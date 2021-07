Rusketus antaa iholle hyvin vähän suojaa, ja palamista on jo pieni punoitus – ihotautilääkärin mukaan auringosta saa nauttia, mutta fiksusti

Tänä kesänä Suomessa on ollut poikkeuksellisen paljon voimakkaan UV-säteilyn päiviä. Vaikka iho ei palaisi, se tarvitsee suojausta auringon UV-säteilyltä, painottaa ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiski.

Kun kesä on jo pitkällä, iho on niin tottunut aurinkoon, että sen suojaamisessa voi höllätä...

Ei näin, toteaa ihotautien erikoislääkäri Ville Kiiski.

Osalla ihmisistä on harhakäsitys esimerkiksi rusketuksen antamasta suojasta ja jotkut vähentävät ihonsa suojaamista kesän edetessä. Suomen Ihosairaalasssa ja Lääkärikeskus Aavassa työskentelevän Ville Kiisken mukaan terveellistä rusketusta ei ensinnäkään ole, eikä rusketuksen suojan varaan voi laskea lainkaan.

– Tottakai jo hankittu rusketus voi aavistuksen suojata ihoa palamiselta, mutta se ei tee auringosta merkittävästi vähemmän haitallista. Lisäaurinko on lisäaurinkoa.

Palamisen estämisen lisäksi ihoa on syytä suojata UV-säteilyltä muutenkin. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa suureksi kertyvä UV-säteilyannos on haitallista.

– Sellaisetkin ihmiset, joiden iho ei ole koskaan palanut, voivat saada ihosyöpiä, Ville Kiiski sanoo.

Vaikka kesästä ja auringosta saa nauttia, Kiiski ei suosittele kenellekään rusketukseen tähtäävää auringossa oleskelua. Ihosyöpäriskin lisäksi UV-säteily vanhentaa ihoa.

Johnny Holm ja Nadia Spennert levittivät suojakertoimen 50 aurinkorasvaa heti saavuttuaan Hietarannalle. "Aurinkorasvaa tulee käytettyä, kun on rannalla pitkään", he toteavat. Kuva: Silja Viitala / Yle

Myös suojakertoimina tarkasteltuna rusketuksen tuoma suoja on hyvin vähäinen. Esimerkiksi aurinkovoiteista Suomen kesässä suositellaan käytettäväksi vähintään suojakerrointa 30 tai 50.

– Pelkkä rusketus antaa suojakertoimen 2–3. Rusketus ja ihon pintakerroksen paksuuntuminen yhdessä antavat korkeintaan suojakerrointa 4–5 vastaavan suojan, kertoo erikoistutkija Lasse Ylianttila Säteilyturvakeskuksesta.

Ihon pintakerroksen paksuuntuminen on ihon suojamekanismi silloin, kun UV-säteilylle altistutaan pitkään.

Pienikin puna on palamista

Ville Kiiski kertoo törmäävänsä yhä myös siihen käsitykseen, ettei auringon aiheuttama pieni punoitus haittaa – punoitushan vaihtuu rusketukseksi.

– Jos iho menee punaiseksi auringosta, silloin se on jo käytännössä palanut. Se ei muuta asiaa miksikään, että iho myöhemmin muuttuu ruskeaksi. Ihmiset, jotka tekevät tätä joka kesä, viikosta toiseen, altistavat itsensä isolle ihosyöpäriskille.

Ihon suojaaminen olisi tarpeen aloittaa jo silloin, kun UV-indeksin arvo on 3 tai enemmän, myös viileinä päivinä. Tällaisia arvoja on Suomessa usein jo varhain keväällä sekä syksyisin.

Heidi Dabbaghin (keskellä) Yasin-pojalla oli ketjuliikkeestä hankittu UV-suojapuku. Aya Elshafei (oikealla) käytti verkosta tilattua peittävämpää uima-asua, koska tuntee siinä olonsa mukavammaksi. Päähine suojaa hiusväriä haalistumiselta! Kuva: Silja Viitala / Yle

Heinäkuussa ihon suojaustarvetta on Suomessa iso osa päivästä, suurin piirtein kello 10–17.

Ihotautilääkäri Ville Kiiski kehottaa vaaleaihoisia suojaamaan ihonsa vieläkin pienemmän UV-säteilyn määriltä.

