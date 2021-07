Etätöihin palaaminen hellekesän tissuttelun jälkeen on monelle vaikea paikka – tällaisia ovat liiallisen juomisen hälytysmerkit

Yli puolen miljoonan suomalaisen juominen on riskitasolla, ja kesäisin osan alkoholinkäyttö lipsahtaa ongelmakäytön puolelle. Päihdehoidossa on huomattu, että sosiaalisen kontrollin puute lisää ongelmajuomisen riskiä.

Hellekesä yhdistettynä etätyöhön palaamiseen syksyllä lisää alkoholin takia hoitoon hakeutumista. Näin arvioivat päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelä Turun yliopistosta ja päihdelääkäri, A-klinikan ja THL:n ylilääkäri Margareeta Häkkinen.

Niemelä on kartoittanut Turun seudulla koronavirusepidemian vaikutuksia hoitoon hakeutumiseen päihdeongelmien takia.

Hänen mukaansa hellekesä lisää ihmisten tissuttelua. Jos kesän jälkeen koittaa etätyöarki, ei tavallinen työpaikan sosiaalinen kontrolli suitsi juomisen jatkumista normaaliin tapaan.

– Oma näppituntumani on, että helteisen koronakesän jälkeen etätöihin meno aiheuttaa normaalia suuremman riskin ongelmajuomisen jatkumiselle, Niemelä sanoo.

Häkkinen allekirjoittaa Niemelän ajatukset, sillä päihdehoidossa on huomattu jo aiemmin, että sosiaalisen kontrollin puute lisää ongelmajuomisen riskiä.

– Sosiaalisen kontrollin puutetta aiheuttavat esimerkiksi etätyö tai eläkkeelle jääminen. Lomilta töihin palaaminen on muutenkin monille vaikea tilanne lomajuomisen takia. Uskon, että tämä on useilla työpaikoilla syksyllä edessä.

Yli puoli miljoonaa juo riskirajoilla

Niemelä oli tekemässä toissa vuonna julkaistua tutkimusta, jonka perusteella kohtalaisen riskitason alkoholinkäyttäjiä oli Suomessa vuonna 2016 pitkälti yli puoli miljoonaa. Heistä liki 350 000 oli miehiä ja reilut 200 000 naisia.

Kohtalaisella riskitasolla tarkoitetaan, että nainen juo jatkuvasti enemmän kuin esimerkiksi lasin viiniä päivässä ja mies kaksi saunaolutta joka ilta. Tätäkin enemmän juo vähintään viisi prosenttia työikäisistä. Tällä niin sanotulla hälytysrajan ylittävällä juomisella tarkoitetaan, että nainen juo ainakin 12 annosta viikossa ja mies olutlavan eli noin 24 annoksen verran.

Vaikka alkoholin kulutus väheni koronavuonna, Niemelä muistuttaa, että alkoholinkäyttö näyttäisi polarisoituvan.

– Voisi sanoa karkeasti, että joka kymmenes lisää käyttöä ja joka kymmenes vähentää käyttöä. Suurimmalla osalla ei näy mitään suurempaa muutosta. Se tiedetään, että esimerkiksi lisääntynyt ahdistuneisuus lisää päihteiden käyttöä.

A-klinikalle hakeudutaan, kun juominen on karannut käsistä eikä ihminen pärjää ilman apua. Niinpä ongelmien lisääntyminen näkyy siellä viiveellä.

– Etätöiden vaikutus on näkynyt meillä jo viime kesästä lähtien. Jos aiemmin juominen on ollut jossain määrin hallinnassa, nyt on pystynyt kotona juomaan ja pitämään sen paremmin salassa. Uskon että seuraukset näkyvät, kun yritetään palata normaaliin, Häkkinen sanoo.

Suurin osa ongelmakäyttäjistä käy töissä

Alkoholia ongelmatasoisesti käyttävistä suurin osa on Niemelän mukaan töissä käyviä ihmisiä. Hänen mukaansa alkoholiriippuvaisia on työikäisessä väestössä noin viisi prosenttia. Toissa vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan myöskään koulutus tai ammattiasema ei ole yhteydessä alkoholin ongelmakäyttöön.

– Työssäkäyvät juovat enimmäkseen kotona, minne suurin osa alkoholinkäytöstä muutenkin keskittyy. Asema ei suojaa alkoholinkäyttöön liittyviltä haitoilta.

Yksi merkki mahdollisesta riskijuomisesta on, jos lähipiiri alkaa kiinnittää juomiseen huomiota. Muita hälytysmerkkejä ovat muun muassa se, että ottaakin aina vähän enemmän kuin oli tarkoitus tai että viikkoannosmäärä nousee pikkuhiljaa.

– Suomessa huolikynnys läheisen alkoholinkäytöstä on usein korkea, joten lähipiirin huolestuminen on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan juomista.

