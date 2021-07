Kinnuset nostivat lasifirmansa hurjaan nousukiitoon – nyt sillä on yli 1 400 työntekijää ja kasvu jatkuu: "Ei oma sankaritarina, vaan työyhteisön ponnistus"

Tapani Kinnusen perustamasta Lumonista on kasvanut parvekelasimarkkinoiden kiistaton johtaja Suomessa. Hänen poikansa Jussi Kinnusen johdolla yhtiön kansainvälinen kauppa muun muassa Etelä-Euroopassa on kasvanut entisestään, ja edessä on nyt ennätysvuosi.

Kouvolan Lumonin parvekelasijalostustehtaalla valmistuu noin 15 000 ruutua viikossa. Jalostuslinjasto toimii suurimman osan vuodesta kolmessa vuorossa. Parvekkeiden laseja jalostetaan tehtaalla suurista jumbolasiruuduista, joita tehtaalle tulee ympäri Eurooppaa.

Jalostustehtaalta lasi siirtyy viereiseen rakennukseen, jossa lopputuote viimeistellään valmiiksi myyntikuntoon kokoonpanolinjastolla.

Koneiden välissä kävelee Lumon-yhtiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen kertoen herkeämättä yksityiskohtia tuotantolinjasta.

Esimerkiksi parvekekaiteissa käytettävää, yhteen liimattavaa laminaattilasia saa valmistusvaiheessa käsitellä vain vaalea hiusmyssy päässään.

– Jos yhteenliimauksessa lasien väliin jää hius, niin kappale on myyntikelvoton, sanoo Kinnunen.

Materiaalina lasi tuli Tapani Kinnuselle tutuksi 1970- ja 80-luvun taitteessa. Kinnusen johtama yritys Lasipalvelu ky teki tuolloin ikkunoiden korjaus- ja asennustöitä Outokummussa Itä-Suomessa.

Tapani Kinnunen jäi sivuun Lumonin toimitusjohtajan paikalta vuonna 2017. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Kinnuselle teollisuusneuvoksen arvonimen vuonna 2018. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kinnunen luonnehtii alkuvuosia haasteellisiksi. Pienellä paikkakunnalla toimiminen loi taloudellisia vaikeuksia, kun asiakkaita ei löytynyt.

– Olin aluksi täysin kokematon. Aloin toimitusjohtajaksi suoraan armeijan jälkeen, kun ystäväni pyysivät. Minulla oli rakennusmestarin koulutus ja aikomukseni oli alkaa valmistaa taloja. Voi sanoa, että päädyin ikkuna-alalle sattumalta, sanoo Tapani Kinnunen.

Vuonna 1981 Kinnunen siirsi viisihenkisen yrityksensä toiminnan Kouvolaan. Tämän myötä yrityksen työmaa laajeni seuraavan kymmenen vuoden aikana koko Itä-Suomen kokoiseksi.

– Ensimmäiset vuodet opettivat sen, mitä on yrityksen taloudesta huolehtiminen ja kuinka tärkeää on, että on riittävästi asiakkaita. Asiakkaiden hankinnassa ei voinut pitää rokulipäiviä. Saatoimme mennä kyläkauppaankin pitämään ikkunaesittelyä ja kysymään ihmisiltä, mitä he tarvitsevat, sanoo Kinnunen.

Kouvolan tehdas osoittautui menestykseksi

40 vuoden takaisella ihmisläheisellä kaupankäynnillä luotiin yhtiölle vahvaa luottamuspohjaa. Kinnunen luetteleekin yhtiön arvoista ensimmäiseksi luotettavuuden. Sitä kautta yhtiöstä on kasvanut kansainvälisillä markkinoilla toimiva, parvekelaseja sekä muita julkisivulasituksia valmistava Lumon oy.

