Kun tuhannet hevoset juoksivat läpi veristen taisteluiden, pelkäävät niiden jälkeläiset nyt ilmapalloja ja potkulautoja: "Jännittäviä kokemuksia"

Pimu ja Hobi ovat suomenhevosia, joiden kesätyö on kantaa univormupukuisia sotilaita ja vanhaa perinnettä

Rakuunaratsuilla on tänä vuonna uusi talli Lappeenrannan linnoituksessa. Perinteet ja historia pysyvät ihmisten mielissä, kun kadulla vastaan tulee suomenhevonen, joka kantaa sotilaspukuista ratsastajaa.

Korkean linnoituksen vallin päältä näkee kauas Saimaalle. Vesi välkehtii helteisenä heinäkuun päivänä.

Satoja vuosia vanhaan linnoitukseen ei usein rakenneta mitään uutta, mutta nyt kärkeen on noussut aitaus, jossa käyskentelee kaksi punarautiasta suomenhevosta.

Hiekka pölisee, kun suomenhevostamma Pimu laskeutuu maahan piehtaroimaan nautinnollisesti. Toisessa aitauksessa Hobi-ruuna mutustaa heinää rauhassa.

Hobi on kokenut hevonen, eikä hötky pienestä. Joskus kaupungilla saattaa tulla vastaan asioita, joihin hevoset eivät ole tottuneet. Kuva: Silva Nieminen / Yle

Pimu ja Hobi on tuotu Lappeenrannan linnoitukseen kesätöihin. Ne toimivat heinä- ja elokuussa rakuunoiden ratsuina, joita pääsee ihastelemaan kaupungin kaduilla.

– Hevosten kesätyöhän tarkoittaa sitä, että luurankotakkiset ratsastajat partioivat kaupungilla ja tuovat iloa kaupunkilaisille ja turisteille, kertoo Rakuunakilta ry:n puheenjohtaja Anna-Stiina Myllymäki.

Hevosten kesätyöhön kuuluu myös majoitus, joka tänä vuonna on ensimmäistä kertaa Lappeenrannan historiallisessa linnoituksesta. Aiempina vuosina hevosten ja ratsastajien tukikohta on ollut kilometrin päässä entisellä kasarmialueella Rakuunamäellä.

Lappeenrannan kaupunki remontoi hevosille uuden tallin vanhaan rakennukseen Lappeenrannan kuvataidekoulun taakse.

Hevosista ja tallista huolehtivat tallitytöt, jotka käyvät hoitamassa askareita aamuin ja illoin. Ratsastajat laittavat itse hevoset valmiiksi ennen lähtöä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Punaiset housut ja luurankotakki

Perinneratsukot paitsi ilahduttavat kansalaisia, myös ylläpitävät perinteitä. Suomen ratsuväen historia alkaa jo 1500-luvun puolivälin tienoilta.

Rakuunat harjoittelivat hyökkäystä Lappeenrannassa vuonna 1926. Aseina olivat miekat. Kuva: E.G. Lehtinen/Ratsuväkimuseo

Itsenäisessä Suomessa oli vuonna 1918 kolme ratsuväkirykmenttiä. Vuonna 1921 Lappeenrantaan perustettiin Ratsuväkiprikaati, joka muodostettiin Uudenmaan rakuunarykmentistä ja Hämeen ratsurykmentistä. Karjalan ratsujääkärirykmentti hajotettiin ja sen toiminnot liitettiin osaksi Hämeen ja Uudenmaan rykmenttejä.

Ratsuväki oli 1920- ja 30-luvuilla aikansa eliittiaselaji. Tuohon aikaan pelkästään aivan Lappeenrannan keskustan tuntumassa sijaitsevalla Rakuunamäellä Puolustusvoimilla oli yli tuhat hevosta.

Rakuunat kulkivat ratsain, mutta taistelivat jalan. Talvi- ja jatkosodan jälkeen hevosten merkitys sodankäynnissä väheni, ja Puolustusvoimat alkoi siirtää koulutuksen painopistettä yhä voimakkaammin jalkaväen toimintaan.

