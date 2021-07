Porispere-festarin isä Harri Vilkuna aloitti ravintola-alalla jo kymmenvuotiaana – restonomiksi valmistumiseen meni 26 vuotta

Yrittäjä Harri Vilkuna on yksi nykyporilaisuuden tunnetuimmista hahmoista.

Ei kovin tunnettu välttämättä kotikaupunkinsa ulkopuolella, mutta Porin mittakaavalla hän on julkkis.

Ainakin osittain tahtomattaan, sillä 48-vuotias ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjä sanoo olevansa hieman erakkoluonne, joka nauttii työskentelystä yksin. Väittipä hän kerran lehtihaastattelussa lähtökohtaisesti vihaavansa ihmisiä. (siirryt toiseen palveluun)

– En ole sellainen sosiaalinen kiipijä, joka kutsuu ihmisiä lounaalle. Saan toki suuni auki tarvittaessa. En ole tietoisesti verkostoja luonut, mutta ne ovat syntyneet vähän kuin itsestään työn kautta tai muuten ihmisiä tavatessa.

Työn kautta kontakteja on taatusti syntynyt paljon, sillä Vilkuna aloitti ravintolabisneksessä jo 10-vuotiaana äitinsä tuolloin omistamassa Musan Paviljongissa. Siitä lähtien mies on pysynyt ravintola-alalla tavalla tai toisella.

Akateemisen suvun ravintolahaara

Tunnetun kansatieteilijän ja akateemikon Kustaa Vilkunan pojanpoika sanoo aina viihtyneensä ravintoloissa.

– Ravintolamiljöössä on jotain maagista. Jotain, mitä on vaikea selittää, Vilkuna sanoo.

Vilkunan suku on tunnettu akateemisista ansioistaan, mutta Harri Vilkunan sukuhaara edustaa hiukan erilaista urapolkua.

Hänen mukaansa suvulle oli melkoinen kolaus, kun hänen isänsä lähti aikoinaan akateemisesta perheestä ravintola-alalle.

– Meillä on hyvin iso ja läheinen suku ja olemme paljon tekemisissä. Vaikka me olemme ravintola-alan ihmisiä, kyllä sellainen akateeminen sivistyneisyys on läsnä. Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän itsekin olen kiinnostunut tämäntyylisistä asioista.

Isoisä Kustaa Vilkuna oli paitsi arvostettu kansantieteilijä, historioitsija ja akateemikko myös presidentti Urho Kekkosen luottomiehiä.

Harri Vilkunan isoisä, akateemikko Kustaa Vilkuna oli presidentti Urho Kekkosen luottomiehiä. Kuva: Antero Tenhunen

Vuonna 1980 kuolleesta isoisästään Harri Vilkunalla on paljonkin muistikuvia muun muassa suvun kesäpaikalta Lappajärveltä. Urho Kekkonen taas on Harri Vilkunan isän kummisetä, vaikka ei sukujuhlissa käynytkään.

– Kekkosesta minulla on vahvin muistikuva seitsenvuotiaana, kun hän piti puheen isoisäni hautajaisissa.

Yrittäjäksi 22-vuotiaana

Itseään mieluiten yrittäjäksi tituleeraava Vilkuna osti 22-vuotiaana pikkuveljensä kanssa äidiltään Musan Paviljongin ja pääosin Vilkuna onkin ansainnut leipänsä yrittäjänä siitä lähtien. Tosin mies malttoi hetkeksi keskittyä restonomi-opintoihin, kun luopui Paviljongista.

Sitten tuli eteen tilaisuus, jota hän ei voinut ohittaa. Välillä Harri Vilkunan mielessä elänyt haave keittiömestarin urasta jäi. Koulutuspolku Yhdysvalloista oli jo valmiiksi katsottuna, mutta Porin Mikonkadulla oli jotain kiinnostavampaa.

– Loppuvuodesta 1997 olinkin yökerhon Club Moon omistaja ja yrittäjä. Ei ollut hajuakaan siitä, miten se bisnes toimii.

Reilun kolmen Club Moo -vuoden jälkeen Vilkuna veti pitkään Bar Kino -nimistä yökerhoa Porin keskustassa. Molemmissa paikoissa keskeisessä osassa oli elävä musiikki.

