Helsinkiläinen Joanna Tzortzis seuraa Britney Spearsin oikeudenkäyntiä herkeämättä ja toivoo nyt uutta käännettä: "Tämä on ihmisoikeuskysymys"

Helsinkiläinen Joanna Tzortzis toivoo, että keskiviikon ja torstain välisenä yönä tapahtuisi jotain merkittävää.

Hän toivoo, että pop-ikoni Britney Spears saisi vähintäänkin oikeuden valita oman asianajajansa edustamaan itseään jo 13 vuotta kestäneessä taistelussa eroon edunvalvonnan alaisuudesta. Takana on jo lukuisia oikeudenkäyntejä, eikä kukaan tiedä, kuinka monta niitä on vielä edessä.

– Tämä ei ole mielipidekysymys vaan ihmisoikeuskysymys, Tzortzis toteaa.

Britney Spears on ollut tavalla tai toisella läsnä Tzortzisin elämässä aina. Spears on yksi hänen nuoruuden merkittävimpiä popkulttuurin ikoneja. Tzortzis on myös työskennellyt musiikkitoimittajana reilut kymmenen vuotta ja sitä kautta perehtynyt tähden elämään.

– Kun Framing Britney Spears -dokumentti julkaistiin ja keskustelu hänen edunvalvonnastaan lähti liikkeelle, aloin syventymään hänen tilanteeseensa ja kirjoittamaan siitä juttua. Mitä enemmän tutkin asiaa, sitä enemmän löysin siitä asioita, jotka minua kiinnosti.

Dokumentti kertoo Spearsin elämästä parrasvaloissa, jossa media jahtasi väsymättä supertähdeksi noussutta laulajaa. Spearsin hermoromahduksen jälkeen vuonna 2007 hänen isästään Jamie Spearsista tuli hänen holhoojansa.

Isällä on yhä valtaa tyttärensä elämään ja tämän valtavaan omaisuuteen.

Britney Spearsin vapautta vaativasta Free Britney -liikkeestä on tullut kansainvälinen ilmiö. Kuva: Etienne Laurent / EPA

"Valo on viety hänestä pois"

Joanna Tzortzis päätti käsitellä asiaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Hän kirjoittaa, kuinka pikkukaupungin tytöstä kasvoi megaluokan poptähti, joka lopulta menetti itsemääräämisoikeutensa edunvalvojilleen.

Free Britney -liike vaatii tähden edunvalvonnan päättämistä ja haluaa kasvattaa tietoisuutta amerikkalaisen edunvalvontajärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta.

– Britneyn tilanne läpileikkaa monta yhteiskunnan ongelma-aluetta: tämä on myös feministinen kysymys, ableismikysymys ja asia, joka pakottaa meidän tarkastelemaan sitä, miten yhteiskuntana kohtelemme julkisuuden henkilöitä, Tzortzis sanoo.

Joanna Tzortzis muistaa omilta nuoruusvuosiltaan hassuttelevan, hymyilevän, naapurintyttömäisen Britney Spearsin, joka supertähtenäkin onnistui olemaan samaistuttava, kuin paras kaveri.

– On ollut kamalaa nähdä, kuika se valo on viety hänestä pois – ja kuinka se on tapahtunut meidän kaikkien silmien alla ja kuinka syyt siihen ovat olleet meidän kaikkien nähtävissä, mutta kukaan ei ole tehnyt mitään.

Holhouksen tarpeellisuus tapetilla

Vuoden kuluttua siitä, kun Britney Spears katsottiin kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään, hän esiintyi televisio-ohjelmassa, julkaisi listaykköseksi nousseen albumin ja valmistautui maailmankiertueelle. Hän jatkoi albumien julkaisua ja esiintyi muun muassa Las Vegasissa.

Herää kysymys, kuinka on mahdollista, että Spears on lähes viime vuosiin saakka esiintynyt loppuunmyydyille katsomoille ja tienannut miljoonia, mutta ollut samalla kykenemätön hoitamaan talouttaan ja terveyttään.

– Samat ihmiset jotka ylläpitävät edunvalvontaa ovat myös niitä ihmisiä, jotka hyötyvät siitä rahallisesti. Heidän intressinsä ei ole lopettaa sitä. Näin ei tulisi olla, Joanna Tzortzis sanoo.