Jos ihotyyppi on vaalea, pitäisi hänen mielestään panostaa suojaukseen, kun UV-indeksi on 2 tai enemmän. Ikääntymisen kannalta ajateltuna ihoa olisi hänen mielestään hyvä suojata jo silloin, kun UV-indeksi on 1 tai enemmän.

Voimakkaan UV-säteilyn päiviä poikkeuksellisen paljon

Tänä kesänä voimakkaan UV-säteilyn päiviä on kertynyt jo tähän mennessä ennätyksellisen paljon.

Lue lisää aiheesta:Suomen UV-säteilyennätykset rikkoutuivat, vaikka eletään vasta heinäkuuta – nuorten miesten vähäinen suojautuminen auringolta huolettaa

Voimakkaan UV-säteilyn raja-arvo, 6, on Ilmatieteen laitoksen mukaan ylittynyt esimerkiksi Helsingin mittauspisteessä jo tässä vaiheessa kesää useampina päivinä kuin koskaan aiemmin.

Säteilyturvakeskuksen erikoistutkijan Lasse Ylianttilan mukaan UV-indeksi on tänä kesänä noussut monina päivinä yli voimakkaan säteilyn raja-arvon aurinkoisten päivien myötä. Myös otsonikerros on ollut hiukan ohuempi kuin tähän aikaan kesästä yleensä.

– Samat ilmakehän liikkeet, jotka tuovat meille lämmintä ilmaa niin paljon, että meillä on hellettä, vaikuttavat siihen, että otsonikerros on himpun verran ohkaisempi.

Entä pilvien vaikutus?

Kevyt pilvipeite ei Lasse Ylianttilan mukaan käytännössä vähennä UV-altistusta. Pilvipeitteen pitää olla paksu ennen kuin sillä on vaikutusta.

– Sadepilvet tai matalalla olevat pilvet kyllä vaimentavat sitä ihan huomattavasti.

"Hienoa, että ihmiset ovat alkaneet käydä läpi nahkaansa"

Uusia melanoomatapauksia todettiin Suomessa vuonna 2019 runsaat 1 800. Melanoomaan sairastuneiden määrä on noussut nopeasti.

Melanooma, joka diagnosoidaan varhain, on nykyisin kohtuullisen hyväennusteinen. Siksi oman ihon tarkkailu on tärkeää.

– Mielestäni on tosi hienoa, että ihmiset ovat vähän alkaneet itsekin käydä läpi nahkaansa ja seurata ihomuutoksia, ja hakeutuneet sitten tarvittaessa ihotautilääkärille, Ville Kiiski sanoo.

Melanooman lisäksi myös muut ihosyövät ovat lisääntyneet.

– Tyvisolusyöpä on niin yleinen, että kaikkia ei tilastoidakaan. Tyvisolusyöpä on yleisin ja onneksi myös kaikkein kiltein ihosyöpä.

Okasolusyöpä puolestaan voi joskus olla myös aggressiivinen ja aiheuttaa levinneen taudin ja etäpesäkkeitä.

Aurinkovoidetta tarvitaan runsaasti: "Ei sitä oikein liikaa voi laittaa"

Oskari Ryynänen ja Leena Erman herkuttelivat Ermanin tekemillä eväsleivillä. Parivaljakko etsi aamulla ennen rannalle tuloa UV-telttaa, mutta ne olivat loppuneet useista kaupoista. Kuva: Silja Viitala / Yle

Maalaisjärjellä pärjää ihon suojaamisessa pitkälle, toteaa Ville Kiiski.

Tärkeintä on hänen mukaansa välttää tuntikausien oleskelua suorassa auringonpaahteessa noin kello 11:n ja 16:n välillä. Auringonpaisteesta on myös hyvä hakeutua aina tilaisuuden tullen varjoon. Ja ihoa on syytä suojata vaatteilla tai aurinkovoiteella, silmät puolestaan aurinkolaseilla.

Aurinkovoiteita pitäisi käyttää reilusti ja lisätä päivän mittaan.

– Ei sitä oikein liikaa voi laittaa. Suojakertoimet, jotka voiteissa ilmoitetaan, on mitattu aika reiluilla kerroksilla.

Auringosta saa ihotautilääkäri Ville Kiisken mielestä nauttia. Se vain pitää tehdä fiksusti.