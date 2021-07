EU:ssa edessä jyrkkä kasvu koronatartunnoissa, varoittaa ECDC – tartunnat voivat jopa viisinkertaistua nykyisestä

Koronapandemian seuraava aalto iskee erityisesti nuoriin, 15–24-vuotiaisiin. Tartuntojen leviämisen takana on herkästi tarttuva koronaviruksen deltamuunnos. Asiantuntijat ovat huolissaan suunnitelmista purkaa valtaosa Englannin koronarajoituksista maanantaina.

Euroopan unionin alueella koronatartuntojen määrään on odotettavissa jyrkkä kasvu elokuun alkuun mennessä, varoittaa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan tartuntojen määrä voi viisinkertaistua nykyisestä tasosta.

ECDC:n toimialue kattaa EU:n lisäksi Norjan ja Islannin. Tällä alueella on odotettavissa ECDC:n mukaan heinä-elokuun taitteessa 420 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Vastaava ilmaantuvuusluku oli viime viikolla 90.

Elokuun alkupuolella tartuntoja on ECDC:n arvion mukaan jo 620 sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntojen odotetaan painottuvan nyt nuorempiin ikäluokkiin, etenkin 15–24-vuotiaisiin.

Epidemiatilanteen heikentymisen juurisyyt liittyvät koronan herkästi tarttuvan deltamuunnoksen leviämiseen sekä siihen, että Euroopan maat ovat höllentämässä koronarajoituksiaan.

Rokotukset estävät kuolemia

Tartuntojen lisäksi sairaalahoitoon joutuvien ja koronaan liittyvien kuolemien määrän odotetaan kohoavan unionissa, vaikkakin tartuntoja hitaammin. Näiden lukujen nousua hillitsee ECDC:n mukaan rokotusten eteneminen.

Koronaan liittyvien kuolemien odotetaan lisääntyvän EU:ssa esimerkiksi Kreikassa, Liettuassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa.

Tukholmassa toimiva valvontakeskus varoitti kesäkuussa, että koronan deltamuunnos on tartunnan syy 90 prosentissa EU:n uusista koronatapauksista elokuun loppuun mennessä.

EU-jäsenmaista Unkari ilmoitti tänään tiukentavansa koronarokotusten vaatimuksiaan siten, että rokotukset tulevat pakollisiksi kaikille terveydenhuollon työntekijöille. Saman päätöksen ovat tehneet aiemmin, Ranska, Italia ja Kreikka.

Päätös purkaa koronarajoitukset Englannista "uhkaa maailmaa", sanovat asiantuntijat

Britanniassa Englannissa puretaan käytännössä kaikki koronarajoitukset maanantaina. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän mukaan tämä on uhka maailmalle. He katsovat, että se luo pohjan rokotteille vastustuskykyisten muunnosten syntymiselle, kirjoittaa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Yli 1 200 tutkijaa ja lääkäriä on allekirjoittanut vetoomuksen (siirryt toiseen palveluun), jossa todetaan, että rajoituksien purkaminen on paitsi ennenaikaista myös vaarallista. Vetoomuksessa todetaan, että rokotesuoja on vielä riittämätön laumasuojan saavuttamiseen.

67 miljoonan asukkaan Britanniassa on rokotettu täysin 35,3 miljoonaa ihmistä (siirryt toiseen palveluun), ja liki 46,1 miljoonaa on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Tutkijoiden mukaan tilanne on kestämätön rokottamattomille nuorille ja lapsille. Vetoomuksessa sanotaan, että rajoitusten purkaminen uhkaa luoda sukupolven, jolla on kroonisia terveysongelmia.

Vetoomus on julkaistu myös arvostetussa lääketieteen Lancet-julkaisussa (siirryt toiseen palveluun).

