Näin EU:n ilmastopaketti näkyy suomalaisten arjessa – kokosimme viisi elämänalaa, joihin toimet vaikuttavat eniten

EU:n esittämien ehdotusten tavoitteena on saada unioni hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Suomi on asettanut omaksi aikarajakseen vuoden 2035. Lue, miten millaisia vaikutuksia ilmastopaketilla on toteutuessaan suomalaisten arkeen.

Hellepäivän viettoa keskiviikkona Helsingissä Marjaniemen uimarannalla. Kuvituskuva Kuva: Tiina Jutila / Yle