– Teemme työtä, jossa pääsemme ihmisen kotiin. Tuntematon ihminen myy ja toinen tuntematon ihminen asentaa. Meidän pitää olla luottamuksen arvoisia. Sen, mikä sanotaan, tulee pitää. Haluamme myös olla luottamuksen arvoisia joka päivä työntekijöillemme, koska sitä kautta syntyvällä yhteen hiileen puhalluksella on valtava arvo, sanoo Kinnunen.

Toisena arvona hän pitää määrätietoista tulevaisuuden rakentamista.

– Emme koskaan ole ajatelleet, että lopettaisimme johonkin tiettyyn pisteeseen ja myisimme.

Parvekelasi pakataan huolellisesti tehtaalla, minkä jälkeen se voi lähteä minne päin maailmaa tahansa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

1990-luvun lamavuosina ihmiset kunnostivat paljon vanhoja asuntojaan, eikö uutta juurikaan rakennettu hankalan taloustilanteen vuoksi. Tuossa remontointiaallossa sai ensi sysäyksensä myös suomalaisten innokkuus parvekkeiden lasittamista kohtaan.

Ikkunansaneerauksiin erikoistunut Kinnusen yritys lähti mukaan parvekelasibisnekseen sen ensi hetkillä. Vuonna 1990 se aloitti parvekelasien myynnin ja kokoamisen Kouvolassa, ja yrityksen silloinen nimi Ikkunanikkarit muuttui Lumoniksi. Nyt noin 30 vuoden jälkeen Lumon on alalla selkeä markkinajohtaja Suomessa.

Lumonin nousun kannalta Kinnunen pitää erittäin merkittävänä oman lasinjalostustehtaan avaamista vuonna 1999. Näin yhtiö sai oman lasinjalostus- ja kokoonpanolinjaston, joka tuo parvekelasimarkkinoilla edelleen kilpailuetua. Vuonna 2019 Lumon avasi Kouvolaan toisen lasijalostustehtaan.

– Päätimme rakentaa tätä niin, että pystymme pitämään yrityksen hallinnassa. Halusimme alkaa luoda edellytyksiä niin, että yritys voi jatkaa perheyhtiönä, jos jälkipolvilla riittää halua, sanoo Tapani Kinnunen.

Tapani Kinnusen poika Jussi Kinnunen on työskennellyt Lumonilla yli 20 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii konsernin toimitusjohtajana. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa

Tapani Kinnunen siirtyi sivuun yhtiön toimitusjohtajan vakanssista vuonna 2017. Hänen jälkeensä uutena konsernin toimitusjohtajana aloitti Jussi Kinnunen, Tapani Kinnusen poika.

– Emme haluaisi puhua Lumonin menestyksestä henkilökohtaisena sankaritarinana. Tämä on ennemmin koko työyhteisön yhteisen onnistumisen lopputulos, sanoo Jussi Kinnunen.

Jussi Kinnunen tuli Lumonille töihin ensi kertaa vuonna 1994. Kesätöissä tehtävänä oli lasin sahausta. Kinnunen kertoo, että perheyritykseen mukaan tuleminen oli itsestäänselvyys.

– En ole koskaan ollut töissä missään muualla kuin täällä, ja kiinnostusta yritystä kohtaan on ollut pienestä pitäen, sanoo Jussi Kinnunen.

Kinnunen on nyt työskennellyt yhtiössä yli 20 vuotta. Hänen toimitusjohtajakaudellaan Lumonin ulkomainen liiketoiminta on kasvanut.

Isoja kauppoja tehtiin viime vuonna muun muassa Kanadaan ja Venäjälle. Tänä vuonna yhtiö ilmoitti, että siltä on tilattu parvekelasitus Saksan suurimpaan puukerrostaloon Hampuriin.

Lumon on nousukaudellaan kehittänyt omia tuotantojaan koko ajan. Kouvolan lisäksi se on investoinut viime vuosina parvekelasitehtaisiinsa Espanjassa ja Kanadassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Parvekelasien globaalin suosion yhtenä syynä Kinnunen pitää käytännöllisyyttä. Lasitettu parveke tuo asuntoon uudenlaista lisätilaa. Puolitoista vuotta kestänyt koronapandemia on myös lisännyt ihmisten kotona olemista. Kinnusen mukaan tämä on hieman nostanut myös parvekelasien kysyntää.

