Etelä-Afrikan päiviä jatkuneissa levottomuuksissa kuollut yli 70 – Tutkija: taustalla pitkään jatkunut eriarvoisuus ja lohduttomuus

Afrikan unioni on tuominnut Etelä-Afrikan väkivaltaisuudet, joissa on kuollut jo ainakin yli 70 ihmistä. Unioni vaatii rauhan palauttamista Etelä-Afrikkaan ja sanoo, että levottomuuksien jatkumisella voi olla vakavia seurauksia niin Etelä-Afrikalle kuin koko alueelle.

Levottomuuksien taustalla on tutkijatohtori Raakel Inkerin mukaan pitkään jatkunut epävarmuus. Köyhien ja mustien keskuudessa suositun entisen presidentin Jacob Zuman vangitseminen oli vain viimeinen silaus, joka käynnisti perjantaina alkaneet levottomuudet.

Uutistoimisto AFP:n mukaan maahan odotetaan polttoainepulaa seuraavina päivinä. Ihmiset ovat jonottaneet kauppoihin aamuyöstä alkaen saadakseen ruokaa. Myös koronavirusrokotteiden kuljetuksiin odotetaan aiheutuvan haittoja.

– Jos kaikilla olisi ruokaa, telkkari, auto ja viilennyslaitteet kotona, ihmiset eivät jaksaisi lähteä tämän takia varastelemaan ja rikkomaan asioita. Tässä on lohduttomuus ja eriarvoisuus taustalla, Inkeri kertoo STT:lle.

Levottomuudet osuvat köyhimpien nilkkaan, sanoo tutkija

Levottomuuksissa on muun muassa ryöstelty. Tähän vaikuttaa tutkijatohtorin mukaan tavallisten ihmisten tarve elintarvikkeille. Ryöstelytilaisuuteen tartutaan, oli levottomien syy mikä tahansa.

Levottomuuksia on ilmennyt maan runsasväkisimmissä provinsseissa KwaZulu-Natalissa, josta Zuma on kotoisin, ja Gautengissa, jossa sijaitsee myös Johannesburgin suurkaupunki.

Inkerin mukaan suurin osa levottomuuksista ja ryöstelystä tapahtuvat köyhimpien asuinalueilla. Etelä-Afrikassa vauraimmat asuvat aidatuissa ja vartioiduissa asuinyhteisöissä, joihin asti levottomuudet eivät vaikuta.

– On kestämätön argumentti, että koska järjestelmä on mätä, ryöstetään kauppoja. Järjestelmän ylläpitäjä ei kärsi, vaan siinä kärsivät tavalliset pienet ihmiset.

Varkaat ryöstämässä Niken kaupan Durbanissa, Etelä-Afrikassa 12.heinäkuuta. Kuva: AOP

Suurin osa kuolemista liittyy poliisin mukaan kauppojen ryöstelyn yhteydessä tapahtuneisiin ryntäyksiin. Osa kuolemista on tapahtunut ampumisten ja pankkiautomaateilla tapahtuneiden räjähdysten seurauksena.

Durbanin kaupungissa kuvatulla BBC:n videolla näkyy, kuinka alueella asunut nainen joutui heittämään lapsensa ikkunasta ulos pelastaakseen tämän tulipalosta.

Tulipalo sai alkunsa, kun mellakoihin osallistuneet ihmiset sytyttivät naisen asunnon alapuolella sijaitsevia kauppoja tuleen. Väkijoukko sai napattua lapsen turvallisesti kiinni.

Kauppoja, tehtaita ja varastoja joutui tiistaina ryöstöjen kohteeksi jo viidettä päivää peräkkäin. BBC:n mukaan yli 200 ostoskeskusta on ryöstetty.

Ryöstelyyn on osallistunut tuhansia ihmisiä. Yli 1 200 ihmistä on pidätetty levottomuuksien alettua.

– Minulle tämä ei ole yllätys, vaan vain viimeinen niitti. Etelä-Afrikassa on ollut paljon levottomuutta, mutta ei tällä mittakaavalla. Sen takia tapahtumia on säikähdetty, Inkeri kertoo.

Entinen Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuma. Kuva: Yeshiel Panchia / AOP

Myös talouskriisi ajaa ryöstämään

Etelä-Afrikka on syvässä talouskriisissä ja kärsii muun muassa suuresta työttömyydestä, jota koronavirus on pahentanut. Kolme viidestä elää köyhyydessä.

Lisäksi al-Jazeeran mukaan mellakoissa on kyse myös mustien ja valkoisten välisestä epätasa-arvosta, joka on maassa yhä syvää, vaikka apartheid purettiin vuoteen 1994 mennessä.

Osa ryöstelyyn osallistuneista uutistoimisto AFP:n haastattelemista ihmisistä kertoi, että ryöstelyn taustalla ovat köyhyys ja talousvaikeudet. Osa on varastanut esimerkiksi elintarvikkeita itselleen.

– En välitä Zumasta. Hän on vanha korruptoitunut mies, joka ansaitsee vankilan, kommentoi yksi ryöstelyyn osallistuneista miehistä AFP:lle.

Hän kertoi vieneensä elintarvikkeita äidilleen.

Maan nykyinen presidentti Cyril Ramaphosa ilmoitti maanantaina lähettäneensä sotilaat poliisin avuksi kaduille. Armeija kertoi lähettävänsä kaduille 2 500 sotilasta. Määrä on pieni verrattuna niihin 70 000 sotilaaseen, jotka järjestettiin toimeenpanemaan koronasulkua viime vuonna.

Zuma ei saapunut kuultavaksi korruptioepäilyistä

Entinen presidentti Zuma tuomittiin 15 kuukauden vankeuteen tuomioistuimen uhmaamisesta. Zuma oli kieltäytynyt tulemasta oikeuspaneelin eteen kuultavaksi korruptioepäilyistä.

– Musta hallinto on hyvin korruptoitunut. Vaikka poliittinen hallinto onkin jo mustilla, asema ei ole silti parantunut hirveästi, Inkeri sanoo.

Nyt 79-vuotias Zuma on entinen apartheidin vastainen taistelija, joka istui aktivisminsa vuoksi kymmenen vuotta Robben Islandin vankilasaarella. Hän on korruptiosyytteistä huolimatta yhä suosittu etenkin köyhemmän väestön keskuudessa, joka näkee hänet köyhien ja mustien puolustajana.

Inkerin mukaan myös Zuman perhe on vahva ja tämän lapset voisivat suurilta osin vain asiasta tviittaamalla lopettaa levottomuudet.

– Zuma on jo vanha, eikä hänellä ole enää mitään tulevaisuutta politiikassa. Mutta hänellä on ringissään paljon porukkaa, jotka ovat hänestä riippuvaisia. Verkosto on korruptoitunut, ja jos Zuma kaatuu, verkostokin kaatuu.

Mihin levottomuudet johtavat?

Afrikan unionin rauhoittelusta huolimatta tilanne ei ole vielä alkuviikosta rauhoittunut. Inkeri ei näe levottomuuksia välittömänä poliittisena uhkana, mutta pitää uhkaa valtion heikentymisestä mahdollisena. Infrastruktuuri on heikentynyt, ja maassa on laajaa epätasa-arvoisuutta.

– Tilanne on ristiriitainen. Järjestys pitäisi saada palautettua äkkiseltään. Presidentti Ramaphosa yrittää tasapainoilla, sillä on paljon puhetta siitä, miksi köyhiä ihmisiä hajautetaan sotilasvoimin. Hehän hakevat vain ruokaa, Inkeri kertoo.

Levottomuuksien jatkumisesta tutkija voi esittää vain arvailuja.

