Britannia ja Ranska vastaavat pahaan koronatilanteeseen täysin päinvastaisin tavoin – näin neljässä Euroopan maassa kamppaillaan viruksen kanssa

Britannian koronavirustapaukset ovat lähteneet kovaan nousuun viime aikoina. Maassa on pelätty, että jalkapallohuuma tekee tilanteesta entistä tukalamman. Kuva Lontoosta jalkapallon EM-kisafinaalin jälkeen 11. heinäkuuta 2021.

Britannian koronavirustapaukset ovat lähteneet kovaan nousuun viime aikoina. Maassa on pelätty, että jalkapallohuuma tekee tilanteesta entistä tukalamman. Kuva Lontoosta jalkapallon EM-kisafinaalin jälkeen 11. heinäkuuta 2021. Kuva: Getty Images

Englannissa poistetaan ensi maanantaina lähes kaikki koronarajoitukset, vaikka Britannian koronatilanne on surkeimmalla tolallaan sitten tammikuun. Soitimme suomalaisille toimittajille ympäri Eurooppaa ja kysyimme, miten nyt menee.

Uusien koronatapausten määrät ovat lähteneet viime aikoina kasvuun paitsi Suomessa, myös muualla Euroopassa.

Yle Radio 1:n Ykkösaamu soitti perjantaina toimittajille Britanniaan, Ranskaan, Espanjaan ja Kreikkaan ja kysyi, millainen maiden koronatilanne on, mitä hallitukset aikovat tehdä, ja miten kansa toimiin suhtautuu.

Englannissa elämä vapautuu, vaikka tartuntoja on läjäpäin

Britanniassa todettiin eilen torstaina yli 48 000 koronatartuntaa. Se on eniten sitten tammikuun. Sairaalaan joutuneiden ja kuolleiden määrät eivät kuitenkaan ole kasvaneet entiseen tahtiin. Siitä voi kiittää rokotteita.

Terveysministeri Sajid Javid on myöntänyt (siirryt toiseen palveluun), että kuningaskunnassa saatetaan pahimmassa tapauksessa rekisteröidä pian jopa 100 000 tartuntaa päivässä.

Silti Englannissa puretaan ensi viikon alussa lähes kaikki rajoitukset. Maanantaista 19. heinäkuuta alkaen yritykset saavat toimia vapaasti, turvavälisuositukset poistuvat ja maskia ei tarvitse enää pitää julkisilla paikoilla.

Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa ei tehdä samoin, ainakaan vielä.

Lontoossa asuva toimittaja Auli Valpola kertoo, että vaikka hallitus purkaa rajoituksia kovalla kädellä, kansalaiset ovat varovaisemmalla linjalla.

The Economist -lehden Ipsos Morilla teettämän tutkimuksen perusteella (siirryt toiseen palveluun) 70 prosenttia briteistä haluaisi jatkaa maskipakkoa ainakin kuukaudella. 66 prosenttia toivoisi myös turvavälisuositusten jatkuvan.

– Sitten on ihmisiä, jotka ovat onnellisia, koska he saavat vapautensa takaisin, mutta terveydenhuolto on huolissaan tilanteesta, Valpola kertoo.

Tutkijat ovat lytänneet Englannin nopeat purkusuunnitelmat muun muassa Nature-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Macronilta keppiä

Ranskan tilanne heikkenee, kertoo toimittaja Ismo Nykänen. Erityisen hankalaa on maan eteläosassa Itä-Pyreneillä, joissa tartuntojen määrä on nelinkertaistunut viikossa.

Nouseva käyrä on saanut maan pohtimaan maskipakon laajentamista myös ulkoiluun alueilla, joissa tartuntoja on paljon. Näin on tehty muun muassa rannikolla sijaitsevassa Colliouressa.

Maassa on osoitettu ankarasti mieltä koronarajoituksille.

– Rokotevastaisuus ja -skeptisyys on saanut ihmiset kadulle. Presidentti Emmanuel Macron sanoi, että maalla on velvollisuus pyrkiä estämään viruksen seuraava aalto, kertoo toimittaja Ismo Nykänen Etelä-Ranskasta.

