Eläinpuiston villasiat saavat jäätelötuutin päivässä ja alpakat pääsevät suihkuun – katso, kuinka eläimet pärjäävät helteessä Särkänniemessä

Kuumuus koettelee eläimiäkin. Särkänniemen Koiramäen eläinpuistossa on käytössä monia konsteja eläinten viilentämiseksi.

Tampereen Santalahden koirauimarannalle on tullut kaviollisia uimareita pian helteiseksi muuttuvan päivän alkajaisiksi. Koiramäen eläinpuiston hoitajat ovat taluttaneet kolme ponia ja yhden muulin uimaan noin kilometrin päähän Särkänniemen elämyspuistosta.

– Cindy on ihan uimamaisteri. Se tykkää näistä varmaan eniten uida. Se rakastaa tätä hommaa, kertoo neljättä kesää Koiramäessä työskentelevä Ellen Saarelainen.

Tummakarvainen 24-vuotias Cindy-poni kahlaa mielellään vedessä ja heittäytyy myös syvemmälle veden varaan niin, että vain turpa, silmät ja korvat pilkistävät vedestä. Zikita-muuli taas saadaan veteen vain porkkanalla houkuttelemalla.

Kesätyöntekijä Ellen Saarelainen nauttii itsekin Näsijärven viileydestä uittaessaan Koiramäen Cindy-ponia. Kuva: Antti Eintola / Yle

Myös eläinpuiston alpakat suhtautuvat varsin eri tavoin hellepäivänä tarjolla olevaan suihkuun. Yacco-ruuna makaa kyljellään autuaana aurinkoläikässä, kun lauman matriarkka Juliette astelee innolla Koiramäen vastaavan eläinhoitajan Teija Jokisen tarjoaman vesisuihkun alle.

– Alpakoille suihku on tosi hyvä viilennys. Ne hikoilevat vain päästään. Alpakoilla on myös tärkeää, että niillä on kesällä lyhyt villa. Toisaalta villa myös suojaa sekä kuumalta että kylmältä.

Myös eläinpuiston lampaat on keritty huolella kesähelteitä ennakoiden.

Koiramäen lampaat nauttivat auringosta helteelläkin. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tärkeintä on tarjota varjoa, vettä ja riittävästi tilaa

Teija Jokinen hoitaa Koiramäen eläimiä kesät ja talvet. Hän listaa keinoja viilentää eläimiä näin kesähelteillä.

– Perusympäristön pitää olla sellainen, että siellä on suojaa kaikilta sääolosuhteilta, myös auringolta ja kuumalta. On varjoa ja tilaa vaihtaa paikkaa. Juomista pitää olla jatkuvasti tarjolla. Sadettimet kastelevat ja viilentävät eläinaitausten maaperää.

Minipossu on saanut vesimelonia hellepäivän herkuksi. Kuva: Antti Eintola / Yle

Esimerkiksi eläinpuiston marsut ja kanit pidetään helteellä tallin viileydessä, sillä aitauksessa ei ole tarjolla riittävästi varjoa.

Jokisen mielestä hänen hoidokkinsa pärjäävät helteillä ihmisiä paremmin.

– Eläinten ei tarvitse käydä töissä kuumana päivänä. Ne osaavat ottaa rauhallisemmin kuin me ihmiset.

Koiramäen eläimistä ponit joutuvat helteelläkin ratsuksi ja kärryn eteen, joten erityisesti niiden viilennykseen Jokinen kiinnittää paljon huomiota.

Sika nauttii hellepäivän mutakylvystä

Jos Jokisen pitäisi valita hoitamistaan lajeista yksi, jonka nahkoihin hän hyppäisi hellepäiväksi, hän valitsisi sian.

– Sialla on tosi moninainen päivän kulku. On paljon lepoa, paljon syömistä ja rypemistä.

Pörröiset villasiat Max ja Manta ovat juuri nauttineet jäätelöä ja mutakylvystä. Muta toimii niin aurinkorasvana kuin hyönteiskarkoitteena. Siat eivät hikoile, joten myös lätin tarjoama varjo ja viileä vesi ovat tärkeitä.

– Me annamme niille viilennykseksi jäätelöä. Tosin sitä ei voi antaa niin paljoa kuin ne haluaisivat eli saavat tuutin päivässä. Lisäksi annamme vesimelonia ja muita terveellisempiä vesiherkkuja.

Koiramäen eläimille ei tarjota jäätä kesähelteelläkään, mutta viilennettyjä ruokia kyllä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Hyiset vadelmat maistuvat kana-aitauksen asukkaille. Kuva: Antti Eintola / Yle

Kanoille Jokinen vie kohmeisia marjoja ja hetken pakkasessa viilentyneen maissintähkän. Lampaat ja vuohet saavat eläinpuiston monien lajien herkkua eli kasvisraasteella maustettua vettä.

– Myöskin ponit saavat makujuomia, jotta se tarvittava nestemäärä varmasti täyttyy päivän aikana.

Vaikka Koiramäen eläimet pärjäävätkin hyvin, toivoo Jokinen jo vähän viileämpää ilmaa.

– Kyllä tämä kuuma alkaa tuntua niin eläimillä kuin ihmisilläkin.