Hänen mukaansa Spears on liian toimintakykyinen holhotuksi.

– Meidän kaikkien tulisi voida tehdä välillä vähän huonompia päätöksiä, bailata tai vaikka sairastaa masennusta ilman, että se johtaa edunvalvontaan. Siksi Britneyn tilanne on myös ableismikysymys, sillä mielenterveysongelmaisilla ja vammaisilla kuuluu myös olla itsemääräämisoikeus.

Poptähti Britney Spears kuvattuna vuonna 2019. Kuva: AFP / Lehtikuva

Median toiminta saa kritiikkiä

Ymmärtääkseen Britney Spearsin tarinan on ymmärrettävä myös syyt, jotka tähän tilanteeseen ovat johtaneet, huomauttaa Joanna Tzortzis. Hän kokee kuitenkin kyseenalaisena sen, että mediat, jotka ovat vuosikausia mässäilleet Spearsin vaikeuksilla, nostavat niitä jälleen esiin Free Britney -liikkeen nimissä.

– Se, miten media on kohdellut häntä, on aivan kamalaa. Britneyn hermoromahdusajan kuvia ja tapahtumia nostetaan yhä esiin tarpeettomasti, sensaatiomielessä, mutta empatian huntuun käärittynä.

Hän harmittelee myös, että aiheesta uutisointiin Suomessa on päätynyt käännösvirheitä ja virheellistä tietoa. Tzortzis on itse halunnut lisätä tietoisuutta siten, että Britney Spearsin oma ääni saataisiin kuuluviin.

Kesäkuussa Britney Spears puhui ensimmäistä kertaa julkisesti tuomioistuimelle tilanteestaan Los Angelesissa. Tzortzis julkaisi blogissaan koko puheen käännettynä suomeksi (siirryt toiseen palveluun).

– Se oli todella merkittävää. Hän pystyi kertomaan itse omasta tilanteestaan julkisesti, kun hänen edunvalvojansa on ajanut narratiivia jo vuosikymmenen, Joanna Tzortzis kertoo.

Puheen kuunteleminen tuntui kuitenkin hänestä myös pahalta.

– Hänet on riisuttu kaikista oikeuksistaan ja estetty elämästä omaa elämäänsä huolimatta menestyksestä, jonka hän on itse ansainnut. Lisäksi istunnon jälkeen hän joutui jälleen palaamaan hyväksikäyttäjiensä luo odottamaan tilanteen raukeamista, mikä on turhauttavaa ja väärin.

Tähden hyväksikäyttäjät halutaan vastuuseen

Britney Spearsin holhouksen on määrätty jatkumaan ainakin syyskuuhun asti.

– Sille on aina jokin näennäinen loppumispäivä, nyt syyskuu. On kuitenkin täysin mahdotonta ennustaa edunvalvonnan tulevaisuutta, Joanna Tzortzis sanoo.

Hän toivoo, että Suomen aikaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä käytävässä oikeudenkäynnissä Spears saisi vapauden valita itselleen lakimiehen ensimmäistä kertaa itse. Tähän asti oikeus on valinnut Spearsin edustajan.

– Se voisi olla askel siihen suuntaan, että Britney voisi vapautua.

Lisäksi Tzortzis haluaa, että Spearsia hyväksikäyttäneet henkilöt ja tahot joutuisivat oikeudelliseen vastuuseen ja että edunvalvontavuosista käynnistettäisiin liittovaltion sisäinen tutkinta.

– Uskon, että tämä on myös Free Britney -liikkeen ykköstavoite sen jälkeen, jos Britney vapautuu. Tavoite on, ettei näin kävisi enää kenellekään muulle.

Taistelua sen puolesta, että Bitney Spears saisi vapautensa takaisin, ei aiota hellittää.

– Britney ansaitsee mahdollisuuden elää täyttä elämäänsä ja rakentaa itse ympärilleen valitsemansa tukiverkosto ja hoitosuhteet. Hän on osoittanut voivansa tehdä töitä ja oikeudessa kertonut selvästi omasta tilanteestaan. Hän ansaitsee määräämisoikeuden takaisin omaan kehoonsa, narratiiviinsa ja elämäänsä.