Lumonilla on tytäryhtiöitä tällä hetkellä muun muassa Ruotsissa, Venäjällä, Espanjassa ja Kanadassa. Kaikkiaan ulkomaisia tytäryhtiöitä on 12.

Tämän lisäksi yhtiö on investoinut parin viime vuoden aikana lasinjalostustehtaisiin Kanadassa ja Espanjassa. Tällä hetkellä se ei aktiivisesti hae uusia paikkoja ulkomailta, jonne se voisi laajentua.

– Tällä hetkellä voimakkainta kasvu on Espanjassa, jossa rakennusten uudelleen korjaus on yleistynyt, sanoo Kinnunen.

Ei haluja listautua pörssiin

Nyt yhtiö elää voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2020 Lumonin liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna liikevaihto nousee vilkkaan ulkomaankaupan ansiosta noin 200 miljoonaan euroon. Ensimmäisen puolen vuoden ajalta yhtiön liikevaihdon kasvu on 39 prosenttia.

Konsernilla on kausityöntekijät mukaan lukien 1 480 työtekijää, joista yli 200 on palkattu tänä vuonna.

Lumonin viime vuoden tulos oli 20 miljoonaa euroa. Yhtiön johdossa ennustetaan positiivista tuloskehitystä tänäkin vuonna. Kertynyttä tulosta Lumonissa käytetään jatkossakin uusiin investointeihin ja olemassa olevien tehtaiden kehittämiseen.

– Tuloksesta tullaan käyttäämään suuri osa tuotannon kehittämiseen. Aivan kuten tähänkin asti olemme tehneet, sanoo Tapani Kinnunen.

Jussi ja Tapani Kinnunen kertovat, että Lumonin aikomuksena on pysyä jatkossakin perheyrityksenä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tapani Kinnunen vastaa hieman hämillään kysymykseen, miltä menestys tällä hetkellä tuntuu.

– No hyvältähän se tuntuu. Minusta yhtiömme on vakaassa tilanteessa ja asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla. Se on tärkeää, sanoo Kinnunen.

– Ei menestys ole oikeastaan yllättänyt. Kansaivälisillä markkinoilla toimiminen on pitkäjänteistä työtä, ja olemme olleet siellä jo pitkään. Nyt oikeastaan kerätään sitä työn hedelmää, jatkaa Jussi Kinnunen.

Nuoremman Kinnusen työuralla eräänlainen ympyrä on sulkeutunut, kun hänen poikansa työskentelee kesätöissä Kouvolan tehtaalla. Työnkuva lasin sahauksen parissa on samanlainen kuin isällä yli 25 vuotta sitten.

– Hauska yksityiskohta on se, että hänellä on linjastolla sama perehdyttäjä ja ohjaaja kuin minulla aikoinaan, naurahtaa Kinnunen.

Perheyrityksessä halutaan jatkossakin pitää ohjat omissa käsissä. Pörssiin listautumista ei ole harkittu.

– Meillä ei ole tarvetta listautua pörssiin. Tavoitteena on, että pystymme jatkossakin pitämään Lumonin perheyrityksenä. Tämä päätös luo myös tietynlaista autonomiaa ja vapautta.

Voimakkaasta kansainvälistymisestä huolimatta Kinnunen ei näe mitään syytä, miksi Kouvola ei voisi olla Lumonin pääpaikka vielä 20 vuoden päästäkin.

– Ei ole suunnitelmissa perustaa uutta pääkonttoria minnekään muualle. Kouvolalaisuus ja suomalaisuus on osa meidän identiteettiämme. Meillä ei ole mitään syytä lähteä sitä muuttamaan.