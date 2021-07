Tuore tutkimus: matalasta hemoglobiinista voikin olla hyötyä terveydelle – saattaa suojata lihavuudelta ja metaboliselta oireyhtymältä

Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan matalampi hemoglobiini saattaa suojata lihavuudelta. Suomalaisista aikuisista puolet on ylipainoisia.

Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan matalampi hemoglobiini saattaa suojata lihavuudelta. Suomalaisista aikuisista puolet on ylipainoisia. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Matalammasta hemoglobiinista saattaakin olla hyötyä. Oulun yliopiston tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että matalampi hemoglobiini suojaa mahdollisesti sekä lihavuudelta että metaboliselta oireyhtymältä.

Oulun yliopiston tutkimus kumoaa näin luulon, jonka mukaan korkeat hemoglobiiniarvot olisivat terveyden kannalta aina tavoiteltavia.

Hemoglobiini on veren valkuaisaine, jonka tehtävänä on kuljettaa happea elimistön kudoksiin. Sen tasot vaihtelevat yksilöllisesti siten, että naisilla normaalin hemoglobiiin vaihteluväli on 117–155 grammaa/litra ja miehillä 134–167 grammaa/litra.

Tutkimuksessa havaittiin selkeä yhteys hemoglobiinitasojen sekä keskeisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden välillä, esimerkiksi veren rasva-arvoissa ja verenpaineessa. Yhteys korostui tutkittavien ikääntyessä. Tarkastelun kohteena olivat normaaliin vaihteluväliin kuuluvat hemoglobiiniarvot.

Ilmiön taustalla on vaste, joka käynnistyy vähähappisissa olosuhteissa ja jota esimerkiksi kestävyysurheilijat hyödyntävät korkeanpaikanharjoittelussa.

Lihavuus ja metabolinen oireyhtymä ovat merkittäviä terveysongelmia, joihin liittyy lukuisia liitännäissairauksia ja ennenaikaista kuolleisuutta. Suomalaisista aikuisista puolet on ylipainoisia ja arviolta neljänneksellä on metabolinen oireyhtymä. Myös lasten ylipaino lisääntyy.

Oulun yliopiston tutkimus perustuu kokeellisiin töihin sekä muun muassa muassa Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden kohorttiin, jossa yli 12 000 henkilön terveyttä ja hyvinvointia on seurattu jo sikiöajoilta lähtien.

Otsikkoa on korjattu klo 10.10: Korjattu, että matalasta hemoglobiinista voi olla hyötyä terveydelle, ei matalasta verenpaineesta, kuten otsikossa aiemmin luki.