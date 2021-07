Suomi-iskelmä pauhaa korvissa kovaa, kun keihäsmies Toni Kuusela valmistautuu olympiataistoon: "Ensin hoidetaan karsinta alta pois ja sitten teroitetaan kulmahampaat finaaliin"

Keihäänheittäjä Toni Kuusela lähtee Tokion olympialaisiin tavoittelemaan finaalipaikkaa. Eteläpohjalaisella uholla hän piiskaa itseään huippusuoritukseen niin kuin on piiskannut koko uransa ajan. "Jos ei siedä kipua, on turha olla keihäänheittäjä", Kuusela sanoo.

Vimpelin rantakylässä Etelä-Pohjanmaalla nuoren Toni Kuuselan päivät täyttyivät urheilusta.

Lajien kirjo oli laaja, mutta kun Vimpelissä oltiin, pesäpallo oli vahvasti mukana. Toni ehti pelaamaan otteluita myös pääsarjatasolla.

– Vähän vanhempana ajattelin, että on mukavampi päästä Monacoon kuin Sotkamoon, ja pääsinkin käymään. Huomasin, että se oli vielä mukavampaa kuin luulinkaan, veistelee Toni Kuusela.

Toni Kuusela valmistautuu Tokion matkaan nykyisessä kotikunnassaan Kuortaneella. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Tosiasiassa Toni huomasi yksilölajin soveltuvan hänelle joukkuelajia paremmin.

– Olen aina halunnut pärjätä yksin. Siinä näet, miten kova jätkä olet. Joukkue voi voittaa, vaikka itse olisit huono.

Keihäs istui käteen ja pesäpallokentillä oli huomattu, että heitto kulkee.

– Pelasin takakentällä. Aika kovaa sai siellä poika juosta, jos kotipesään meinasi ehtiä.

Unelma käy toteen vastoinkäymisten jälkeen

Toni Kuuselan vuodet keihäänheiton parissa eivät ole olleet helppoja. Loukkaantumiset ovat seuranneet toistaan.

Nyt Kuusela kuitenkin elää monen urheilijan unelmaa, kun hän edustaa maataan olympialaisissa.

– Tätä varten on tapeltu. On tämä urheilu semmoista sodankäyntiä ollut tähän asti, sanoo Toni Kuusela viitaten loukkantumisiin.

Lue myös: Viiden vuoden vammakierre oli tuhota lupaavan kehihäänheittäjän uran - yön synkät ajatukset väistyivät aina aamulla, ja nyt Toni Kuuselan sinnikyys palkitaan

Pieni jalkavamma on nytkin kiusannut Toni Kuuselan harjoittelua, kertoo Tonin valmentaja Petteri Piironen. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Keihäs on tekniikkalaji, mutta myös raakaa voimaa tarvitaan. Huipputuloksia heittävistä vain harva on säästynyt loukkaantumisilta.

– Kyllä se aikamoisia tärskyjä antaa kun yrität silmät kiinni ja suu auki juosta viivalle ja tökätä siihen. Vetoasento ei välttämättä ole ihmiselle se luonnollisin.

Toni Kuusela on omien kolhujensa kanssa sinut.

– Jos et siedä kipua, on turha olla keihäänheittäjä, se on minun mielipiteeni. Ylipäätään jos on urheilija, niin pikkuisen pitää vastoinkäymisiä kestää, ne kuuluvat tähän hommaan.

Potentiaalia jopa mitalitaistoon?

Kotihallissaan Kuortaneella Toni harjoittelee valmentajansa Petteri Piirosen johdolla. Valmistautuminen etenee myötätuulessa.

Pieni jalkavamma on tehnyt kiusaa, mutta nyt sekin näyttää jääneen taakse.

– Tämä oli ensimmäinen kovatehoinen nopeusharjoitus hetkeen, ja kaikki meni hienosti, iloitsee Petteri Piironen.

Lue myös: Toni Kuusela heitti olympiarajan, eikä säästynyt kivuilta - valmentajan mukaan jalkavammalla on ollut jopa positiivinen vaikutus.

Treeniä seuraamassa on myös vuoden alussa valmennuspestin Kuortanella aloittanutmoninkertainen keihään arvokisamitalisti Tero Pitkämäki. Hänkin on tyytyväinen näkemäänsä.

Rikkonainen kesä on takana, mutta Tonissa on hyvä potentiaali, vakuuttaa Pitkämäki.

– Toivottavasti osuu hyvä jakso olympialaisten ajalle, niin voidaan nähdä kovia tuloksia, Pitkämäki sanoo.

Vuoden alussa valmennustyöt aloittanut Tero Pitkämäki on mukana keihäsmaajoukkueen taustavoimissa. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Pitkämäki arvelee, että keihäskilpailun taso Tokiossa ei välttämättä nouse ihan järisyttävän korkeaksi. Hänen mukaansa peli on käytännössä auki saksalaisen ennakkosuosikin Johannes Vetterin jälkeen.

– Keihääheitossa yksi huippuonnistuminen voi tarkoittaa useita metrejä, potentiaalia on jopa mitalitaistoon.

Suomi-iskelmä soimaan ja menoksi

Toni Kuuselan matka Tokioon alkaa 24. kuluvaa heinäkuuta.

Kuusela uhkuu intoa, ja hiukan eteläpohjalaista uhoakin.

– En lähde sinne ketään kumartelemaan, vaan ihan tosissani tappelemaan. Ensin hoidetaan karsinta alta pois ja sitten teroitetaan kulmahampaat finaaliin.

Sopiva uho on Kuuselan tapa piiskata itseään parempiin suorituksiin.

– Ehkä minussa on pieni pohjalainen uho ollut pienestä pitäen. Siitä olen monesti koittanut ammentaa.

Valmentaja Petteri Piiroisen tehtäväksi jääkin välillä vähän pidätellä ja säästellä energioita oikeaan hetkeen. Toni Kuusela on itsekin huomannut, että myös rauhoittuminen on tarpeen. Mutta toisaalta asia on hyvin yksinkertainen.

– Ei pidä miettiä liikaa. Pitää vaan katsoa, mitä tulee ja elää hetkessä.

Toni Kuusela ei tunnusta omaavansa taikauskoisia tapoja ennen kisoja, yksi asia on kuuluu kuitenkin valmistautumiseen aina.

– Tarpeeksi kovaa kun Suomi-iskelmä soi ennen kisaa, se riittää.

