Palaako lohen kalastus Tenolla ennalleen enää koskaan? Listasimme pohjoisen lohen viisi elämän ja kuoleman kysymystä

Tenolla on menossa jo kolmas peräkkäinen heikko lohivuosi. Luonnonvarakeskuksen lohitutkija Panu Orell on huolissaan lohen selviytymisestä. Lohi on tänä kesänä rauhoitettu, ja hänen mielestään sitä pitäisi jatkaa myös tulevina vuosina.

Näin Tenon lohimäärä romahti huippuvuosista – Tutkija povaa kalastusrajoitusten jatkuvan lähivuodet