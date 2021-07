Yli puolet uusista koronatartunnoista tulee vapaa-ajan kontakteissa kuten baareissa – ravintola-alan nokkamies moittii silti tulevia ravintolarajoituksia

Yli puolet uusista kotimaan koronatartunnoista on saatu vapaa-ajan kontakteissa, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessa. Suomessa on todettu 380 uutta tartuntaa, joista 140 on Helsingissä.

Jalkapallon EM-kisojen jäljiltä jatkotartuntoja on ollut enää vähän. Eniten tartuntoja on nuorilla aikuisilla ja suurin osa on delta-variantin aiheuttamia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi perjantaina haluavansa ravintola-alalle uusia koronarajoituksia kiihtymisvaiheen alueille. Kiurun mukaan rajoitukset tulisivat voimaan ensi torstaina 22. heinäkuuta.

Uusien rajoitusten mukaisesti ravintolat sulkisivat ovensa kello yhdeltä yöllä ja anniskelu lopetettaisiin kello 12 yöllä. Kiristykset koskevat kiihtymisvaiheen alueita, eli Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa ja Varsinais-Suomea.

Uusimaa on jo vastaavien rajoitusten piirissä, eikä rajoitusten lisäämistä ole vielä maakuntaan esitetty.

Timo Lappi: "Elinkeinoelämän rajoittamisesta uusi normaali"

Rajoituksia perusteltiin heikentyneellä koronatilanteella. Tartuntoja on nyt yli 1 600 viikossa, sairaalahoidossa on noin 50 ihmistä, ja positiivisten näytteiden määrä on kolminkertaistunut kuukaudessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelujen edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvostelee uusia ravintola-alan rajoituksia kapeakatseisiksi.

Hänen mielestään mahdolliset uudet rajoitukset eivät ole välttämättömiä, oikeasuhtaisia, eivätkä siten perustuslain mukaisia.

– Elinkeinoelämän rajoittamisesta on tullut uusi normaali. Hyvin kevyin perustein sitä nykyään tehdään, Lappi sanoo.

Rajoituksista päätetään torstaina

Ravintola-alan rajoitukset on tarkoitus tehdä alueiden oman harkinnan pohjalta. Alueelliset koronakoordinaatioryhmät tekevät Valtioneuvostolle selvityksen alueensa tilasta ensi tiistaihin mennessä.

– Uusimaa on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. On loogista, että muillakin kiihtymisvaiheen alueilla on samankaltaisia rajoituksia, kertoo Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Lopulliset rajoituspäätökset tekee hallitus torstain istunnossa valtioneuvoston esityksen perusteella.

Timo Lappi toivoo, että valtioneuvosto katsoo tilannetta kokonaisuutena. Hän muistuttaa, että vaikka koronan ilmaantuvuusluvut ovat kasvussa, rokotukset ovat edenneet hyvin, ja sairaala- ja tehohoitopaikkojen tarve ei ole kasvanut.

– Kun riskiryhmät on suojattu, on elinkeinojen annettava toimia vapaasti. Hämmästelen, jos valtioneuvosto päättää kiristää rajoituksia. Tämä toimiala ei yksinkertaisesti kestä niitä.

Työvoimapula uuden nousun esteenä

Ravintola-ala ehti herätellä toiveita normaalista elämästä vielä kesän alussa. Alan odotettiin pääsevän rajoituksista eroon jo heinäkuun alussa.

Toisin kävi. Etenkin Pietarista palanneiden jalkapalloturistien jäljiltä ilmaantuvuusluvut ovat olleet kasvussa.

– On todella ikävää, että rajaviranomaiset ja alueen lääkintäviranomaiset eivät ole toimineet oikealla tavalla, Lappi sanoo.

Ravintola-ala kärsi työvoimapulasta jo ennen koronakriisin alkua. Kriisin aikana jatkuva epävarmuus on kiihdyttänyt liikettä pois alalta.

– Kun nämä rajoitukset aikanaan poistuvat, on meillä silloin valtava työvoimapula, joka voi muodostua ravintola- ja matkailualan kasvun esteeksi, Lappi sanoo.

EU:n kolmanneksi huonoimmat tuet

Timo Lapin mielestä rajoitukset ovat olleet hyödyllisiä koronakriisin hoitamiseksi, mutta valtion tuki on jäänyt riittämättömäksi. Suomen jakamien koronatukien prosentuaalinen osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna EU-maista kolmanneksi pienin.

– Ongelma on, että pidetään yllä tiukkoja rajoituksia, aiheutetaan valtavat tappiot, ja samalla vahinkoja korvataan todella niukasti, Lappi sanoo.

Hän muistuttaa myös, että rajoitukset asettavat eri maakunnat epäreiluun asemaan. Rajoituksia koskevat maakunnat saavat kolauksen elinkeinoonsa myös ravintola- ja matkailualaa laajemmin.

– Nyt on paras kesälomakausi menossa ja ihmiset liikkuva. Kilpailukyky siirtyy nyt maakuntiin, jotka pysyvät perustasolla.

