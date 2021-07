”Nykymuotoiset olympialaiset ovat ongelmallisia”, sanoo SUL:n puheenjohtaja Sami Itani – hän haluaa perua olympialaiset ja pelastaa urheilun

Kansainväliseen olympiakomiteaan (KOK) ja olympialiikkeeseen on vahvasti yhdistetty muun muassa korruptio, ihmisoikeuksien loukkaukset, ympäristöongelmat sekä megalomaaniset satsaukset olympialaisten infrastruktuuriin.

Nämä tekijät ovat Suomen urheiluliiton (SUL) puheenjohtajan Sami Itanin mukaan johtaneet siihen, että KOK on menettänyt ulkoisten sidosryhmien ja osittain myös jäsentensä luottamuksen.

– Mielestäni nykymuotoiset olympialaiset, olivat ne missä tahansa, ovat ongelmallisia. Positiiviset asiat, mitä olympialaisiin liittyy, ovat alkaneet ylittymään monilla negatiivisilla lieveilmiöillä, näkee Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa vieraillut Itani.

Viimeisin esimerkki tästä on hänen mukaansa Tokiossa kesällä järjestettävät olympialaiset, joiden ylle ennen kaikkea koronapandemia on luonut synkän varjon. Kesäkuussa japanilaisista yli 80 prosenttia oli kisojen järjestämistä vastaan, mutta KOK päätti toisin.

– Tietyllä tavalla voidaan sanoa, että 125-miljoonainen demokratia on polvillaan KOK:n edessä, toteaa Itani.

Itanin mukaan on todella tärkeää, että urheiluyhteisö ottaa yhteiskunnalliset asiat vakavasti, koska muuten se on vaarassa menettää ihmisten luottamuksen sekä itsenäisyyden omaan toimintaan, jolloin muutos tulee ulkopuolelta.

– Radikaaleja ja nopeita muutoksia tarvitaan jo nyt, sanoo Itani.

Hän painottaa, että urheiluyhteisön sisällä tulisi käydä kriittistä ja moniäänistä keskustelua toiminnan eettisyydestä.

Urheilussa vaikuttaa vaikenemisen kulttuuri

Sami Itani on Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana tuonut vahvasti mielipiteitään esiin, eivätkä kaikki urheilupiireissä ole aina olleet asioista samaa mieltä.

Esimerkiksi Itanin kesäkuussa Helsingin Sanomissa julkaistu kirjoitus (siirryt toiseen palveluun), joka käsitteli olympialiikkeen kriisiä ja urheilun tulevaisuutta, ei saanut kovin suurta tukea (siirryt toiseen palveluun) suomalaisilta urheilujohtajilta.

– Monet sanovat, että olen provokatiivinen keskustelija urheilun piirissä, mutta itse en koe asiaa näin. Sanon harkitusti ja perustellusti asioita, joista moni on samaa mieltä, mutta urheilujohtajien kontekstissa se saattaa poiketa yleisestä tavasta puhua, sanoo Itani.

Urheilu on lähellä Sami Itanin sydäntä. Silti hän toivoo, että urheiluyhteisössä osattaisiin käydä rehellistä keskustelua ongelmista. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Itanin mielestä urheilussa vaikuttaa liikaa vaikenemisen kulttuuri, jonka juuret ovat syvällä. Hän sanoo, että urheilujohtajat eivät perinteisesti ole ottaneet kantaa urheilun ulkopuolisiin asioihin, koska eivät ole ajatelleet niiden kuuluvan urheilujärjestöille.

Tämä on Itanin mukaan sääli, sillä suomalaisilla urheilujohtajilla olisi hänen mielestään tässä keskustelussa paljon annettavaa.

– Mielestäni urheilujärjestöjen tulee ehdottomasti ottaa kantaa ulkourheilullisiin kysymyksiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Se ei ole pelkästään moraalinen ja eettinen kysymys, vaan myös puhtaan pragmaattinen lähestymistapa. Ne järjestöt, jotka haluavat pysyä elinvoimaisina vielä seuraavat 10 tai 100 vuotta, joutuvat muuttumaan, ja se lähtee usein johtajista, linjaa Itani.

