Herätys: Keski-Euroopan tuhotulvissa kuollut kymmeniä, EU tahtoo huviveneiden päästöt kuriin, Suomen tukala helle vähitellen väistymässä

Schuldin kylä on kärsinyt erityisen mittavia tuhoja rankkasateiden ja Ahr-joen tulvimisen seurauksena.

Schuldin kylä on kärsinyt erityisen mittavia tuhoja rankkasateiden ja Ahr-joen tulvimisen seurauksena. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Saksan ja Belgian tuhotulvissa kymmeniä kuolleita

Saksan länsiosissa ainakin noin 60 ihmistä on kuollut rankkasateissa ja tulvissa. Lisäksi noin 70 ihmistä on kateissa. Belgiassa kuolonuhreja on ainakin yhdeksän.

Saksassa verkkoyhteydet ovat katkenneet joillakin tulvien koettelemilla alueilla, eikä paikalla oleviin ihmisiin saada yhteyttä. Sääennusteiden mukaan läntiseen Eurooppaan on tänään luvassa lisää rankkasateita.

EU haluaa veneistä polttoainepihimpiä, mutta ei valmistele päästörajoja

Peter Gréen pohtii jo, missä vaiheessa sähkövene alkaa tulla järkeväksi. Kuva: Markku Rantala / Yle

Huviveneiden polttoainetehokkuutta aletaan parantaa uusilla säännöillä.

Huvivenedirektiivi ei aseta veneen päästöille kiinteää ylärajaa, mutta sen odotetaan vahvistavan sähköä ja kaasua käyttävien veneiden asemia markkinoilla. Myös purjeveneiden suosion odotetaan kohentuvan kallituvan polttoaineen takia.

Lähes miljoona työläistä palaa syksyllä konttorille, ja nyt sovitaan uusista etätyön ehdoista

Taavi Saarelainen vetää viisihenkistä koodaritiimiä lukkotehtaalla. Ryhmä päätti työn luonteen vuoksi työskennellä suurimmaksi osaksi Joensuun toimistolla. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Työpaikoilla suunnitellaan ja keskustellaan parhaillaan siitä, miten paluu toteutuu ja missä mittakaavassa etätöitä voidaan jatkaa, jos ylipäätään voidaan. Luvassa on ääripäitä ja hybridimallia eli osittaista etätyötä, mutta entiseen ei Suomen työelämä palaa.

Päistikkaa etätöistä ei toimistolle silti palata, vaan työnantajat seuraavat koronatilanteen kehittymistä ja noudattavat suosituksia.

Eurooppa-kirje: Mitä EU:n ilmastopaketin kulisseissa tapahtuikaan? Komissaarit veivät kautensa tärkeimmän urakan läpi – tosin riidellen

EU-komissio esitteli unionin ilmastopaketin lehdistötilaisuudessa 14. heinäkuuta. Kuva: AFP / Lehtikuva

Työ EU:n ilmastopaketista saatiin maaliin viime tipassa, mutta ristiriitoja jäi kytemään, kirjoittaa Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen Eurooppa-kirjeessään. Ne purkautuivat julkistuspäivän komissaarikokouksessa.

Kokous muistutti virkamiesten mukaan enemmän kapinaa kuin peruskokousta.

Tukala helle on vähitellen väistymässä

Kuva: Matti Huutonen / Yle Sää

Perjantaina etelässä lämpötila kohoaa vielä liki +30 asteeseen. Muutoin lämpötila on +20 ja +25 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää.

Yksittäiset sade- ja ukkoskuurot kuivuvat vähitellen yöllä, Lapissa liikkuu hajanainen sadealue itään. Perjantai on laajoilla alueilla aurinkoinen, etelässä on pienehkö sadekuurojen mahdollisuus.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.