Macron käyttääkin pandemian torjumiseen keppiä. Elokuussa muun muassa maan ravintoloihin tulee voimaan rokotepassipakko. Jos sitä ei valvo, yrittäjälle voi rapsahtaa kymmenien tuhansien eurojen sakko tai jopa vankeutta.

Tämän keppipolitiikan myötä rokotusinto on noussut merkittävästi. Eilisen torstain aikana yli kolme miljoonaa ranskalaista on varannut rokoteajan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vastaa maan heikkenevään koronatilanteeseen kepillä ja rajoituksilla. Macron vieraili pariisilaisessa rokotuskeskuksessa 6. toukokuuta 2021. Kuva: AOP

Espanjan tilanne murheellinen

Espanja on tällä hetkellä yksi Euroopan pahimmista koronapesäkkeistä. Tartuntojen määrä alkoi nousta juhannuksen jälkeen. Tuolloin purettiin myös ulkotilojen maskipakko.

Erittäin helposti tarttuva deltamuunnos levinnyt erityisesti rokottamattoman nuorison keskuudessa. Sairaaloissa tilanne on vielä melko vakaa Kataloniaa lukuunottamatta, mutta terveyskeskukset ovat ruuhkautuneet viime päivien aikana, kertoo Ylen Espanjan-toimittaja Maija Salmi.

Katalonialaisten 20–29-vuotiaiden keskuudessa koronan ilmaantuvuusluku on yli 3 000. Vertailun vuoksi Suomessa korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeessä, jossa se on reilu sata.

Espanjalaiset käyvät innokkaasti rokotuksissa, mutta se ei ole vielä riittänyt estämään taudin leviämistä. Kataloniassa tilannetta pyritään korjaamaan rajuilla rajoituksilla.

– Nyt saa kokoontua vain 10 hengen kesken, ja juhlinnan on loputtava viimeistään puoli yhdeltä. Pahimmilla tartunta-alueilla on myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto, Salmi kertoo.

Lisäksi Salmi kertoo, ettei Espanjassa ole tullut EM-jalkapallon kisaturisteista samankaltaista kohua kuin Suomessa, vaikka maassa pelattiin myös osa kisojen otteluista.

Espanja on tällä hetkellä yksi Euroopan pahimmista koronapesäkkeistä. Poliisit valvovat rajoitusten noudattamista koronavirustaudin uuden aallon hillitsemiseksi Galiciassa, Espanjassa 10. heinäkuuta 2021. Kuva: Brais Lorenzo / EPA

Kreikassa nuoret saavat piikistä palkkion

Toimittaja Sara Saure Kreikasta kertoo, että maan tartunnat ovat monen muun eurooppalaisen maan tapaan lähteneet räjähdysmäiseen kasvuun.

– Viime viikolla todettujen tartuntojen määrä kasvoi 75 prosenttia, ja tartunnan saaneiden keski-ikä oli vain 27 vuotta. Ihmisiä kannustetaan jatkuvaan kotitestaukseen, ja siksi ihmisille jaetaan maksuttomia kotitestejä.

Kreikka on alkanut jakaa 18–25-vuotiaille koronarokotteen ottamisesta 150 euron bonuksen, jonka voi käyttää matkailuun ja kulttuuririentoihin. Bonus on lisännyt heidän ajanvarausintoaan, mutta paikallisia käytäntö jakaa.

– Pääministeri Kyriákos Mitsotákisin mukaan bonus palkitsee ikäluokkaa, joka menetti pandemiassa opiskelukontaktit ja huvittelumahdollisuuden.

– Osa kreikkalaisista kokee tämän kuitenkin nuorten lahjomiseksi, mikä ei välitä heille oikeaa yhteisvastuun sanomaa.

Kreikassa on kritisoitu myös sitä, että matkailuun ja juhlintaan kannustavan bonuksen saa jo koronarokotteen ensimmäisestä osasta, vaikka yksi rokote ei itsessään riitä takaamaan suojaa tartunnoilta.

Kreikan pääministeri alkoi palkita nuoria, jotka ottavat koronarajoituksen. Päätöstä on kritisoitu. Kuva uimarannalta Ateenan lähistöltä toukokuulta 2021. Kuva: Alexandros Vlachos / EPA

Kuuntele Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelut kokonaisuudessaan täältä.

Voit keskustella aiheesta 17.7. kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta