Juho Kuosmasen elokuva Hytti nro 6 punnitaan tänä iltana Cannesissa – Kriitikko: “Realistiset mahdollisuudet palkintoon”

Jännitys on tänä iltana katossa, kun maailman merkittävin elokuvafestivaali päättyy palkintoseremoniaan Cannesissa Ranskassa. Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 on yksi festivaalin pääpalkinnosta, Kultaisesta palmusta, kisaavista elokuvista. Palkinnot jaetaan myöhään illalla Suomen aikaa, ja Kultaisen palmun saaja pitäisi olla selvillä iltakymmeneen mennessä.

Elokuvakriitikko Kalle Kinnunen vertaa Suomen osalta tilannetta jalkapallon EM-kisoihin.

Kinnunen tunnetaan Suomen Kuvalehden Kuvien takaa -elokuvablogin kirjoittajana.

– Ylipäänsä se, että suomalainen elokuva on Cannesin pääkilpasarjassa on vähän samanlainen juttu kuin Suomen jalkapallomenestys. Se on todella harvinaista ja jää samalla historiaan ja ihmisten mieleen.

Kinnunen muistuttaa, että kilpailu Cannesissa on todella kovaa, ja pääkilpasarjassa on ohjaajia, joilla on jo Kultainen palmu takataskussa.

Elokuvakriitikko kuitenkin uskoo, että suomalaiselokuvalla on mahdollisuuksia.

– Kuosmasen elokuvalla on realistiset mahdollisuudet johonkin palkintoon. Elokuva on saanut hyvän vastaanoton, Kinnunen toteaa.

Kuosmanen on Kinnusen mukaan kisassa jossain määrin altavastaajan asemassa, vaikka Kuosmasella on jo Cannesista festivaalin toiseksi tärkeimmän sarjan (Un Certain Regard) voitto. Se tuli nyrkkeilijä Olli Mäestä kertovalla elokuvalla Hymyilevä mies vuonna 2016.

– Kuosmanen ei ole vielä etabloitunut sinne elokuvan olympoksen perusjengiin.

Heistä Kinnunen nostaa esiin esimerkiksi iranilaisen, vieraskielisen elokuvan kaksinkertaisen Oscar-voittajan Asghar Farhadin ja ranskalaisen Kultainen palmu -voittajan Jacques Audiardin. Heidän lisäkseen kilpailussa on mukana esimerkiksi amerikkalaisohjaaja Wes Anderson. Hänet tunnetaan elokuvasta The Grand Budapest Hotel.

– Kuosmasen elokuva ei ehkä kuulu kuitenkaan kärkisuosikkien kastiin, mutta elokuvassa on sellaisia piirteitä, jotka epäilemättä vetoavat tuomaristoon, Kinnunen arvioi.

Tämänvuotista tuomaristoa johtaa amerikkalaisohjaaja Spike Lee. Juryssä on hänen lisäkseen kahdeksan jäsentä. He ovat elokuvaohjaajia ja näyttelijöitä.

Hype Kuosmasen elokuvan ympärillä alkoi viikko sitten

Hype Kuosmasen elokuvan ympärillä nousi viime viikon lauantaina, kun elokuva sai maailmanensi-iltansa Cannesissa. Paikalla olleen Ylen toimittajan Janne Sundqvistin mukaan aplodit kestivät kymmenen minuuttia.

Lue juttu täältä: "Palmuvaroitus!" – Hytti nro 6:lle povataan jo palkintoja Cannesin elokuvajuhlilla

Varsinaisen pommin pudotti amerikkalaisen Hollywood Reporterin toimittaja Scott Feinberg, joka piti Kuosmasen elokuvaa ensimmäisenä varteenotettavana menestyjänä tämänvuotisessa kilpasarjassa (siirryt toiseen palveluun). On hyvä muistaa, että Kuosmasen elokuvan jälkeen Cannesissa on pidetty monen monta ensi-iltaa, ja pääkilpasarjassa on mukana yhteensä 24 elokuvaa. Myös soraääniä on kuultu. ScreenDaily-elokuvajulkaisun toimittaja Jonathan Romney ihmetteli, miten Kuosmasen elokuva oli ylipäänsä päässyt mukaan kilpasarjaan (siirryt toiseen palveluun). Elokuva tuntui hänestä siihen turhan kepeältä.

Cannesin pääkilpasarjassa jaetaan kolme merkittävää palkintoa: Kultainen palmu, Grand Prix sekä Prix du Jury eli tuomariston palkinto. Kyse on elokuvakriitikko Kalle Kinnusen mukaan Cannesin kulta, hopea ja pronssisijoista. Festivaali jakaa myös muita palkintoja.

Esimerkiksi Variety lehti kehui Kuosmasen elokuvan pääosanesittäjiä (siirryt toiseen palveluun), Seidi Haarlaa ja Juri Borisovia sekä elokuvaaja J-P Passia.

– Kuosmasen tapauksessa kyse voisi olla jopa parhaan ohjauksen tai parhaan käsikirjoituksen palkinnosta. Sekään ei ole mahdotonta, Kinnunen arvioi.

Suomeen ei ole tullut vielä yhtään Kultaista palmua. Sen sijaan festivaalin toiseksi tärkeimmän palkinnon, Grand Prix’n, on pokannut Aki Kaurismäki. Hän sai sen vuonna 2002 elokuvalla Mies vailla menneisyyttä. Kaurismäki on ollut Cannesin pääkilpasarjassa yhteensä neljä kertaa. Pään avasi elokuva Kauas pilvet karkaavat vuonna 1996.

– Kun ohjaaja on saanut jalkansa oven väliin Cannesin pääkilpasarjassa, se tarkoittaa sitä, että hänellä on myös tulevaisuudessa helpompi päästä mukaan kisaan. Cannes on toki yksittäisten elokuvien tapahtuma, mutta myös todella paljon tekijöiden tapahtuma, jossa juhlistetaan elokuvantekijöitä ja sitä kirjoa, Kinnunen sanoo.

Festivaalilla jaetaan myös parhaan mies- ja parhaan naisnäyttelijän palkinnot, joita pidetään Euroopan merkittävimpinä näyttelijäpalkintoina. Kati Outinen valittiin Cannesissa parhaaksi naisnäyttelijäksi vuonna 2002 niin ikään elokuvasta Mies vailla menneisyyttä.

