Liiketoiminnallisesti tukkukauppa on Valiolle uusi valtaus, joka toteutuu Heinon tukun yrityskaupan myötä..

Kysymykseen, haluaako Valio nyt kilpailla esimerkiksi kaupan keskusliikkeiden vastaavien tukkutoimintojen kanssa, Hurme ei ota kantaa.

Kilpailuasioissa Valio on pikkutarkka

– Kilpailutilannetta en kommentoi, mutta näen että Valio on vahvasti ollut ammattikeittiöiden kanssa tekemisissä jo ennen Heinon tukun ostamista. Me pyrimme vahvistamaan omaa toimintaamme ja toimimaan itse entistä paremmin, hän muotoilee.

Heinon tukun ostamisen ehdoksi kilpailuviranomaiset asettivat sen, että Valio sitoutuu suojaamaan yrityskaupan seurauksena saamansa kilpailijoiden luottamukselliset tiedot.

Jo ennen Heinon tukun ostamista Valio on ollut merkittävä suurtaloustuotteiden myyjä. Osan tuotteista Valio teettää alihankkijoilla. Kuva: Jarmo Koponen / Yle

Kilpailuasioissa Valiosta on tullut niin sanottuun maitokartellijuttuun liittyvien huonojen kokemusten jälkeen pikkutarkka.

Uusien avausten ohella Valiolla on iloittu myös yhtiön uudelleen aloittaman jäätelöliiketoiminnan menestyksestä. Etenkin tuutit ovat hellekesän aikana käyneet kaupaksi.

Jäätelötuutit käyvät kaupaksi

– Paluu on onnistunut suunnitelmien mukaisesti, mutta verrattuna siihen mitä aikoinaan Valiolla jäätelöliiketoiminta on ollut, nyt me puhumme paljon pienemmästä mittakaavasta.

Valio myi aikanaan jäätelöliiketoimintansa Nestlélle, mutta sopimusehdot ovat sallineet Valiolle paluun alalle. Nyt tosin Valio tekee lähinnä vain erikoisjäätelöitä.

– Me ollaan nyt oikeastaan tässä premium-segmentissä vain mukana eli isot volyymituotteet puuttuvat meidän jäätelövalikoimistamme.

Alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti Valiolla on laajamittaista vientioimintaa. Tuotteita menee yli kuuteenkymmeneen maahan. Etenkin vienti Kiinaan on voimakkaassa kasvussa.

Tärkeitä vientituotteita ovat muun muassa juustot ja maitojauheet.

Katkeamaton kylmäkuljetusketju aina raakamaidosta valmiisiin tuotteisiin on Valiolle tärkeä kilpailutekijä. Kuva: Kare Lehtonen/Yle

Viime vuonna yli 1,8 miljardin euron liikevaihdon tehneen Valion omistavat jäsenosuuskuntiensa kautta noin 4 300 suomalaista maitotilaa.

Myös oheistoiminnoista saatavat tuotot osaltaan vaikuttavat raakamaidosta maksettavaan hintaan.

– Maito on edelleen se ydinliiketoiminta, mutta laajempi valikoima ja uudet avaukset varmistavat sen, että me pysymme mukana kehitystrendeissä. Täten edesautamme sitä, että suomalainen maidontuottaja menestyy myös tulevaisuudessa, Hurme sanoo.