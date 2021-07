Tiesitkö? Olut on etana-ansa ja maito tepsii sienitauteihin – laaja lista paljastaa puutarhan kotikonstit, mutta harva harrastaja sen löytää

Useat arkiset elintarvikkeet voivat olla avuksi tuhohyönteisten tai kasvitautien torjunnassa. EU:n perusainelistaus on monelle puutarhaharrastajalle tuntematon. Koukeroinen ohje myös pitäisi arkipäiväistää. Ongelman tietää myös valvontaviranomainen.

Biologi Leena Luoto ja puutarhaharrastaja Hanna Vuolteenaho ovat huomanneet, että moni hakee puutarhassaan mahdollisimman nopeita ratkaisuja ongelmiinsa. Usein olisi kuitenkin parasta tuumata hetki ja miettiä asiaa vähän isommassa mittakaavassa. Leena Luotoa ja Hanna Vuolteenahoa haastattelee Hanna Juopperi.

Puutarhaharrastaja, oli sitten vasta-alkaja tai konkari, törmää vääjäämättä jossain vaiheessa ongelmiin, kun luonto toimii toisin kuin ihminen toivoisi: kirvoja vilistää hedelmäpuussa, lehtiin ilmaantuu härmää tai rikkaruohot valtaavat paikan, missä niitä ei kaivattaisi.

Se, miten ongelmaa aletaan ratkoa, vaihtelee melkoisesti. Toinen stressaa pahemman kerran, toinen odottaa ja ajattelee luonnon hoitavan ongelmansa.

Biologi ja yrittäjä Leena Luoto nostaa yhdeksi esimerkiksi tilanteen, jota hän kutsuu pienen pihan syndroomaksi.

– Pienellä pihalla on aikaa tuijottaa jokaista nyppyä ja ryppyä. Kasvien vaivoja ja ongelmia katsotaan liian tarkalla silmällä, ja sitten tulee kauhea huoli.

Huoli jaetaan sosiaalisen median keskusteluryhmissä, ja usein neuvot ohjaavat suoraviivaisesti torjunta-aineiden käyttöön.

Luodon mukaan tässä kohtaa tarvittaisiin ennen muuta malttia, sillä mikään asia puutarhassa ei tapahdu valon nopeudella. Pensaat eivät katoa toukkien suihin, eikä tauti tapa käden käänteessä.

Ensin pitää selvittää ongelma, sen laajuus ja onko torjuminen edes tarpeen.

– Ei pidä tuijottaa vain sitä, että saa otukset pois, vaan sitä, miten toimenpiteet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen tulevina vuosina, Luoto sanoo.

Apua löytyy kotikomeroista

Jos toimenpiteet ovat tarpeen, voidaan ongelmanratkaisuun penkoa apua kaupallisten tuotteiden ohella myös keittiön kaapeista tai siivouskomerosta.

Monia elintarvikkeita tai pesuaineita käytetään yleisesti puutarhassa torjumaan kasvitauteja, tuhohyönteisiä tai rikkakasveja. Se ei läheskään aina ole ongelmatonta, vaikka usein ajatellaan, että esimerkiksi elintarvikkeina käytettävät tuotteet olisivat automaattisesti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Aineista myös sekoitellaan omia cocktaileja, ja pahimmillaan liuokset voivat olla hyvin voimakkaita.

– Nyt on pesuainetta puutarhaan -buumi. Kun katson aineiden käyttöohjeita siivouskaapissani, niin siellä lukee 50 millilitraa kymmeneen litraan vettä. Puutarhurin ohje on 5 desilitraa kymmeneen litraan, Leena Luoto kertoo reseptistä, joka on kymmenen kertaa siivousohjetta voimakkaampi.

Silti elintarvikkeissa ja siivouskaapissa voi olla hyvinkin käyttökelpoisia aineita, joita voi puutarhassa käyttää turvallisesti, kunhan noudattaa ohjeita. Kyseessä ovat niin sanotut perusaineet. Niihin kuuluvat muun muassa maito, olut, etikka ja ruokasooda.

Maitoa, olutta, etikkaa

Termi perusaine ei kuulosta mediaseksikkäältä, mutta se on päivittyvä, EU:n ylläpitämä listaus aineista, joita voi kasvinsuojelussa käyttää tavallisen käyttötarkoituksensa ohella.

Valtaosa perusaineista tunnetaan tavallisina elintarvikkeina, eikä niitä ole hyväksytty virallisesti kasvinsuojeluaineiksi.

Perusaineilla ei saa olla välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisiin tai eläimiin, eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, toteaa johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen Tukesilta.

Perusaineille on määritelty tarkat käyttökohteet: esimerkiksi olut toimii etana-ansana; maito sienitauteja ja viruksia vastaan, ruokasooda lähinnä sienitauteja vastaan; etikalla voi torjua sienitauteja, bakteereja tai rikkakasveja. Listalla on myös luonnonkasveista tehtäviä uutteita, kuten paju- ja nokkosuute.

Mikään perusaineista ei ole yleispätevä tuote, joka toimisi suoraviivaisesti kaikkiin ongelmiin.

Monet perusaineet ovat tuttuja elintarvikkeita tai kasveja Perusaineita ei yleensä käytetä kasvinsuojeluun, mutta niiden on osoitettu olevan hyödyllisiä kasvintuhoojien torjunnassa.

Perusaine ei saa olla huolta-aiheuttavien aineiden listalla, se ei saa olla hormonitoimintaan vaikuttava, eikä sillä saa olla mitään terveysvaikutuksia.

EU:ssa hyväksyttyjä perusaineita on tällä hetkellä 23, hylättyjä 17, käsittelyssä on 8.

Perusaineita ovat muun muassa: olut, maito, ruokasooda, auringonkukkaöljy, etikka, sammutettu kalkki, nokkonen ja paju.

Osa perusaineista soveltuu myös luomuviljelyyn.

Perusainetta ei saa markkinoida kasvinsuojeluaineena. Lähde: Tukes

Perusaineista puuttuu arkipäiväistetty ohjeistus

Vaikka monia perusaineita on helposti saatavilla ja niitä on varsin turvallista käyttää, ne tunnetaan melko huonosti. Perusaineiden käyttöohjeet ovat lisäksi kaukana selkokielestä. Monen mutkan takaa EU:n sivuilta löytyvä lista (siirryt toiseen palveluun) on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Valvontaviranomainen tiedostaa ongelman.

– Tukesilla on jo ollut pidemmän aikaa vireillä, että perusaineista laadittaisiin selkeät käyttöohjeet. Siihen ei ole vielä ehditty. Ohjeet olisi hyvä arkipäiväistää, että ne olisivat yksiselitteiset, toteaa Eija-Leena Hynninen Tukesilta.

Ajanmukaiselle, selkeälle tiedolle olisikin tässä ajassa tarvetta, kun käyttäjältä toiselle kiertävät usein torjuntareseptit, jotka ovat pahimmillaan haitallisia ympäristölle, Luoto toteaa.

– Apua on saatavilla monilla kanavilla. Vaikeuskerroin tulee siitä, kenen apua uskot. Nyt esimerkiksi vanhentuneita ohjeita kiertää siellä täällä.

Nykyisin perusaineita ei saa markkinoida kasvinsuojelutarkoituksiin, mutta Hynnisen mukaan säännöstön muuttamisesta on käyty jo keskusteluja.

Kenties tulevaisuudessa oluttölkissä muistutetaan vastuullisen juomisen ohessa myös siitä, että saunaolut toimisi myös etana-ansana.

