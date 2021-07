Porissa syntyi sotku Jorma Uotisen Wagner-ohjausten esityspaikasta – kaupungin kulttuurijohto uskoo sovun syntymiseen

Porin kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin uskoo, että Satakunnan musiikkijuhlien suunnitelma neliosaisen Nibelungin sormus -teossarjan esittämisestä Porin teatterissa vuosina 2023–2027 toteutuu.

Satakunnan musiikkijuhlat tiedotti maanantaina, että taiteilija Jorma Uotinen ohjaa säveltäjä Richard Wagnerin teossarjan säveltäjä Jonathan Doven ja ohjaaja Graham Vickin sovituksena Porin teatterissa. Tieto yllätti Porin teatterin johdon.

Toimitusjohtaja: "Ei ole sovittu"

Porin teatterin toimitusjohtaja Anttivesa Knuuttila lähetti julkisuuteen oman tiedotteensa, jossa hän korosti, että mitään sopimuksia teatterin tilojen käytöstä ei ole tehty ja että teatteri käy läpi omat suurtuotantonsa ennen kuin se lupaa tilojaan käyttöön muille.

Kulttuuripäällikkö Jyri Träskelin pitää itsestäänselvänä, että kaikki osapuolet haluavat toteuttaa Wagner-sarjan.

– Se, että on julkistettu asioita, joista ei ole mustaa valkoisella, saattaa nostaa joitakin osapuolia takajaloilleen. Ei haluta sitoutua julkisesti mihinkään, ennen kuin nimet ovat papereissa. Uskon tietäväni, että osapuolet ovat puhaltamassa yhteen hiileen ja haluavat osaltaan toteuttaa Satakunnan musiikkijuhlien suunnitelmat, Träskelin sanoo.

Kaupunki tukee teatteria miljoonilla

Satakunnan musiikkijuhlien tuottaja Ville Salonen sanoo, että jos sopiminen teatterin kanssa ei onnistu, vaihtoehtoisena esityspaikkana oopperalle on Porin promenadisali. Salonen toteaa, että teatteri olisi miljööltään esitykselle parempi.

Kulttuuripäällikkö Jyri Träskelinin mielestä Porin teatterin salin käytössä ei ole yhdellekään osapuolelle mitään negatiivista.

Porin teatterisäätiö on Porin kaupungin lähiyhteisö, jota kaupunki tukee merkittävästi joka vuosi. Tämän vuoden talousarviossa (siirryt toiseen palveluun) kaupunginhallituksen alainen tukisumma on kaksi miljoonaa euroa. Teatterin toimitusjohtaja Anttivesa Knuuttila on Porin kaupunginvaltuuston jäsen ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jorma Uotisen ohjaustyöt esitettäisiin vuosina 2023–2027.

