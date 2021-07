Rauman arvovalaisinkiista raukesi hallinto-oikeudessa – yrittäjä veti pois valituksensa Tynellin valaisimien purkukiellosta

Kiistassa on ollut kyse siitä, voidaanko elokuvateatteri Iso-Hannun arvovalaisimet irrottaa rakennuksesta. Teatteri sijaitsee Vanhassa Raumassa, joka on Unescon maailmanperintökohde. Valaisimet on suunnitellut Paavo Tynell.

Paavo Tynellin valaisimet ovat koristaneet raumalaisen elokuvateatteri Iso-Hannun salia 1940-luvulta lähtien.. Kuva: Riku Räsänen