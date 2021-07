Suomessa asuvat kuubalaiset osoittivat mieltään Helsingissä, ja heillä on viesti suomalaisille: Kuuba ei ole mikään lomaparatiisi

Mielenilmauksella osoitettiin tukea Kuubassa puhjenneille protesteille. Koronapandemia on vienyt Kuubalta turismitulot ja talous on romahtanut. Kansa vaatii Kuuban kaduilla vapauksia ja parempia elinolosuhteita.

Arviolta viitisenkymmentä Suomessa asuvaa kuubalaista osoitti mieltään Helsingin rautatieaseman viereisellä Elielinaukiolla alkuillasta.

Mielenilmauksella haluttiin kiinnittää huomiota Kuuban vaikeaan talous- ja ihmisoikeustilanteeseen.

Koronapandemia on romahduttanut Kuuban talouden, ja maassa on viime päivinä ollut poikkeuksellisen laajoja protesteja kommunistihallintoa vastaan. Kansa on saanut tarpeekseen pitkistä ruokajonoista ja sähkökatkoista.

Elielinaukion mielenosoittajien plakaatteihin oli kirjoitettu muun muassa tekstit: "SOS Kuuba" ja "Kuuba ei ole paratiisi". Musiikin soidessa taustalla joukko vaati iskulauseillaan vapauksia kansalle ja kommunistihallinnon syrjäyttämistä. Mielenosoittajien mukaan Kuuba on diktatuuri ja hallinto valehtelee.

Paikalla olleista paistoi syvä huoli synnyinmaan tilanteesta.

– Kuubassa on ihan äärettömän vaikea tilanne tällä hetkellä. Ihmisillä ei ole ruokaa eikä lääkkeitä. Ei ole sähköä eikä nettiä, koska hallitus on katkaissut ne. Se on pimentänyt koko Kuuban, sanoi mielenosoituksen koolle kutsunut Norma Espinosa.

Monet sanoivat nettiyhteyksien olleen Kuubassa pitkälti poikki sunnuntain suurten protestien jälkeen.

– Kaikki kuubalaiset Suomessa ovat huolissaan siitä, millainen tilanne Kuubassa on. Ensimmäistä kertaa kuubalaiset ovat lähteneet kaduille, totesi Yudaicy Bejerano Sanchez.

Mielenilmauksella haluttiin muistuttaa suomalaisille, että Kuuba on paratiisi korkeintaan turisteille. Tavallisella kansalla menee huonosti.

– Me haluamme, että maailma tietää, että Kuubassa on diktaattori eikä ihmisillä ole perusoikeuksia. Heillä ei ole mitään, Norma Espinosa sanoi.

Juuri turistien katoaminen koronan takia on ollut saarivaltiolle iso isku.

– Kuubassa on tällä hetkellä suuri inflaatio ja hinnat ovat nousseet paljon. Olemme Kuubassa riippuvaisia turisteista ja koronan takia turistien on ollut vaikea päästä Kuubaan ja talous on romahtanut, summasi Yudaicy Bejerano Sanchez.

