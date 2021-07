Ajokorttia vaaditaan edelleen monessa työssä, ja se voi tulla työnhakijalle yllätyksenä – "Ensimmäisenä kysyttiin, että onhan ajokortti"

Kuva: Alamy / All Over Press

Ajokortin hankkiminen ei ole enää itsestäänselvyys. Kun vielä vuonna 2016 kolmasosa 18-vuotiaista helsinkiläisistä suoritti ajo-oikeuteen vaadittavat kokeet, vuonna 2019 ajokortti oli enää neljäsosalla.

Tamperelaisnuoret ajavat kortin helsinkiläisiä useammin, mutta heilläkin lievä pudotus on havaittavissa. Vuoteen 2017 asti kortin hankki puolet 18-vuotiaista, kaksi vuotta myöhemmin ajokortti oli 43 prosentilla.

Turussa 18-vuotiaiden B-ajokorttien määrä tippui noin kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosien 2013 ja 2019 välillä.

Erityisasiantuntija Marjo Immonen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vahvistaa, että erityisesti suurissa kaupungeissa nuorten kiinnostus ajokortin ajamiseen on selkeästi vähentynyt.

– Nuorten kohdalla ympäristötietoisuus on hyvin vahva trendi ja varmasti yksi syy tähän. Isoissa kaupungeissa julkinen liikenne toimii ja toisaalta pysäköintimaksut ovat aika korkeat.

Työhaastattelussa ajokorttia voidaan kysyä ensimmäisenä

Moni nuori ajattelee pärjäävänsä ilman ajokorttia. Siksi voikin olla yllätys, että työelämässä korttia usein tarvitaan.

Tamperelainen opinto-ohjaaja ja uravalmentaja Marjaana Herlevi pitää nuorten ympäristötietoisuutta hienona asiana, mutta kehottaa miettimään, kannattaisiko kortti kuitenkin ajaa.

– Nuori voi ajatella, että ei minusta autokuskia tule. Mutta on paljon muitakin aloja ja ammatteja, joissa tarvitaan ajotaitoa, vaikkei se heti tule mieleen.

Vuonna 2015 lähes 56 600 18-24-vuotiasta suoritti henkilöauton ajamiseen oikeuttavan ajokortin. Tänä vuonna alle 24-vuotiaista kortin on ajanut tähän mennessä noin 24 600. Jos loppuvuosi mennään samaan malliin, korttien määrä jää alle 50 000:n. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Herlevi kertoo heti muutaman esimerkin lähipiiristään. Hänen isänsä asuu haja-asutusalueella ja tarvitsee kodinhoitajaa neljä kertaa päivässä. Kodinhoitajan olisi mahdotonta liikkua asiakkaalta toiselle ilman autoa. Herlevin tytär taas on toimintaterapeutti, joka käy asiakkaiden luona ympäri Pirkanmaata.

– Häneltä kysyttiin työpaikkahaastattelussa ihan ensimmäisenä, että onhan hänellä ajokortti. Tyttärelläni ei ole aikomustakaan hankkia autoa, mutta ajokortti on tarpeen, kun hän ajelee työpaikan autolla paikasta toiseen.

Myös moni Herlevin kollega joutuu kulkemaan työpäivän aikana pitkiäkin matkoja.

– Esimerkiksi Tampereella opinto-ohjaaja voi toimia kahdella tai kolmellakin koululla ja työpäivän aikana voi olla käyntejä myös oppilaiden TET-paikoilla. Toki kaupungissa bussit kulkevat, mutta kun työpäivän aikana pitää vaihtaa paikkaa useaan kertaan, helpottaa, jos voi mennä autolla.

Kaupungin töissä viedään, tuodaan ja vaihdetaan paikka

Tampereen kaupunki on iso työnantaja, jonka palkkalistoilla oli viime vuoden viimeisenä päivänä 13 958 ihmistä. Erilaisia tehtävänimikkeitä kaupungin henkilöstöllä on 650, ja monessa tehtävässä ajotaito on tarpeen. Työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalon mukaan jo työpaikkailmoituksessa kerrotaan, tarvitaanko korttia vai ei.

