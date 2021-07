Pori Jazzin miniversio toi tapahtuman takaisin juurilleen – järjestäjät jännittivät toteutumista loppumetreille asti

Pori Jazzin konserttisarja nojaa vahvasti kotimaiseen jazzmusiikkiin. Vuoden tauko on kasvattanut sekä esiintyjien että järjestäjien intoa.

Puistotietä pitkin lipuu hiljalleen jono hellehatuilla ja eväslaukuilla varustautuneita kansalaisia. Taustalla soi vanhan kunnon jazz-standardin rytmit. Ilmassa on kotiinpaluun ja jälleennäkemisen riemua.

Pori Jazzin typistetty versio, kolmen kesäkonsertin sarja käynnistyi torstaina aurinkoisissa tunnelmissa.

– Tässä ollaan nyt Pori Jazzin ytimessä ja vahvasti jazzmusiikin asialla. Se, että pystymme järjestämään jazzit edes tässä muodossa on erittäin tärkeä tapahtuman jatkuvuuden kannalta, summaa Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

Hän on erittäin mielissään, että vaikka konserttisarjan tarjoama palkkio ei ole artisteille taloudellinen pelastus, se tarjoaa kuitenkin tärkeän henkireiän monelle esiintyjälle.

Eino Grön korkkasi kauan kaivatun jazz-konsertin Kirjurinluodon Lokki-lavalla yhdessä Antti Sarpilan ja Pori Jazz All Starsin kanssa. Kuva: Kati Rantala / Yle

Tärkeintä on päästä soittamaan

Pori Jazzien vakiokalustoon kuuluva rumpali Reiska Laine on silminnähden onnellinen jazzin paluusta Kirjurinluodon Lokki-lavalle, jonka maisemista kaikki aikanaan alkoi.

– Olen aina liputtanut tämän paikan puolesta. Tämä on Jazzin kehto ja Mekka. On tosi tärkeää, että nyt koronavuoden jälkeen me muusikot pääsemme jälleen soittamaan yleisölle, Laine hehkuttaa.

Reiska Laine on esiintynyt Porin Jazzeilla jo 55 vuotta, kun tämän kesän konserttisarja lasketaan mukaan. Siinä ajassa on ehtinyt nähdä, kokea ja kujeilla runsain mitoin.

– 50 vuotta sitten tässä keskellä puistoa oli iso puska, johon kävimme monta päivää etukäteen piilottamassa alkoholia. Alkoholi oli siihen aikaan kielletty festivaaleilla. Sieltä sitten kävimme yksitellen nappailemassa pulloja salaa konserttien lomassa. Mukana oli hyvin kuuluisiakin tyyppejä, Laine naurahtaa.

Torstaina alkuiltapäivästä Kirjurinluodossa oli vielä väljää. Pori Jazz on rajoittanut yleisömäärän 4 500 kävijään päivässä. Kuva: Kati Rantala / Yle Kuva: Kati Rantala / Yle

Pori Jazzin poikkeuksellisen pitkän historian vuoksi jazzmusiikki on iskostunut paikkakuntalaisiin. Yleisön joukossa on aina sellaisia, jotka ovat käyneet vuosikymmenet joka ikinen vuosi kuuntelemassa jazzia.

– On aivan selvää, että porilaiset ovat jazzmusiikin suhteen paljon asiantuntevampia kuin missään muualla maailmassa. Täällä ei voi soittaa ihan mitä vain ja pitää soittaa hyvin. Muuten tulee palautetta heti, Reiska Laine toteaa.

Järjestäjiä pidettiin jännityksessä

Viime viikkoina kohonneet koronalukemat saivat Pori Jazzin järjestäjät jännittämään.

– Olemme huojentuneita, että tilanne on pysynyt tarpeeksi hyvänä. Olemme rajoittaneet väkimäärän 4 500 kävijään päivää kohden. Yleisö on antanut todella paljon positiivista palautetta, että jazzit on saatu järjestettyä vaikka sitten vähän pienempänä, kertoo Pori Jazzin hallituksen puheenjohtaja Kristian Vainio.

Keväällä Pori Jazzin organisaatio koki yllättäviä muutoksia, kun vuodesta 2018 toimitusjohtajan pestiä hoitanut Miika Ranne ilmoitti työsuhteensa päättyneen.

– Olemme saaneet tämän vuoden tapahtuman järjestettyä niin kokeneen porukan kanssa, ettei toimitusjohtajan paikkaa tarvinnut laittaa vielä hakuun. Palaamme tähän asiaan myöhemmin tänä vuonna, Vainio sanoo.

