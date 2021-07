Ränkläätkö ilmalämpöpumppua päälle ja pois? Ei kannattaisi – näin laite viilentää asuntosi tehokkaimmin

Ilmalämpöpumput laulavat nyt, kun lämpötila kipuaa Suomessakin monin paikoin 30 asteen paremmalle puolelle. Moni käyttää laitetta väärin halutessaan viilentää asuntoaan. Sen tietää jyväskyläläinen Matthias Fried, joka kauppaa ja huoltaa ilmalämpöpumppuja.

– Yleisin virhe on se, että laitetta käytetään ennen nukkumaanmenoa kaksi tuntia täysillä ja sitten se sammutetaan yöksi ja päiväksi ja laitetaan taas illalla päälle. On väärä tapa alkaa viilentämään asuntoa, kun on jo kuuma, Fried kertoo.

Ilmalämpöpumppu kannattaa säätää helteillä 23 tai 24 asteeseen ja pitää sen jälkeen koko ajan päällä. Näin ohjeistaa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Viilennys maksaa hänen mukaansa euron päivässä, joten laitteen räplääminen säästösyistä ei kannata.

Matthias Fried vastaa nyt yleisiin ilmalämpöpumpun jäähdytysominaisuutta koskeviin kysymyksiin.

Kannattaako pumppu sammuttaa, kun on poissa kotoa?

– Itse laitan laitteen jäähdyttämään huhti-toukokuussa ensimmäisten lämpimien päivien tullessa ja säädän lämpötilan sopivaksi. Sammutan koneen tai vaihdan sen lämmitykselle loka-marraskuussa. Muuten se saa olla koko ajan päällä.

– Kesälomareissu ei ole syy sammuttaa pumppua. Laite poistaa kosteutta sisäilmasta, ja kosteus siirtyy aina märästä kuivaan. Jos sammutamme laitetta jatkuvasti, ulkonoa on kostea ilma ja sisällä kuiva ilma, kosteus sahaa rakenteiden läpi. Ongelmia ei tule, jos kone on koko ajan päällä, sopivalla viileydellä ja sisäilma on sopivan kuiva.

Millaiselle lämmölle ilmalämpöpumppu kannattaa säätää, kun ulkona on yli 30 astetta lämmintä?

– Ulkolämpötila ei juuri vaikuta sisälämpötilan säätöön. Minä pitäisin saman lämpötilan koko ajan päällä, jos on tottunut tiettyyn lämpötilaan kotona.

Miksi asunto tuntuu joskus kostean nihkeältä viilennyksen jälkeen?

– Ensimmäisenä tulee mieleen, että on jäähdytetty asuntoa ilmalämpöpumpulla ja sen jälkeen pidetty ikkunoita tai ovia auki. Asuntoon pääsee kosteampaa ja lämpimämpää ulkoilmaa. Jos sinulla on mukavan viileät pinnat ja sisälle tulee lämmintä ilmaa, pinnat voivat kostua.

Autossa saa helposti kesäflunssan, jos säätää ilmastointilaitteen niin kylmälle kuin saa. Voiko ilmalämpöpumpulla hommata itselleen kesäflunssan?

– Kyllä voi vastaavalla tavalla kuin autossa. Kannattaa pitää mielessä, että kylmä ilma olisi hyvä suunnata epäsuorasti eikä itseään tai kanssa-asujaa kohtaan. Epäsuora viilennys on lääke, jolla flunssaa ei tule.

Matthias Fried vinkkaa, että ilmalämpöpumppua ei kannata suunnata suoraan lempisohvalle tai ruokapöytää kohden. Kuva: Kalle Pallonen

Miten pumpun siivet kannattaa suunnata, jotta viilennys olisi tehokkainta?

– Oikea suunta on sisäyksikön kattoa myöten vaakasuoraan. Ei kannata suunnata laitetta suoraan lempisohvalle tai ruokapöytään, vaan mieluummin yli. Kylmä tulee omia aikojaan alas.

Miten paljon sisäyksikön sijainti vaikuttaa viilennyksen tehokkuuteen?

– Viilentäessä ero ei ole kovin suuri. Lämmittäessä sisäyksikön opitimaalinen sijoitus on erittäin tärkeää. Viilentäessä se ei ole aivan niin tärkeää, koska kylmä ilma leviää samalla tavalla kuin vesi, eli se täyttää asunnon.

Kuinka usein suodattimet pitäisi puhdistaa?

– Mitä useammin, sen parempi. Sanoisin, että vähintään kerran kuukaudessa.

Mitä poistovedelle kannattaa tehdä?

– Yksi erittäin hyvä tapa esimerkiksi kerrostalossa on johtaa poistovesi vaikkapa kastelukannuun parvekkeella olevasta ulkoyksiköstä. Silloin on kesäkuumalla aina vettä, jolla voi kastella parvekkeen kukat.

Voiko vääränlainen käyttö aiheuttaa ongelmia esimerkiksi sisäilmalle tai rakenteille?

– Se on mahdollista. Poistoveden ohjaus on erittäin tärkeää. Se pitää aika ajoin testata ja varmistaa, että vesi oikeasti tulee sisäyksiköstä ja pääsee ulos viemäriin tai astiaan.

Millaista tuhoa taitamattomalla käytöllä voi aiheuttaa kiinteistölle?

– Tuhoa on aika vaikea saada aikaan, jos ei oteta huomioon vesivahinkoja tai väärin asennettuja laitteita.

Voit keskustella aiheesta tässä lauantaihin 17.7. kello 23 saakka.

