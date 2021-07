Cannesissa kilpaileva suomalainen Hytti nro 6 pääsee elokuvateatterilevitykseen Yhdysvalloissa

Sony Classicsin kanssa tehty sopimus tarkoittaa Juho Kuosmasen ohjaamalle Hytti nro 6 -elokuvalle merkittävää teatterilevitystä Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikan lisäksi sopimus sisältää myös Latinalaisen Amerikan, Itä-Euroopan, Kaakkois-Aasian ja Lähi-idän levitysoikeudet.

Sony Classicsin valikoimiin kuuluvat esimerkiksi parhaan vieraskielisen elokuvan Oscareilla palkitut Michael Haneken Rakkaus (2012) ja Ang Leen Hiipivä Tiikeri, piilotettu lohikäärme sekä parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarilla palkittu Luca Guadagninon Call Me By Your Name (2017).

Kotimaisista elokuvista Sony Classicsilla on aiemmin ollut levityksessä vain Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä (2002).

Seidi Haarlan ja Juri Borisovin tähdittämä Hytti nro 6 on syntynyt Rosa Liksomin samannimisen Finlandia-palkitun romaanin innoittamana. Suomessa elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2021.

Elokuva kilpailee Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa, jonka palkinnot jaetaan lauantaina.

Lue myös:

"Palmuvaroitus!" – Hytti nro 6:lle povataan jo palkintoja Cannesin elokuvajuhlilla