Tarve kantaa vastuuta lähti lapsuudesta

Sami Itanille tarve auttaa ja parantaa maailmaa on herännyt jo kotona kasvatuksen myötä, mutta myös elämänkokemukset ovat olleet vahvasti muokkaamassa maailmankatsomusta ja arvomaailmaa.

Monikulttuurisen perheen lapsena Itani vietti kesäisin aikaa sisällissodan runtelemassa Beirutissa, jonne libanonilainen isä vei perheen tapaamaan sukulaisia.

– Kyllä se antoi aika paljon perspektiiviä nuorelle pojalle, kun näki kadulla ihan saman näköisiä ja kokoisia lapsia sillä erotuksella, että heillä ei ole enää kotia, vanhempia tai edes kenkiä jalassa, kertoo Itani.

Kokemukset ovat saaneet Itanin tuntemaan kiitollisuutta perhettä ja suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan, mutta synnyttäneet myös halun olla vielä enemmän hyödyksi.

Vastuunkanto alkoi jo nuoruudessa, kun Sami Itani toimi esimerkiksi nuorten yleisurheilumaajoukkueen kapteenina. Myöhemmin hän on voittanut 10-ottelussa kaksi Suomen mestaruutta ja edustanut Suomea arvokisoissa. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Urheilu voi muuttaa maailmaa

Urheilijoilla ja urheiluyhteisöllä on Sami Itanin mielestä mahdollisuus muuttaa maailmaa. Esimerkiksi hän nostaa Black Lives Matter -liikkeen, joka on ollut vahvasti esillä kansainvälisessä urheilussa ja politiikassa.

– Me saadaan toimintaamme mukaan ihmisiä, jotka menevät sormien läpi muualla yhteiskunnassa, ja on tosi sääli, jos sitä ei hyödynnetä. Meillä on paljon velvollisuuksia, mutta mutta monet urheilujohtajat ajattelevat, että sille on eri yhteiskunnalliset toimijat, eivätkä halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa.

Eläintarhan urheilukentältä löytyi korkeushypyn laskeutumispatja, johon Sami Itani hyppäsi kilpaillessaan yleisurheilun EM-kisoissa Helsingissä vuonna 2012. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Urheilijoita Itani haluaa kannustaa tuomaan arvojaan ja näkemyksiään esiin oman halun ja kykyjen mukaan.

– Ei ole yksittäisen urheilijan velvollisuus hyödyntää henkilöbrändiään itselle tärkeiden asioiden edistämiseen, mutta haluan kannustaa heitä tekemään niin.

Itani on pyrkinyt tuomaan näkemyksiään ja arvojaan rohkeasti esiin ja muuttamaan omalla esimerkillään urheiluyhteisön tapaa. Tässä häntä on auttanut myös ura urheilun ulkopuolella ja taloudellinen riippumattomuus työstä urheilun parissa.

– Koen myös, että minulla on vähemmän sidonnaisuuksia. En pelkää, jos tulee isokenkäisiltä palautetta.

Sami Itani on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja on työskennellyt viimeksi Addecco Finland -konsernin toimitusjohtajana. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

”Tärkein tehtäväni on olla hyvä iskä lapsille”

Sami Itani on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Hän on viettänyt kuluvan vuoden sapattivapaalla palkkatöistä ja keskittynyt perheeseen sekä toimimaan Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana.

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin ammatillisesti vielä avoinna, kuten myös jatko SUL:n puheenjohtajana. Siihen asiaan hän on luvannut antaa vastauksen Tokion olympialaisten jälkeen.

Urheilu on hänelle kuitenkin osa identiteettiä ja rakas asia, jonka hän toivoo antavan ihmisille valoa ja näyttävän suuntaa yhteiskunnallisen murroksen keskellä.

– Huippu-urheilu on aivan liian arvokasta ja kaunista, että sitä ei sisältäpäin muutettaisi. Muuten se saatetaan menettää kokonaan.

Olipa tulevaisuuden työ ja toimenkuva sitten mikä tahansa, yksi asia on Sami Itanille kuitenkin täysin selvä:

– Tärkein tehtäväni on olla hyvä iskä lapsille.