Todistus sairastetusta koronataudista ei näy kaikilla Omakannassa – Kela selvittää ongelmaa

EU:n koronatestitodistus ja todistus sairastetusta koronavirustaudista tulivat tänään saataville Omakanta-palveluun.

Sairastettua koronatautia koskevien todistusten näkymisessä näyttäisi kuitenkin olevan häiriöitä. Yle on saanut yhteydenottoja henkilöiltä, joiden Omakantaan todistusta sairastetusta taudista ei ole ilmestynyt.

Myös Kansaneläkelaitokseen (Kela) on tullut tänään yhteydenottoja aiheesta. Kela vastaa koronatodistusten toteuttamisesta Omakantaan.

Kanta-palveluiden päätuoteomistaja Mia Mustonen Kelasta kertoo, että asiaa selvitetään parhaillaan.

– Näin näyttäisi olevan, että aivan kaikille ei ole Omakantaan muodostunut positiivisesta testituloksesta todistusta sairastetusta koronataudista, Mustonen vahvistaa.

Mustosen mukaan tuoreimmat, suunnilleen juhannuksesta alkaen otetut positiiviset tulokset näyttäisivät muodostuvan sujuvasti Omakantaan todistuksiksi. Ongelma näyttäisi koskevan alkuvuonna todettuja positiivisia testituloksia ja tiedon kulkemista.

Tarkemmin Mustonen ei osaa arvioida vielä, mistä ongelmat johtuvat.

– Me kerromme asiasta, kun olemme saaneet selvitettyä ongelman juurisyyn ja sovittua eri toimijoiden kanssa, miten toimitaan.

– Terveydenhuollossa on eri järjestelmäversioita käytössä. Tiedot näyttäisivät tulevan sujuvasti sieltä, missä on uudempien määrittelyiden mukainen versio käytössä.

Esimerkiksi Mustonen mainitsee HUSin hiljattain käyttöön ottaman Apotti-järjestelmän, josta tiedot näyttäisivät tulevan sujuvasti Omakantaan.

Mitä tehdä, jos Omakannassa ei näy todistusta sairastetusta koronasta?

– Jos ei ole välitöntä tarvetta todistukselle, pyydämme ihmisiä odottamaan. Olisi hyvä, ettei terveydenhuoltoa lähdettäisi nyt kuormittamaan yhteydenottopyynnöillä, kun koitamme ratkaista tätä ensin kansallisella tasolla ja it-toimittajien kanssa, Mustonen sanoo.

– Mutta jos on ihan välitön tarve saada todistus, jos on lähdössä matkalle ja todistus uupuu, niin silloin tulee olla yhteydessä terveydenhuollon yksikköön, jossa rokote on annettu tai testi on tehty ja pyytää sieltä tarvittaessa todistusta.

