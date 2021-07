“Hienoa saada rahaa kerran kuussa“ – Lapsilisät kilahtavat tänään ensimmäistä kertaa amerikkalaisten tileille

Joe Bidenin läpi ajaman tukiohjelman odotetaan vähentävän merkittävästi Yhdysvaltain lapsiköyhyyttä, mikäli siitä tulee pysyvä. Yhdysvallat on yksi harvoista läntisistä teollisuusmaista, joissa ei ole tähän asti maksettu lapsilisiä.

WASHINGTON Torstai on toivoa täynnä monille yhdysvaltalaisille perheille. He saavat ensimmäistä kertaa elämässään tililleen lapsilisiä.

Veroviranomainen IRS ei ole kertonut, kuinka moni on kirjautunut ohjelmaan mukaan. Heitä on joka tapauksessa miljoonia, ehkä kymmeniä miljoonia.

IRS lähetti kesäkuussa 36 miljoonalle perheelle kirjeen, jossa neuvoi rekisteröitymään netissä lapsilisien saajaksi. Ohjelma kattaa ainakin 70 miljoonaa lasta Yhdysvalloissa.

Nelivuotiasta tytärtään päivähoidosta noutava Iran International -televisiokanavan ankkuri Samira Gharaei on yksi uusista tuensaajista. Hän saa tänään tililleen 300 dollaria IRS:lta.

– Kyllä se auttaa paljon. Aion hankkia meille paremmat vakuutukset. Ne ovat Amerikassa todella kalliita. On hienoa saada rahaa kerran kuussa, Gharaei sanoo.

Hän pitää nimenomaan pieniä maksueriä uudistuksen parhaimpana puolena.

– Olisi mielenkiintoista saada kerralla 3 000 dollaria, mutta sen jakaminen pieniin eriin tuo varmuutta. Voi luottaa siihen, että jotain on aina tulossa.

Ohjelmasta on viime viikkoina tiedotettu paljon, mutta epäselvyyttä siitä tuntuu riittävän. Kaksosiaan hoidosta hakenut yksinhuoltaja Erin Lett arveli, ettei saisi etuuksia, koska hänen tulonsa ovat liian korkeat.

Monen muun tavoin hän kertoi perehtyvänsä asiaan myöhemmin. Etuuksia ei ole pakko ottaa vielä, vaan niihin ehtii palata viimeistään 2021 veroilmoitusta tehdessä.

Erin Lett on yksi monista, jotka selvittävät tukimahdollisuutensa vasta myöhemmin. Kuva: Hans Peter Dhuy

Köyhien pelätään jättäneen kirjautumatta

Joe Bidenin hallinnon tiedotuskampanjan taustalla on huoli siitä, että useat lapsilisiä eniten tarvitsevat perheet eivät ymmärrä tai pysty lähettämään ilmoitustaan netissä.

Yhdysvallat on yksi harvoista läntisistä teollisuusmaista, joissa ei tähän asti ole maksettu lapsilisiä.

Lapsesta on voinut tehdä korkeintaan 2 000 dollarin eli vajaan 1 700 euron vähennyksen verotuksessa. Vähennyksen suuruuteen on vaikuttanut tulojen määrä. Täysimääräiseen vähennykseen yltääkseen perheellä on pitänyt olla vähintään 50 000 dollarin eli 42 400 euron vuositulot.

Yli kymmenesosa Yhdysvaltain lapsista elää kuitenkin köyhyydessä. (siirryt toiseen palveluun) Toisin sanoen heidän perheillään on niin alhaiset tulot, etteivät he ole voineet tehdä minkäänlaisia lapsivähennyksiä.

Köyhyysraja on Yhdysvalloissa yksityishenkilöiden osalta 12 700 dollarin 10 800 euron vuosituloissa. Nelihenkisen perheen raja on 26 200 dollarissa eli 22 240 eurossa.

Presidentti Joe Biden lapsilisäohjelma on Yhdysvalloissa poikkeuksellinen. Aikaisemmin lapsiperheitä ei ole tuettu samalla tavalla suorilla avustuksilla. Kuva: Sarah Silbiger / AOP

Merkittävä summa vuodessa

Bidenin Child Tax Credit -ohjelma takaa oikeuden lapsilisään kaikille yhdysvaltalaisille. Siinä tuki on sitä pienempi, mitä suuremmat tulot ovat. Suurituloisimmat voivat tehdä pelkän lapsivähennyksen verotuksessaan, muut saavat halutessaan rahaa kuukausittain.

Täysimääräisenä lapsilisän voivat saada kaikki alle 150 000 dollaria eli reilut 127 000 euroa ansaitsevat perheet tai 75 000 eli 63 500 euroa vuodessa tienaavat yksinhuoltajat.

Alle kuusivuotiaista lapsista maksetaan enimmillään 3 600 dollaria eli reilut 3 000 euroa vuodessa, sitä vanhemmista lapsista 3 000 dollaria eli reilut 2 500 euroa vuodessa.

IRS määrittää lapsilisien suuruuden viime vuoden veroilmoituksen perusteella. Perheet voivat valita, haluavatko he maksuja suoraan tililleen kuukausittain vai haluavatko he vanhaan tapaan vain vähentää koko summan veroilmoituksessaan.

Biden hakee neljän vuoden rahoitusta

Lapsilisäohjelmalle on toistaiseksi varattu 105 miljardin dollarin eli reilun 89 miljardin euron rahoitus (siirryt toiseen palveluun) kongressin maaliskuussa päättämästä koronatukipaketista. Se riittää vuodeksi.

Biden ja demokraatit aikovat esittää syksyllä neljän vuoden lisärahoitusta.

Republikaanit ovat vastustaneet Bidenin tukiohjelmia periaatteellisista syistä, mutta lapsilisiä kohtaan vastustus on ollut suhteellisen vähäistä. Yksi äänekkäimmistä vastustajista kongressissa on ollut senaattori Marco Rubio, jonka mielestä Biden vie Yhdysvaltoja kohti sosialismia. Toisaalta republikaanisenaattori Mitt Romney on ehdottanut tätäkin laajempaa tukiohjelmaa.

Lapsilisien vastustaminen on poliittisesti hankalaa muualla kuin konservatiivisimmissa osavaltioissa. Tutkijat arvioivat, että Bidenin ohjelma voi onnistuessaan puolittaa lapsiköyhyyden (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloissa.

Mitä mieltä olet Yhdysvaltain lapsilisistä verrattuna Suomen tukimuotoihin? Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.

