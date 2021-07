Merten valtateillä on nyt vilkasta – venepoliisilla apuna 20 vesijettiä, merivartiosto huolissaan vuokraveneilijöiden taidoista

Vesillä on nyt vilkasta, kun lomakausi on parhaimmillaan. Korona on kasvattanut vuokraveneilyn suosiota ja liikkeellä on myös kokemattomia, jotka ovat jo joutuneet vakaviin onnettomuuksiin varsinkin Suomenlahdella.

Turun venepoliisi tyytyväinen vesijettiinsä