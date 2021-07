Saimaa on lämpimin sataan vuoteen, Perämeren vedenlämpö 7 astetta yli normaalin – uimarit nauttivat, mutta luonnolle kuumuudesta on lähinnä haittaa

Pitkään jatkunut lämmin sää on lämmittänyt vesistöt ennätyksellisen lämpimiksi. Jopa Perämerelllä on tehty ennätyksellisen paljon laajoja sinilevähavaintoja. Helle on lämmittänyt jopa suurten järvien vedet ennätyslämpimiksi.

Ennätyslämpimät vedet ilahduttavat uimareita: Smedsin perhe nautti vesileikeistä Kemin Mansikkanokalla