Parin viimeisen vuosikymmenen suomalaisista tunnetuista rock- ja pop-artisteista suurin osa on käynyt Porissa esiintymässä Harri Vilkunan buukkaamana. Samoin monet hieman vähemmänkin tunnetut artistit.

Esimerkiksi vielä varsin tuntematon Nightwish-niminen orkesteri kävi Club Moossa keikalla ensilevynsä julkaisun jälkeen loppuvuodesta 1997.

– Jättivät vahingossa rumpusetin alusmaton meille ja se oli niin rähjäinen, että kiikutin sen roskikseen. Jonkin ajan kuluttua vahvaa itämurretta puhuva Tuomas Holopainen-niminen kaveri soitti ja kyseli maton perään. Kävin dyykkaamassa sen pois roskiksesta ja Nightwish sai mattonsa takaisin.

Vilkuna teki yökerhobisnestä etulinjassa ja oli tuttu näky baaritiskin takana. Yön juhlijoiden palveleminen kesti yhteensä noin kaksikymmentä vuotta, sillä Bar Kino lopetti vuoden 2017 lopussa.

Porispere-festivaali voi hyvin

Vuosina 2009 ja 2010 Porissa järjestettiin ison mittaluokan Sonisphere-festivaalia.

Raskaan rockin huippunimet vetivät Kirjurinluodon areenalle Metallican ja Iron Maidenin johdolla kymmeniä tuhansia festarivieraita. Jälkimmäinen tapahtuma jäi erityisellä tavalla mieleen, kun valtavan ihmisjoukon niskaan osui voimakas syöksyvirtaus.

Kahdesta menestysvuodesta huolimatta Sonisphere pyyhki Kirjurinluodon kurat lahkeistaan ja muutti Helsinkiin. Tästä tempusta syntyneen ketutuksen voimalla Vilkuna päätti kumppaneineen toteuttaa ideansa omasta porilaisesta rockfestarista.

Harri Vilkuna halusi Porispere-festivaalin Kirjurin Lokki-lavalle, joka oli 10 vuotta sitten vähäisellä käytöllä. Kuva: Mika Viljanen / Yle

Vuonna 2011 syntyi Porispere, jonka nimi tuntui enemmän kertakäyttövitsiltä kuin vakavasti otettavalta rocktapahtumalta.

Kertakäyttövitsi jäikin eloon, nyt Porispere viettää koronavälivuoden jälkeen 10-vuotissynttäreitään ja voi hyvin. Esimerkiksi 2019 festivaali ja sen sisartapahtuma Kirvatsin Jytä houkuttelivat paikalle noin 20 000 konserttivierasta.

– Porispere oli oikeastaan työnimi, joka sitten jäi pysyväksi. Salaa toivoimme, että Sonisphere olisi haastanut meidät oikeuteen nimestä. Siitä olisi tullut lisää julkisuutta, Harri Vilkuna sanoo virnistäen.

Vilkuna myöntää, että paljon Porin murteella väännettyjä sloganeita markkinoinnissaan käyttänyt Porispere sai aluksi enemmän huomiota kuin se tapahtumana olisi ehkä ansainnutkaan.

Eikä rockfestarin järjestäminen aluksi ollutkaan pelkkää auvoa.

– Kyllähän me taloudellisesti epäonnistuimme aika pahasti parina ensimmäisenä vuotena ennen kuin se linja löytyi. Tosin se taitaa olla aika yleistä festivaalibisneksessä. Porilaisen huumorin viljeleminen on hyvä tapa pitää festarin tarinaa yllä, mutta emme tietenkään halua pelottaa muualta tulevia vieraita pois.

"Dee Snider oli vähän kuin satuhahmo"

Yksi Porispere kohokohdista Vilkunalle oli 80-luvulla maineeseen nousseen Twisted Sisterin jäähyväiskeikka 2016.

Porisperen toimiston seinää somistaa usean neliömetrin kokoinen kuva amerikkalaisbändistä Lokki-lavalla. Samalla tavalla varhaisteini-ikäisen Harri Vilkunan huoneen seinät oli tapetoitu Twisted Sisterin laulajan Dee Sniderin ja muun bändin kuvilla 35 vuotta sitten.