– Esimerkiksi vesi- ja sähkölaitoksella moniin työtehtäviin liittyy huoltotehtäviä, joita on ympäri kaupunkia. Niihin pitää pystyä liikkumaan autolla. Samoin sosiaalityöntekijä voi joutua selvittämään tilannetta jossain kaupunginosassa. Tehokkaan työajan käytön vuoksi sinne on pakko mennä autolla.

Tamperelainen lähihoitaja Hannu Saari ajaa päivittäin kaupungin autolla asiakkaan luota toiselle. Yle haastatteli häntä viime kesänä. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Tällä hetkellä Tampereella on useita työpaikkoja auki. Näistä ajokorttia edellytetään muun muassa vesihuoltoasentajalta, lähihoitajalta, turvallisuusalan opettajalta ja rakennustutkijalta, jolla on maisterintutkinto esimerkiksi historiasta tai taidehistoriasta. Uusitalon mukaan kortittomuus ei näissäkään tehtävissä välttämättä estä rekrytointia.

– On ollut sellaisiakin tilanteita, ettei hakijalla ei ole ollut korttia. Mutta rekrytointitilanteessa hän joutuu sitoutuman ajokortin hankintaan paikan saadakseen.

Bussikuskin lisäksi ajotaitoa tarvitaan myös vaikkapa eläinlääkäriltä, joka käy maatiloilla eri puolilla Pirkanmaata.

Haja-asutusalueella ei voi laskea joukkoliikenteen varaan

Suuressa osassa Suomea auto on edelleen välttämättömyys, koska julkinen liikenne ei toimi ja matkat ovat pitkiä. Tämä näkyy myös siinä, että maaseutukunnissa ajokortin suosio on pysynyt vakaana. Innokkaimmin ajokortti hankitaan Etelä-Pohjanmaalla, jossa 77 prosentilla 18-vuotiaista on ajokortti.

Kun ison kaupungin kasvatti löytääkin ensimmäisen oman alan työpaikkansa pikkukunnasta, opinto-ohjaaja Marjaana Herlevi on huomannut, että ajokortiton voi olla totisen paikan edessä.

– Se voi pysäyttää miettimään, että olisiko ajokortti sellainen sijoitus, joka kannattaa hankkia nyt. Jos on opiskellut vaikka humanistista tai yhteiskuntatieteellistä alaa, ei ole välttämättä tullut mieleen, että tarvitsee ajotaitoa työssään.

Ajokortti on hyvä olla taskussa vaikka ei autoa aikoisikaan hankkia. Monessa lukiossa ajokortin suorittamisesta voi saada kurssimerkinnän. Kuva: Mostphotos

Myös alan vaihtajalle löytyy enemmän opiskelumahdollisuuksia, kun taskussa on ajokortti. Hätätapauksessa kortin saa kuukaudessa, mutta Herlevi suosittelee sen hankkimista jo ennen kuin ollaan pakkotilanteessa.

– Esimerkiksi useimmissa lukioissa ajokortista saa kurssisuorituksen, ja joissain lukioissa teoriatunnit voivat olla koululla ja hinnat voivat olla edullisempia. Suosittelen lämpimästi miettimään, olisiko kortti järkevää hankkia jo silloin, kun sitä luontaisesti tarjotaan.

Usein ajokortin hankinta tulee ajankohtaiseksi jossain kohtaa elämää joka tapauksessa. Traficomin erityisasiantuntija Marjo Immonen kertoo, että pääkaupunkiseudulla ajokortti hankitaan vasta 30-vuotiaana hieman useammin kuin muualla.

– Voi olla, että siinä vaiheessa, kun alkaa olla perhettä ja tarvitaan isompi asunto, se löytyykin muualta kuin ihan metron varrelta. Ja auto helpottaa liikkumista lasten kanssa.