Uudenmaan rakuunarykmentin soittokunta ratsain Lappeenrannan varuskunnan keskuskentällä vuonna 1925. Kuva: Etelä-Karjalan museo

Vuonna 1947 eversti Adolf Ehrnrooth jalkautti rykmentin ja rakuunat laskeutuivat ratsailta: hevosten aika oli ohi.

Rakuunat tunnettiin punaisista housuistaan ja "luurankotakeistaan". Punaisiin housuihin liittyy monia uskomuksia. Univormulla on tarinoiden mukaan hurmattu naisia, mutta yksi kertomus liittyy käytännöllisyyteen taisteluissa.

– On kerrottu, että punaisissa housuissa veritahrat eivät erottuneet niin hyvin, kertoo Etelä-Karjalan eskadroonan kunniapäällikkö Fredrik Söderlund.

Ratsukot herättävät muistoja

Fredrik Söderlund on ollut mukana perinneratsastuksessa 1990-luvulta lähtien. Alkuun ratsukkoja oli mukana erilaisissa Puolustusvoimien ja Rakuunasoittokunnan tilaisuuksissa. Sittemmin hevoset ovat jalkautuneet myös Lappeenrannan kaduille kesäpäivisin.

Ratsukoita saa lähestyä kaupungilla, ja moni tuleekin ottamaan valokuvia. Erityisesti Söderlundia ilahduttavat kohtaamiset niiden henkilöiden kanssa, joilla on vielä muistoja oikeista rakuunoista.

— Aikalaisia on enää hyvin vähän, mutta on erityisen mukavaa, kun joku tulee esimerkiksi kertomaan, että minun isäni on palvellut rakuunana, Söderlund kertoo.

Fredrik Söderlund on ratsastanut rakuunan asussa 90-luvulta lähtien. Erityisesti aikalaisten kohtaamiset ilahduttavat. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Rakuunan univormu ei ole helteellä ihan kevyimmästä päästä, mutta siihen on tottunut, Söderlund vakuuttaa.

– Olen aika pikkutarkka, että asu on kunnossa. Varsinkin aiemmin aikalaisilta tuli tarkkoja kommentteja, jos vaatetus ei ollut kunnossa, Söderlund kertoo.

Etelä-Karjalan eskadroona on yksi Rakuunakillan paikalliseskadroonista. Rakuunakilta on Suomen suurin ratsuväkikilta, joka toimii valtakunnallisesti. Sillä on lähes 500 jäsentä.

Kaupungilla kohtaa jännittäviä asioita

Yksityisessä omistuksessa olevat Pimu ja Hobi ovat Lappeenrannassa ensimmäistä kesää. Välillä niiden kavereiksi tuodaan hevosia myös muilta talleilta.

Aivan kaupungin keskustassa ratsastaminen voi olla hevosille alkuun jännittävä kokemus.

– Lastenvaunut, ilmapallot ja sähköpotkulaudat voivat olla jännittäviä kokemuksia. Ja joka kesä kaivonkansien yli pääseminen aiheuttaa jännittäviä tilanteita, Anna-Stiina Myllymäki kertoo.

Pimu on kesätöissä Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa. Kuva: Silva Nieminen / Yle

Pääsääntöisesti kaikki sujuu kuitenkin hyvin, ja jos jostain tilanteesta ei meinata päästä yli ratsastamalla, onnistuu se taluttamalla.

Autoilijoilta ja muilta kulkijoilta perinneratsastajat toivovat huomioon ottamista. Ratsukon kohdalla tilannenopeutta on syytä rauhoittaa, eikä hevosia kannata tervehtiä auton töötillä.

Perinneratsukot liikkuvat Lappeenrannan Linnoituksen, Rakuunamäen, sataman ja keskustan tuntumassa keskiviikosta sunnuntaihin aina elokuun 8. päivään saakka.

