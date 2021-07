Herätys: EU:n ilmastopaketti julki tänään, Kanadassa taas hautalöytö, kaasuautoilijat ovat huolimattomia tankkaajia

Koko paketissa on kaksi keskeistä asiaa: uusiutuvan energian lisääminen ja teollisuuden päästöjen vähentäminen.

Koko paketissa on kaksi keskeistä asiaa: uusiutuvan energian lisääminen ja teollisuuden päästöjen vähentäminen.

Ilmaston pelastus, teollisuuden etu vai metsätaloushuuman lopun alkua – tänään paljastetaan esitys EU:n ilmastopaketiksi

Tänään EU-komissio kertoo, kuinka uuden ilmastolain päästövähennystavoitteisiin aiotaan tällä vuosikymmenellä päästä. Tieteen nojalla ilmastotoimien kiristäminen on välttämätöntä. Myös suomalaisen teollisuuden ennakoidaan hyötyvän. Metsätalous voi kärsiä, mutta on auki paljonko.

Gasum kyllästyi kaasuautoilijoiden jatkuviin tankkaustörttöilyihin – ilmoittaa jatkossa kaasuletkujen repeytymiset vakuutusyhtiölle

Tankkausletkuja repeytyy Suomessa irti jopa viikottain, kun autoilijat lähtevät ajamaan kaasuletkun ollessa vielä kiinni autossa.

Tankkausletkuja repeytyy Suomessa irti jopa viikottain, kun autoilijat lähtevät ajamaan kaasuletkun ollessa vielä kiinni autossa. Jatkossa kaasuyhtiö Gasum ilmoittaa vahingoista aina vakuutusyhtiölle, joissa korvausvastuita selvitetään tapauskohtaisesti. Keskittyminen herpaantuu helposti, kun tankkauksen valmistumista odotellessa istahdetaan autoon puhelinta selailemaan.

Kanadassa taas uusi hautalöytö koulun läheltä

Kanadassa on löydetty jälleen kymmeniä merkitsemättömiä hautoja.

Kanadassa on löydetty jälleen kymmeniä merkitsemättömiä hautoja. Alkuperäisväestön lapsille tarkoitetun sisäoppilaitoksen lähistöltä läntisessä Kanadassa löytyi yli 160 merkitsemätöntä hautaa. Kyse on jo neljännestä tämäntyyppisestä löydöstä. Kaikkiaan merkitsemättömiä hautoja on neljässä hautalöydössä paljastunut jo yli 1 300.

Uusi kotimainen kirja valottaa K-popin eli eteläkorealaisen popmusiikin rakenteita ja taustoja

Minja Mäkilän K-pop – Unelma huomisesta -kirja paljastaa musiikkikulttuurin, jossa on runsaasti ristiriitaisuuksia ja äärimmäisyyksiä.

Minja Mäkilän K-pop – Unelma huomisesta -kirja paljastaa musiikkikulttuurin, jossa on runsaasti ristiriitaisuuksia ja äärimmäisyyksiä. Etelä-Korealle K-pop on tärkeä vientituote, jopa kansallinen projekti. K-popin faneilla taas on jo valtaa heiluttaa pörssikursseja ja toimitusjohtajien jakkaroita. Tulevaisuuden K-pop-tähdet lienevät virtuaalisia.

Helleputken pituuden ennätys rikkoutumassa

Kuva: Yle

Keskiviikko on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 25 ja 30 asteen välille. Maan etelä- ja itäosassa on paikoin lämpimämpääkin. Pohjoisessa hieman viilenee ja paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöt ovat idässä järvien lähellä trooppisia, sen sijaan lännessä ja pohjoisessa öisin lämpötila laskee monin paikoin 15 asteeseen tai sen alapuolelle.

