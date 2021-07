Krista Kiuru: Ensi viikon torstaina ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheen alueille

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoo Ylen aamussa, että ensi viikon torstaina on tarkoitus ottaa käyttöön ravintolarajoituksia kiihtymisvaiheen alueilla.

Ravintolat menisivät Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa kiinni viimeistään kello yksi yöllä. Anniskelu loppuisi puoliltaöin. Uudellamaalla on samat rajoitukset.

Syynä on Suomen heikkenevä koronavirustilanne. Positiivisten näytteiden määrä on kolminkertaistunut kuukaudessa ja tartuntoja on yli 1 600 viikossa. Lähes 50 ihmistä on sairaalahoidossa.

– Pyydämme tänään sosiaali- ja terveysministeriössä lausunnot näiltä nykyisiltä kiihtymisvaiheen alueilta. Heidän tulee arvioida ensi viikon tiistaihin mennessä, onko heidän tilanteensa torstaita ajatellen sellainen, että ravintolarajoitukset tulevat ja alueet joutuvat kiihtymisvaiheeseen, Kiuru sanoo.

Aluehallintovirastot päättävät muista kuin ravintoloihin kohdistuvista alueellisista koronatoimista.

– Olemme menossa huolestuttavaan suuntaan, meillä on jonkinlainen kilpajuoksu meneillään. Rokotekattavuus nousee, mutta deltavariantti leviää entistä ärhäkämmin, Kiuru sanoo.

Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Varsinais-Suomea yhdistää se, että niihin on tullut ihmisten mukana merkittävästi tartuntoja, eivätkä sairastuneet ole noudattaneet terveysturvallisuusohjeita ja hakeutuneet testiin.

Tartuntoja muiltakin kuin kisaturisteilta

Kiuru ei laita kaikkea Venäjältä tartuntoja tuoneiden jalkapallon EM-kisaturistien syyksi.

– Kyse on ulkomailta tulleista tartunnoista, joita on tullut muun muassa vierastyöläisten ja lomailevien suomalaisten mukana. Meidän tehtävänämme on pitää Suomi auki, ja nyt on jokaisen henkilökohtaisella vastuulla varmistaa, että noudattaa yhteisiä ohjeita.

– Pian ollaan hyvin lähellä tilannetta, jossa oltiin viime lokakuussa.

"Rokotekattavuuden eteneminen on aivan a ja o"

Ensimmäisen koronavirusrokotteen on saanut 63,1 prosenttia Suomen väestöstä. Kaksi rokotetta on saanut 25,7 prosenttia. Kuinka tärkeää rokottaminen juuri nyt on?

– Rokotekattavuuden eteneminen on aivan a ja o. Meidän tehtävänämme on huolehtia, että jokainen käy hakemassa rokotteet, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan nyt nostaa päätään ilmiö, jossa osa ihmisistä siirtää ja lykkää toisen rokoteannoksen ottamista myöhemmäksi. Niin ei pitäisi tehdä, hän painottaa.

– Kyllä toivoisi, hyvät ihmiset, että hakekaa se kakkosrokote. Olemme deltamuunnoksen edessä vielä haavoittuvassa asemassa. Sitä vastaan saa täydellisen suojan vasta kakkosrokotteen jälkeen.

Voit keskustella aiheesta 17.7. kello 23:een saakka.