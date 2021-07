Kuumuus on tuplannut yhteydenotot työsuojelun neuvontapuhelimiin tänä kesänä – monia ihmisiä huolestuttaa, ettei taukoja pääse pitämään

Näin EU:n il­mas­to­pa­ket­ti näkyy suomalaisten arjessa – kokosimme viisi elämänalaa, joihin toimet vaikuttavat eniten

EU:n esittämien ehdotusten tavoitteena on saada unioni hii­li­neut­raa­lik­si vuoteen 2050 mennessä. Suomi on asettanut omaksi aikarajakseen vuoden 2035. Lue, millaisia vaikutuksia il­mas­to­pa­ke­til­la on toteutuessaan suomalaisten arkeen.