– Olihan se hieno hetki, vaikka bändin soittama vähän sellainen lastenmusiikki ei enää tässä iässä välttämättä sytytä. Olen tavannut Pori Jazzin backstagella työskennellessäni monia maailmantähtiä, mutta Dee Snider on ainoa epätodelliselta vaikuttanut tyyppi, vähän kuin satuhahmo, kun hän tuli ulos kopistaan. Hänellä on sellainen aura ympärillään.

Twisted Sister rymisteli Porisperen lavalla kesällä 2016. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Harri Vilkunaa voisi juuri Porisperen vahvan porilaisen leiman vuoksi helposti pitää perusporilaisuuden perikuvana, mutta syntymäpaikan kohdalla lukee Ikaalinen. Parivuotiaana Poriin muuttanut Vilkuna ei siis omaa porilaisia sukujuuria, mutta sitä ei helposti arvaisi. Eikä mies ole Porista minnekään lähdössä.

– Ehkä joskus nuorempana sellainen kävi mielessä, mutta Porissa on puitteet kunnossa ja mahdollisuuksia on riittänyt. Olen oppinut tuntemaan ihmisiä ja tiedän kenelle soittaa, jos jossain ongelmia tulee vastaan. Pori Jazzin ansiosta täällä on myös paljon tapahtuma-alan osaamista ja viranomaisilla ymmärrystä tapahtuma-alaan. Ihan on kädet täynnä jo kotikaupungin elävänä pitämiseksi.

Restonomiopintojen Suomen ennätys?

Korona-aika on lyönyt Harri Vilkunan toimialoja eli ravintola- ja tapahtuma-alaa isolla lekalla, mutta silti mies oli perustamassa keskellä koronakriisiä artesaanipizzeriaa Poriin ja sai päätöksen todellisen ikuisuusprojektin. Ehkäpä teki jopa Suomen ennätyksen samalla.

Vilkuna sai nimittäin koronan vuoksi kalenteriinsa tilaa saattaa loppuun yli neljännesvuosisadan kestäneet restonomiopinnot.

– Se tutkinto oli jo jonkinlainen vitsi, kun olin tekemisissä Satakunnan ammattikorkeakoulun väen kanssa. Asia jäi kaivelemaan ja 2019 syksyllä aloittelin opiskelua. Koronakeväänä 2020 sain sitten viimeisteltyä lopputyöni. Näin 26 vuoden urakka tuli valmiiksi, Vilkuna naurahtaa.

Kuuntele tästä – Harri Vilkuna Radio Suomen Sunnuntaivieraana

Vilkunan työhistoria ravintola- ja viihdealalla todistaa luonteenpiirteestä, joka on aina valmis lähtemään uuteen suuntaan.

Hän sanookin olevansa varsin helppo tapaus houkutella mukaan uusiin ideoihin. Toisaalta hän myös myöntää, että ala on äärimmäisen stressaava ja kuluttava. Silti Vilkuna sanoo olevansa valmis paiskimaan töitä seitsenkymppiseksi saakka.

– En haaveile eläkepäivistä. Toisaalta en voi painaa töitä kovin montaa vuotta sellaista tahtia, mitä nyt teen. Jossain vaiheessa työt täytyy järjestää jotenkin uudelleen ja jättää ehkä jotain pois. Esimerkiksi tapahtumaviikonloppu on jo fyysisestikin rankka urheilusuoritus, koska haluan olla mukana kädet savessa.

"Olen aika diktaattori"

Kysymykseen siitä, millainen tyyppi hän on työkaverina ja yhtiökumppanina Vilkuna vastaa hetkeäkään miettimättä.

– Rasittava. Olen aika diktaattori. Varmaan yhtiökumppanina ihan viheliäisimmästä päästä. Toisaalta kaikki voivat luottaa siihen, että teen oman osuuteni töistä. Esimerkiksi Porisperestä minulla on niin vahva visio, että voin alkaa räksyttää jostain pienestäkin pielessä olevasta asiasta. Varmaan puhuvat keskenään, että miten se taas jaksaa. Toisaalta ymmärretään, että kun tekee hommia täydellä höyryllä niin intohimon pitää näkyä.

Vilkunan perheen opettajavaimo ja kolme toisella kymmenellä olevaa lasta ovat elämän vankka peruskallio, samoin kuin ikämieskoripalloilu.

– Hyvä, että vaimolla on virka opettajana yrittäjämiehen vastapainona. Ei ole kaikki munat samassa korissa, Vilkuna virnistää.