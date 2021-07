Ympäristöliike iloitsee, että vihdoinkin EU:n metsäpolitiikassa otetaan ympäristöarvot huomioon – "Pieni mannerlaatan siirros on tapahtunut"

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosnen (vihr.) on tyytyväinen EU:n metsästrategiaan.

Ympäristöliike pitää EU:n metsästrategiaa hyvänä askeleena kohti kestävämpää metsänkäyttöä.

Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola pitää merkittävän asiana sitä, että nyt ensimmäistä kertaa EU:n metsästrategiassa otetaan ympäristöasiat huomioon.

– Edelliset strategiat, joita olen seurannut koko EU:n ajan, ovat olleet metsäsektorin itse itselleen tekemiä. Metsäsektorin toimijat ovat olleet kuin merirosvot omalla saarellaan ja eläneet siellä omaa elämäänsä mistään muusta välittämättä. Nyt he joutuvat ottamaan huomioon ympäristöasiat, kuten ilmastokriisin ja luontokadon, sanoo Veistola.

EU:n komissio julkaisi tänään metsästrategian, joka on laaja kokonaisuus metsiin liittyviä linjauksia. Vaikka kyse ei ole sitovista velvoitteista, on Veistolan mukaan suunta oikea.

– Pieni mannerlaatan siirros on tapahtunut, sanoo Veistola.

Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistolan mukaan metsäasioita tiiviisti seuraaville ihmisille metsästrategiassa ei ollut mitään yllättävää. Kuva: Lauri Salminen

Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) on tyytyväinen metsästrategiaan.

– Minusta on upeaa, että metsät nähdään muunakin kuin pelkkänä talouskäyttönä. Uudessa metsästrategiassa ymmärretään myös metsien rooli monimuotoisuuden ylläpitäjänä että ilmastonmuutoksen torjunnassa. Aiemmassa metsästrategiassa keskityttiin pääosin talousnäkökulmaan, sanoo Mikkonen.

Mikkonen: Pelko vallan siirtymisestä Brysseliin on turha

Mikkosen mukaan metsästrategiassa ymmärretään hyvin se, että avohakkuita tulisi välttää, mutta paikoittain ne voivat olla tarpeellisia.

Julkisuuteen vuodettiin kesäkuussa metsästrategian luonnos, jossa jäsenmaita olisi kehotettu välttämään avohakkuita. Valmiissa tekstissä avohakkuita koskeva muotoilu oli sallivampi.

Etukäteen pelkona oli myös, että päätösvalta metsänhoidossa siirtyisi Brysseliin. Mikkosen mukaan huoli on turha.

– Metsien käyttö, hakkuumäärät ja käsittely ovat metsänomistajien päätöksiä ja näin on jatkossakin. Mutta siinä mielessä mukana on kansainvälistä ja eurooppalaista sääntelyä, kun entistä enemmän ymmärrämme sen, että metsillä on merkitystä myös ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, sanoo Mikkonen.

Mikkonen muistuttaa, että valtaosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja.

Hallituksessa leimahti etukäteen riita metsänhoidosta

Mikkoselta ei tullut suoraa vastausta siihen, kyteekö hallituksessa vielä kiistaa metsästrategiasta.

Tunteet kuumenivat, kun maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) allekirjoitti komissiolle osoitetun kirjeen, joka vaati muutoksia ympäristönäkökulmaa ajavaan metsästrategiaan. Mikkonen kuuli asiasta vasta medialta.

– Nyt tietenkin hallituksessa käydään keskustelua Suomen kannoista liittyen ennen kaikkea lainsäädäntöön, mutta myös metsästrategiaan. Kun strategia on nyt tullut julki, ehkä huomataan, että meillä oli aika paljon erilaista pelottelua metsästrategian suhteen, sanoo Mikkonen.

Mikkosen mukaan metsästrategiassa on paljon samoja elementtejä kuin hallitusohjelmassa, joten hän ei näe syytä sille, miksi Suomen pitäisi vastustaa strategiaa.

Metsäasioita kauan seurannut Luonnonsuojeluliiton Veistola pitää metsästrategiaa osavoittona.

– Tämä oli raikas tuulahdus metsäpolitiikan ummehtuneeseen ilmaan, sanoo Veistola.

