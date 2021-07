Pitkä kuuma kesä hellii tuholaisia – Keski-Euroopassa kokonaisia metsiä tuhonneen kirjanpainajan odotetaan runsastuvan aiempaa pohjoisempana

Suomi on kuusettunut hyvää vauhtia viime vuosikymmeninä. Kuusta on suosittu istutuksissa muun muassa siksi, että se ei maistu hirvieläimille - toisin kuin mänty. Sen sijaan kirjanpainajille kuusi maistuu ja kaarnan suojissa kuoriaisen on hyvä lisääntyä.

Kuuseen käytäviään kaiveleva kirjanpainaja voi tehdä kesän aikana toisen sukupolven, jos lämpöä ja vahingoittunutta puuta on tarpeeksi. Video: Jaana Polamo / Yle